Зеленая комната под открытым небом: 5 лиан, которые превратят вашу беседку в райский уголок

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Садоводство

Беседка без зелени — это просто деревянный каркас на солнцепеке. Дизайнерская мебель не спасет от жары и соседских глаз. Умный садовод строит живую архитектуру. Лианы создают микроклимат, гасят шум и превращают постройку в защищенный кокон. Главное — не превратить зону отдыха в джунгли, которые съедят фундамент.

вьющиеся растения
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
вьющиеся растения

Девичий виноград: универсальный солдат

Если нет времени на танцы с бубном, сажайте девичий виноград. Он растет везде. Выживает в тени. Не боится морозов. За пару сезонов эта лиана плотно задрапирует беседку. Летом — глухая стена из листьев, осенью — пожар багрянца. Единственная проблема: он агрессивен. Без секатора растение быстро перекинется на крышу дома или соседние яблони.

"Девичий виноград — мощный насос и тяжелая биомасса. Старая древесина под его весом может прогнить. Контролируйте плети весной, иначе лиана разберет вашу беседку на запчасти", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Клематисы: капризные аристократы

Клематис — это вертикальная клумба. Огромные цветы перекрывают зелень. Но это не вариант для ленивых. Растение требует "ноги в тени, голову на солнце". Нужна плодородная почва и четкая схема обрезки. Ошибка с группой обрезки — и весной вы получите сухой веник вместо цветов. В отличие от неприхотливой статицы, клематис требует постоянного контроля влажности.

Культура Главная фишка
Девичий виноград Живет сам по себе, дает плотную тень.
Клематис Эффектное цветение, требует ухода.
Актинидия Пестрые листья и съедобные плоды.

Ароматная каприфоль и съедобная актинидия

Жимолость каприфоль — выбор для вечерних посиделок. Ее аромат заполняет весь участок после захода солнца. Растет быстро, но нуждается в крепкой опоре. Актинидия коломикта еще интереснее. В июне кончики ее листьев белеют, а потом розовеют. Это не болезнь, а сортовая фишка. К тому же осенью соберете урожай "северного киви". Главное — не перепутать ее с паразитами, ведь даже паутинный клещ может изменить вид куста, но не так красиво.

"Актинидия крайне чувствительна к кошкам — они грызут молодые побеги как валерьянку. В первые два года защищайте стволы сеткой. Если этого не сделать, лиана не успеет даже дорасти до крыши", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Плетистая роза: тяжелый люкс среди лиан

Роза — это статус и классика. Она создает "цветочный водопад". Но это самый сложный путь. Шипы затрудняют уход. Розы часто болеют, если нет проветривания. К тому же их нужно снимать с опор и укрывать на зиму. Если подобрать неправильных соседей, роза быстро зачахнет от дефицита питания. Это вариант для тех, кто готов тратить выходные на опрыскиватель и секатор.

"Многие забывают про массу плетистой розы после дождя. Тонкие шпалеры просто складываются под весом мокрых бутонов. Опора должна быть металлической или из толстого бруса", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы

Какая лиана растет быстрее всех?

Безусловный лидер — девичий виноград. За сезон он дает прирост до 3 метров. Если нужно закрыть старый забор или стену быстро — это лучший вариант.

Нужно ли снимать лианы с беседки на зиму?

Девичий виноград, актинидию и каприфоль снимать не нужно. Плетистые розы и некоторые виды клематисов требуют обрезки или укрытия, иначе вымерзнут выше уровня снега.

Могут ли лианы разрушить фундамент?

Корневая система мощных лиан вроде девичьего винограда может проникать в трещины старого фундамента. Для легких современных беседок на сваях угрозы нет.

Как сделать, чтобы лиана цвела по всей высоте, а не только сверху?

Используйте горизонтальное направление плетей. Если пускать побеги строго вверх, нижняя часть быстро оголится. Направляйте ветви зигзагом или веером по сетке.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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