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Трюк с ломом и траншеей: как правильно подкормить яблоню в июне для бешеного урожая

Садоводство

Июнь определяет судьбу яблоневого сада. В начале лета дерево решает, сколько завязей превратить в плоды, а какие сбросить из-за нехватки ресурсов. Грамотное питание в этот период помогает избежать потери урожая и гарантирует формирование сочных, крупных яблок с длительным сроком хранения.

Яблоня
Фото: unsplash.com by Mathan Kumar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Яблоня

Основные элементы питания

В начале лета яблоне требуется сбалансированный рацион. Азот отвечает за развитие побегов и фотосинтез, калий формирует вкус и сочность, а фосфор поддерживает корневую систему и транспортировку веществ. Дефицит кальция часто приводит к появлению горькой ямчатости — дефекта, при котором мякоть плода покрывается вмятинами и начинает горчить еще в процессе созревания.

"Многие игнорируют кальций в июне, а зря. На стадии зеленого орешка он критически важен для прочности клеточных стенок. Без него яблоки не будут долго лежать в погребе", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Микроэлементы вроде бора и магния расходуются в малых дозах, но их отсутствие блокирует усвоение основных компонентов. Если в почве недостаточно железа, листва бледнеет, а эффективность фотосинтеза падает. Своевременное опрыскивание завязи комплексными составами решает проблему дефицита питания за несколько дней.

Сроки проведения работ

В средней полосе период активного налива плодов начинается в первой половине июня. Ориентироваться нужно не на календарь, а на физическое состояние дерева. Сигналом к действию служит размер плода. Подкормку проводят, когда завязи достигают диаметра 12–15 мм. Повторный цикл планируют при увеличении яблок до 30–50 мм.

Важно учитывать текущий статус здоровья дерева. Если сад поразила парша яблони, сначала проводят лечение, а затем — восстановительное питание. Ослабленным деревьям требуется больше калия и микроэлементов для восстановления иммунитета.

"Не кормите сухое дерево. Перед внесением любых гранул залейте в приствольный круг не меньше 50 литров воды. Иначе вы рискуете сжечь всасывающие корни, и дерево сбросит лист", — объяснила специально для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Техника внесения подкормок

Корни яблони расположены неравномерно. Впитывающая зона находится на периферии, по границе проекции кроны. Лить удобрения к самому стволу бесполезно и вредно. Лучше выкопать траншею глубиной 20 см по кругу на расстоянии 2,5 метра от центра дерева. В нее вносят растворы или заделывают гранулы.

Метод Особенности
Корневой Длительное действие, требует влажной почвы
Внекорневой Быстрый эффект через лист, низкая концентрация

Параллельно с питанием в июне активизируются насекомые. Яблонная плодожорка может свести на нет результаты всех подкормок. Поэтому внекорневые обработки питательными смесями часто совмещают с защитными процедурами.

Органика или минеральные составы

Органические растворы действуют мягко. Навозный настой разводят 1 к 10, птичий помет — 1 к 20. На одно взрослое дерево уходит около 15 литров готовой жидкости. Добавление золы усиливает приток калия. В качестве альтернативы подойдут карликовые яблони, которые из-за компактности требуют меньших объемов удобрений, но более частого полива.

"В июне азот пора сворачивать. Слишком активный рост побегов привлекает вредителей. Борьба с листоверткой станет сложнее, если дерево будет перекормлено азотом", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Минеральные комплексы позволяют точно дозировать компоненты. В июне используют нитрофоску или монофосфат калия. Важна регулярность полива в жару — не менее 60 литров под каждое дерево еженедельно. Мульчирование приствольного круга поможет сохранить влагу и питательные вещества в почве.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли кормить яблоню только навозом?

Нет. Органика богата азотом, но в ней часто не хватает фосфора и калия в доступной форме. Без минеральных добавок плоды могут получиться кислыми.

Нужно ли подкармливать яблоню в дождь?

Дождь помогает гранулам раствориться, но сильный ливень может просто вымыть полезные вещества глубже зоны залегания корней.

Как понять, что яблоне не хватает питания?

Мелкая, светлая листва и массовое осыпание завязи размером с вишню — явные признаки голодания дерева.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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