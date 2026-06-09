Ягоды крыжовника превратятся в арбузы: одна органическая подкормка надует плоды, как шары

Июнь — решающий месяц для развития крыжовника. Кустарник тратит силы на налив ягод и закладку урожая следующего сезона. Помогите растению, используя доступные природные компоненты. Разумная поддержка избавит от необходимости бегать по участку с тяжелыми ведрами химикатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Calle Eklund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Сила морских глубин против дефицита питания

Крыжовник часто страдает от нехватки минералов, когда плоды уже сформированы. Биологи рекомендуют муку из ламинарии как эффективный источник органического йода и калия. Вещества укрепляют корень и стимулируют налив ягод. Работа с "ленивым" огородом предполагает отказ от сложных рецептов в пользу природных удобрений.

"Ламинария — это настоящий концентрат микроэлементов, который легко усваивается растением. Она активирует обменные процессы, что напрямую влияет на размер и сахаристость ягод", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Два способа внесения подкормки

Используйте удобрение в зависимости от состояния почвы. Сухой метод хорош для влажной, замульчированной земли. Жидкий — для быстрой подкормки молодых кустов.

Метод Алгоритм действий Сухая мука Рассыпьте 3 ст. л. под куст, укройте компостом, обильно полейте. Жидкий концентрат Разведите 2 ст. л. экстракта в 10 л воды, поливайте ежемесячно.

Чрезмерный труд на участке — признак неверной агротехники. Если вы минимизируете ручной труд, времени на подкормку останется достаточно.

"Крыжовник не переносит застоя воды, но отзывчив на регулярные подкормки в период формирования завязей. Ламинария отлично заменяет минеральные комплексы", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Комплексный подход к здоровью куста

Одной подкормки недостаточно. Урожай зависит от качества почвы и отсутствия сорняков. Помните: сорняк — это ценная мульча, если вовремя его подрезать. Постоянное рыхление обеспечивает доступ кислорода к корням, а мульчирование сохраняет влагу в жаркий июнь.

"Стабильность питания — главный секрет крупной ягоды. Не давайте кусту голодать, иначе растение сбросит завязь, как это часто бывает у плодовых деревьев при нехватке элементов", — пояснила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о подкормке крыжовника

Можно ли сочетать подкормку ламинарией с химическими удобрениями?

Не рекомендуется. Органическое земледелие строится на естественных процессах. Химия уничтожает почвенную микрофлору, которую ламинария, наоборот, поддерживает.

Как часто вносить морскую муку?

Достаточно одного раза в месяц до начала цветения. После завершения плодоношения азот кусту не нужен, переходите на калийно-фосфорные составы.

Что делать, если крыжовник поразили вредители?

Подкормка не лечит от болезней. Используйте биологические препараты, но не нарушайте график питания растения.

Нужно ли вносить муку под старые кусты?

Да. Взрослые кусты истощают почву быстрее молодых. Порция для них должна быть увеличена на треть.

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