Июньский гид по огурцам: чем подкормить, чтобы плоды наливались, а не осыпались

Жирный куст огурца с лопухами-листьями в июне — не повод для гордости, а симптом ожирения. Растение "жирует": гонит зеленую массу, забывая о плодах. Дачник совершает ошибку, продолжая заливать грядку азотом. В этот момент огурцу нужны другие ресурсы. Подход по календарю здесь не работает. Важно смотреть на фазу развития: одни растения в теплице уже отдают урожай, другие в открытом грунте только выпустили третий лист.
Огурец меняет аппетиты мгновенно. Молодому растению нужен азот для создания "скелета" и корней. Когда начинаются цветы, избыток азотных солей блокирует плодоношение. Питание уходит в ботву, а завязи желтеют и опадают. Ориентируйтесь на стебель: если он тонкий, а лист бледный — нужна поддержка. Если куст мощный — пора переходить на калий.
"Главная ошибка — считать огурец насосом для навоза. Перекормленный азотом куст становится мишенью для вредителей. Вместо крепких зеленцов вы получите гектары ботвы и нашествие насекомых", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Помните про водный баланс. Огурец имеет поверхностные корни. Любая подкормка по сухой земле — это химический ожог. Сначала пролейте грядку теплой водой. Только после этого вносите растворы. В теплице важно не допускать "болота", иначе корни задохнутся и перестанут всасывать даже самые дорогие удобрения.
Если в начале июня огурцы выглядят чахлыми, используйте мягкие концентрации. Карбамид (мочевина) дает азот, но работает только в прогретой почве. Достаточно 10-15 г на ведро воды. Эффективнее действует кальциевая селитра. Она укрепляет скелет растения и защищает будущие плоды от вершинной гнили. Это особенно критично, когда почва истощилась и требует немедленного восстановления плодородия.
|Признак дефицита
|Решение (на 10 л воды)
|Бледные листья, тонкий стебель
|15 г кальциевой селитры
|Медленный рост макушки
|10 г мочевины + полив теплой водой
|Желтеют нижние листья
|Настой коровяка (1:10) по влажной почве
Органику используем с умом. Свежий навоз под корень — яд. Используйте только перебродивший настой. Нашатырный спирт как удобрение — миф для ленивых. Азот из него улетучивается быстрее, чем растение успеет его "распробовать". Для надежного результата выбирайте минеральные комплексы или качественный компост, чтобы реализовать умный огород без лишней каторги.
Цветение — сигнал к смене диеты. Азот оставляем в минимальных дозах. Теперь правит калий. Он отвечает за вкус, форму зеленца и хруст. Выбирайте бесхлорные калийные удобрения: сульфат калия или калимагнезию. Монофосфат калия — идеальный вариант для фазы завязей, он дает быстрый фосфор и калий одновременно. Помните: его нельзя мешать с кальцием в одной лейке, выпадет осадок.
"В июне корни огурца крайне чувствительны к солевому стрессу. Если переборщить с дозировкой, растение сбросит цвет. Лучше кормить чаще, но в половинной дозе, чем один раз 'убить' избытком солей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.
Борная кислота поможет, если цветы сохнут не раскрывшись. 5 г на ведро воды — норма для опрыскивания по листу. Растворяйте порошок сначала в стакане горячей воды, иначе кристаллы сожгут листву. Золой не злоупотребляйте. Она защелачивает почву и мешает огурцу усваивать питание. Стакана золы на ведро воды раз в две недели вполне достаточно.
При температуре почвы ниже +15 градусов корни огурца "засыпают". Кидать в такую землю удобрения — бесполезная трата денег. Пока не потеплеет, переходите на листовые подкормки. Это "скорая помощь", которая минует неработающие корни. Концентрацию раствора для опрыскивания делайте в два раза слабее, чем для полива.
"Если ночи стабильно холодные, никакое удобрение не заставит огурец расти. Сначала накройте грядку, обеспечьте подогрев почвы мульчой, а уже потом доставайте лейку", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.
Важно защищать такие ослабленные кусты. В теплицах при сырости и холоде моментально просыпаются болезни. Иногда лучше провести профилактическую обработку, чем пытаться накормить больное растение. Даже простая защита огурцов в теплице даст больше урожая, чем гора химикатов в холодной грязи.
Можно ли использовать навозную жижу каждую неделю?
Нет. Это приведет к накоплению нитратов и чрезмерному росту ботвы в ущерб плодам. Используйте органику не чаще одного раза в 14 дней и только до начала массового сбора урожая.
Почему огурцы горькие, если я их кормлю?
Горечь — это ответ на стресс: перепад температур или сухая почва. Подкормки тут не помогут, нужен регулярный полив строго теплой водой и мульчирование.
Нужно ли кормить огурцы борной кислотой под корень?
Нет, микроэлементы лучше усваиваются через лист. Корневая подкормка бором малоэффективна и может быть токсична для почвенной микрофлоры в больших дозах.
Что делать, если завязи желтеют и не растут?
Обычно это дефицит калия или перегрузка куста. Снимите уже выросшие плоды, подкормите сульфатом калия и проверьте, не слишком ли жарко в теплице.
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