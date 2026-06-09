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Июньский гид по огурцам: чем подкормить, чтобы плоды наливались, а не осыпались

Садоводство

Жирный куст огурца с лопухами-листьями в июне — не повод для гордости, а симптом ожирения. Растение "жирует": гонит зеленую массу, забывая о плодах. Дачник совершает ошибку, продолжая заливать грядку азотом. В этот момент огурцу нужны другие ресурсы. Подход по календарю здесь не работает. Важно смотреть на фазу развития: одни растения в теплице уже отдают урожай, другие в открытом грунте только выпустили третий лист.

Урожай огурцов в руках дачницы
Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай огурцов в руках дачницы

Диагностика по листу: кормить или ждать

Огурец меняет аппетиты мгновенно. Молодому растению нужен азот для создания "скелета" и корней. Когда начинаются цветы, избыток азотных солей блокирует плодоношение. Питание уходит в ботву, а завязи желтеют и опадают. Ориентируйтесь на стебель: если он тонкий, а лист бледный — нужна поддержка. Если куст мощный — пора переходить на калий.

"Главная ошибка — считать огурец насосом для навоза. Перекормленный азотом куст становится мишенью для вредителей. Вместо крепких зеленцов вы получите гектары ботвы и нашествие насекомых", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Помните про водный баланс. Огурец имеет поверхностные корни. Любая подкормка по сухой земле — это химический ожог. Сначала пролейте грядку теплой водой. Только после этого вносите растворы. В теплице важно не допускать "болота", иначе корни задохнутся и перестанут всасывать даже самые дорогие удобрения.

Рецепты для слабого куста: как дать старт

Если в начале июня огурцы выглядят чахлыми, используйте мягкие концентрации. Карбамид (мочевина) дает азот, но работает только в прогретой почве. Достаточно 10-15 г на ведро воды. Эффективнее действует кальциевая селитра. Она укрепляет скелет растения и защищает будущие плоды от вершинной гнили. Это особенно критично, когда почва истощилась и требует немедленного восстановления плодородия.

Признак дефицита Решение (на 10 л воды)
Бледные листья, тонкий стебель 15 г кальциевой селитры
Медленный рост макушки 10 г мочевины + полив теплой водой
Желтеют нижние листья Настой коровяка (1:10) по влажной почве

Органику используем с умом. Свежий навоз под корень — яд. Используйте только перебродивший настой. Нашатырный спирт как удобрение — миф для ленивых. Азот из него улетучивается быстрее, чем растение успеет его "распробовать". Для надежного результата выбирайте минеральные комплексы или качественный компост, чтобы реализовать умный огород без лишней каторги.

Время завязей: фокус на калий и фосфор

Цветение — сигнал к смене диеты. Азот оставляем в минимальных дозах. Теперь правит калий. Он отвечает за вкус, форму зеленца и хруст. Выбирайте бесхлорные калийные удобрения: сульфат калия или калимагнезию. Монофосфат калия — идеальный вариант для фазы завязей, он дает быстрый фосфор и калий одновременно. Помните: его нельзя мешать с кальцием в одной лейке, выпадет осадок.

"В июне корни огурца крайне чувствительны к солевому стрессу. Если переборщить с дозировкой, растение сбросит цвет. Лучше кормить чаще, но в половинной дозе, чем один раз 'убить' избытком солей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Борная кислота поможет, если цветы сохнут не раскрывшись. 5 г на ведро воды — норма для опрыскивания по листу. Растворяйте порошок сначала в стакане горячей воды, иначе кристаллы сожгут листву. Золой не злоупотребляйте. Она защелачивает почву и мешает огурцу усваивать питание. Стакана золы на ведро воды раз в две недели вполне достаточно.

Стратегия выживания в холодный июнь

При температуре почвы ниже +15 градусов корни огурца "засыпают". Кидать в такую землю удобрения — бесполезная трата денег. Пока не потеплеет, переходите на листовые подкормки. Это "скорая помощь", которая минует неработающие корни. Концентрацию раствора для опрыскивания делайте в два раза слабее, чем для полива.

"Если ночи стабильно холодные, никакое удобрение не заставит огурец расти. Сначала накройте грядку, обеспечьте подогрев почвы мульчой, а уже потом доставайте лейку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Важно защищать такие ослабленные кусты. В теплицах при сырости и холоде моментально просыпаются болезни. Иногда лучше провести профилактическую обработку, чем пытаться накормить больное растение. Даже простая защита огурцов в теплице даст больше урожая, чем гора химикатов в холодной грязи.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать навозную жижу каждую неделю?

Нет. Это приведет к накоплению нитратов и чрезмерному росту ботвы в ущерб плодам. Используйте органику не чаще одного раза в 14 дней и только до начала массового сбора урожая.

Почему огурцы горькие, если я их кормлю?

Горечь — это ответ на стресс: перепад температур или сухая почва. Подкормки тут не помогут, нужен регулярный полив строго теплой водой и мульчирование.

Нужно ли кормить огурцы борной кислотой под корень?

Нет, микроэлементы лучше усваиваются через лист. Корневая подкормка бором малоэффективна и может быть токсична для почвенной микрофлоры в больших дозах.

Что делать, если завязи желтеют и не растут?

Обычно это дефицит калия или перегрузка куста. Снимите уже выросшие плоды, подкормите сульфатом калия и проверьте, не слишком ли жарко в теплице.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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