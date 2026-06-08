Этот цветок затмит даже розы: как создать в саду контраст, от которого невозможно оторвать взгляд

Остеоспермум — это не просто "голубоглазая ромашка". Это африканский гость, который приучил садоводов к порядку без лишних усилий. Растение гипнотизирует фиолетовым центром в кольце белоснежных лепестков. Оно выживает там, где капризные летники сдаются. Компактные кусты вроде "Акила Вайт Парпл Ай" держат форму шара в 30 см. Рослые сорта, например "Небо и лед", вытягиваются до 60 см, создавая вертикальные акценты без подпорок.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain остеоспермум

Правила жизни африканской ромашки

Остеоспермум не терпит рабства тени. Ему нужно солнце. Много солнца. Только на открытых участках "глазки" будут смотреть на вас до самых заморозков. Если посадите в полутень — получите вытянутые стебли и редкие цветы. Растение биологически запрограммировано на засуху. Лишний полив для него — яд, провоцирующий гниль. Опытные дачники знают: организация ленивого огорода всегда начинается с подбора культур, способных пить редко, но метко.

"Остеоспермум — идеальный кандидат для тех, кто не хочет жить со шлангом в руках. Он накапливает влагу в плотных листьях, поэтому поливайте его только тогда, когда земля трещит. Главное — не залейте точку роста", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Почва и дренаж: как не утопить растение

Забудьте про жирный чернозем и торфяные болота. Африканцу нужна бедная, рыхлая земля. Тяжелая глина убивает корни за неделю дождей. Если почва на участке плотная — добавьте песок или мелкий гравий. Не копайте глубоко, просто разрыхлите верхний слой. Корневая система остеоспермума любит дышать. Чтобы не тратить время на бесконечные подкормки, используйте мульчирование скошенной травой. Это удержит влагу ровно в том количестве, которое нужно растению.

Признак Требование остеоспермума Освещение Максимальное (прямое солнце) Тип почвы Легкая, супесчаная, с дренажем Полив Умеренный, после просыхания кома Стойкость Выдерживает кратковременную засуху

"Основная ошибка — попытка "накормить" остеоспермум азотом. Растение уйдет в зелень, а цветов вы не увидите. Лучше подсыпьте золы или используйте калийные составы в минимальной дозировке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Минимальный уход за максимальным цветением

Остеоспермум — марафонец. Он цветет волнами. Чтобы куст не тратил силы на созревание семян, удаляйте увядшие корзинки. Просто отщипывайте их пальцами. Это стимулирует появление новых бутонов. Если растение начнет перерастать и терять форму — не бойтесь резать. Сильная стрижка в середине лета дает вторую жизнь кроне. Аналогичного подхода требует и формирование овощных культур, когда удаление лишнего направляет энергию в результат.

"Следите за листьями в июне. Если заметили пятна — это сигнал о застое воздуха. Остеоспермум любит сквозняк и простор. Не сажайте кусты вплотную друг к другу", — констатировала в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы об остеоспермуме

Нужно ли выкапывать остеоспермум на зиму?

В средней полосе он не зимует. Можно занести горшок в прохладное помещение (+5…+10°C), тогда весной вы получите мощный маточник для черенкования.

Почему остеоспермум закрывает цветы вечером?

Это природный механизм защиты пыльцы от росы. Днем на солнце "глазки" снова откроются. Это не болезнь, а особенность вида.

Можно ли вырастить его из семян?

Да, посев на рассаду в марте обеспечивает цветение в июне. Главное — не заглубляйте семена, им нужен свет для прорастания.

Чем остеоспермум отличается от обычной ромашки?

У него жесткие, почти кожистые листья и характерный темный центр диска. Плюс он гораздо устойчивее к мучнистой росе и жаре.

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