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Аномальный цвет еловых верхушек: как такие метаморфозы объясняют эксперты

Садоводство

Розовые шишки на верхушках елей часто пугают дачников. Люди связывают это с влиянием экологии или опасных мутаций. На деле все проще. Яркий малиновый оттенок — это признак молодости женских соцветий ели обыкновенной. Дерево не болеет, оно готовится продолжить род.

Сосновые шишки
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Сосновые шишки

Пигменты и гены: почему шишки краснеют

Цвет шишек весной варьируется от лимонно-зеленого до насыщенного пурпура. За этот спецэффект отвечают антоцианы. Те же вещества делают сладкой клубнику или окрашивают листья в багрянец осенью. Окраска — вопрос наследственности. Одно дерево всегда дает зеленые шишки, соседнее — малиновые. Это биологическая норма.

Если вы хотите видеть такую красоту на своем участке, важно подобрать правильные сорта елей. Компактные формы часто сохраняют декоративность дольше крупных экземпляров. При этом дерево не требует сложной агротехники.

Жизненный цикл: от розового до бурого

Праздник цвета длится недолго. После опыления чешуйки плотно смыкаются, а сами шишки тяжелеют и разворачиваются вниз. Розовый пигмент разрушается. К осени они становятся привычного коричневого цвета. Это естественный процесс созревания семян, который не требует вмешательства человека.

Стадия развития Внешний вид и цвет
Весна (цветение) Ярко-розовые, направлены вертикально вверх
Лето (рост) Зеленовато-бурые, начинают клониться к земле
Осень (созревание) Темно-коричневые, чешуйки одревесневают

"Дерево тратит много сил на формирование семян. Чтобы ель не истощалась, следите за состоянием грунта. Вместо навоза лучше внести мягкую органику или растительные остатки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Советы по уходу за хвойными

Ель — растение благодарное. Она не просит прополки, если приствольный круг закрыт. Мульчирование решает проблему борьбы с сорняками и удерживает влагу. Не нужно перекапывать землю под хвойными. Мочковатые корни ели залегают близко к поверхности. Лопата для них — враг номер один.

"Многие путают молодые шишки с галлами — разрастаниями из-за вредителей. Настоящие шишки всегда находятся на концах веток и имеют четкую структуру", — заявил в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о цвете еловых шишек

Почему одни ели с розовыми шишками, а другие — с зелеными?

Это природный полиморфизм. В лесу встречаются две формы ели обыкновенной: красноплодная и зеленоплодная. Разница только в цвете, на жизнеспособность дерева это не влияет.

Нужно ли обрывать розовые шишки, чтобы дерево не "болело"?

Нет. Это органы размножения. Их удаление — лишний стресс для ели. Садовод-практик знает: чем меньше лишних движений, тем здоровее сад.

Влияет ли экология на цвет шишек?

Напрямую — нет. Цвет заложен в ДНК. Плохая экология может вызвать опадание хвои или искривление побегов, но не превратит зеленые шишки в малиновые.

Можно ли использовать розовые шишки в лечебных целях?

Да, молодые шишки богаты витамином С и фитонцидами. Их часто используют для приготовления целебного варенья, аналогично тому, как дачники используют борную кислоту для сладкой клубники.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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