Аромат, который сводит с ума: как вырастить дома дерево, которое пахнет персиками и абрикосами

Забудьте о дорогих диффузорах и химических аэрозолях. Природа создала идеальный освежитель воздуха — османтус душистый (Osmanthus fragrans). Это вечнозеленое деревце наполняет пространство густым ароматом спелых персиков, абрикосов и чайной розы. Цветки у него крошечные, но их "парфюмерная" мощь пробивает стены помещений и ощущается в радиусе десяти метров.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain османтус

Место под солнцем: где разместить растение

Османтус — находка для владельцев лоджий, балконов и террас. Он обожает свет, но боится "печки" за стеклом. В знойные дни прямые лучи оставляют ожоги на кожистых листьях. Идеальный вариант — рассеянный свет или легкая полутень. Если куст стоит на застекленном балконе, обеспечьте сквозняк. Растение не выносит застоя воздуха и избыточной влажности без проветривания.

"Османтус крайне чувствителен к структуре грунта. Ему нужна слабокислая почва с отличным дренажем. Застой воды у корней убьет дерево быстрее, чем мороз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Зимовка и температурный режим

Растение на удивление живучее. Взрослые экземпляры держат кратковременный удар мороза до -17°C. Однако в условиях средней полосы рисковать не стоит. С весны до первых заморозков держите османтус в саду или на открытом воздухе. На зиму перебазируйте его в прохладу. Утепленная лоджия с температурой +5…+10°C станет для него лучшим санаторием. В южных регионах османтус зимует в грунте под слоем качественной мульчи.

Приятный бонус Суровая реальность Аромат персика на весь дом Нуждается в холодной зимовке Цветет до 10 месяцев в году Растет очень медленно

Медленный рост — это не приговор, а преимущество для контейнерного сада. Вам не придется пересаживать его дважды в год. Достаточно следить за влажностью субстрата и вовремя удалять сухие ветки. Если вы хотите превратить балкон в оранжерею без лишних хлопот, османтус станет отличным компаньоном для тех, кто решил забыть про стрижку газона и бесконечную работу на грядках.

"Главная ошибка — перекормить османтус азотом. От этого он наращивает массу, но напрочь отказывается цвести. Используйте калийно-фосфорные добавки в минимальных дозах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Формирование куста и уход

Османтус — податливый пластилин для садовода. Хотите компактный шар — стригите. Желаете изящное деревце на тонкой ножке — формируйте штамб. Обрезка стимулирует ветвление, что увеличивает количество цветочных почек. Большинство сортов активизируется осенью и зимой. Именно в серые декабрьские дни растение выдает максимум своего персикового нектара.

"При сухом воздухе в квартире османтус может атаковать щитовка или паутинный клещ. Регулярно опрыскивайте крону мягкой водой — вредители этого не любят", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы об османтусе

Почему османтус не пахнет, хотя цветет?

Аромат зависит от температуры и влажности. В слишком холодном или сухом помещении эфирные масла испаряются медленнее. Повысьте влажность вокруг куста.

Как ускорить рост растения?

Никак. Это генетическая особенность. Попытки "разогнать" его стимуляторами приведут к болезни. Наберитесь терпения.

Можно ли использовать его цветы в чай?

Да, цветы душистого османтуса традиционно добавляют в улуны. Они придают напитку натуральный фруктовый оттенок без химии.

Нужно ли пересаживать сразу после покупки?

Дайте растению две недели на адаптацию. Затем перевалите в горшок чуть большего размера, сохранив земляной ком.

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