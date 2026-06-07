Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тело переходит в режим экономии: роковая ошибка в попытках купить долголетие за любые деньги
Вялые овощи на помойку: замена привычной заправки радикально преобразит вкус простых огурцов
Спина изнывает от хронической тяжести: парадоксальное решение вернет свободу движения суставам
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Шерсти в доме больше не будет: правильный выбор питомца избавит от клочьев пуха на ковре
Ленивый медовик без раскатки коржей: секрет облачного теста от шеф-поваров раскрыт
Животные чуют ваш стресс раньше вас: химическая реакция лишает питомца привычной защиты
Природа вырастила монстра: от зафиксированного в Тайване рекорда у ботаников закружилась голова
Раскаленные стены и мебель: игнорирование главного источника жары приводит к опасным ошибкам

Спина больше не заболит: простое решение прекратит бесконечную войну с сорняками

Садоводство

Голая земля в саду — это ошибка, за которую дачник расплачивается спиной и временем. Природа не терпит пустоты и моментально латает прорехи сорняками или иссушает плодородный слой. Мульчирование копирует естественные процессы лесной подстилки, превращая огород в саморегулирующуюся систему. Те, кто освоил этот прием, забывают про лопату и бесконечный полив, получая здоровый грунт без лишних телодвижений.

Мульчирование грядок
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under Free for commercial use
Мульчирование грядок

Механика почвенного "термоса"

Мульча работает как щит. Она стабилизирует температуру, не давая корням "свариться" в июльский зной или вымерзнуть в бесснежный ноябрь. Слой материала прерывает капиллярное движение воды: влага не улетает в атмосферу, а достается растениям. Это позволяет внедрить принципы ленивого огорода и сократить визиты с лейкой в три раза.

Для сорняков качественное укрытие становится стеной. Без солнечного света семена агрессивных трав просто не просыпаются. Даже если какой-то "диверсант" пробьется сквощий слой соломы, его корни будут слабыми, а извлечь его можно двумя пальцами без усилий. Это самый элегантный способ победить сорняки без применения тяжелой химии.

"Мульча — это не мусор, а столовая для дождевых червей. Они перерабатывают органику, рыхлят землю и превращают жесткую глину в биогумус. По сути, вы кормите почву, а почва кормит урожай", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Органика или пластик: что выбрать

Выбор материала зависит от задач. Скошенная трава — это бесплатное золото садовода, богатое азотом. Но ее нужно подсушить, иначе она превратится в вонючий ком, привлекающий слизней. Солома незаменима для клубники: ягоды не касаются земли и остаются чистыми даже после ливня, защищенные от серой гнили.

Для декоративных зон идеальна кора или щепа. Они служат долго и выглядят эстетично. Под хвойный опад стоит определять только "любителей кисленького": голубику, гортензии или рододендроны. Если же нужно быстро освоить целину, эффективнее подавить сныть с помощью плотного картона и слоя компоста поверх него.

Тип материала Главное преимущество
Сухая трава / Сено Быстрая кормежка для микробов и червей
Древесная кора Долговечность и подавление грибков
Агроволокно Полная чистота ягод и отсутствие прополки

При выращивании требовательных культур, таких как крупноплодные перцы, мульча помогает избежать вершинной гнили. Она держит влажность на одном уровне, не допуская стрессовых скачков, которые губят завязи.

"Главная ошибка — засыпать мульчой холодную землю в апреле. Вы создаете изоляцию, и почва под ней будет прогреваться лишние две недели. Ждите, пока земля прогреется хотя бы до десяти градусов", — объяснила агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ловушки для новичков: как не сжечь корни

Мульчирование без ума может навредить. Свежие опилки или щепа при гниении активно высасывают азот из верхнего слоя почвы. Растения бледнеют и замирают. Чтобы этого не случилось, древесные отходы либо выдерживают год в куче, либо проливают почву мочевиной перед засыпкой. Это предотвратит проблемы с иммунитетом растений из-за дефицита питания.

Вторая беда — "удушье". Если навалить плотный слой мокрой травы прямо к стволу дерева, кора начнет преть. Всегда оставляйте зазор в 5 сантиметров вокруг стебля для вентиляции. Помните: ваша цель — сделать землю рыхлой, а не запечатать ее герметично.

"Никогда не используйте в качестве мульчи ботву томатов с фитофторой или опавшие листья с мучнистой росой. Вы собственноручно строите инкубатор для болезней прямо на грядке", — предупредила в интервью Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о мульчировании

Можно ли использовать опилки из хвойных пород?

Свежие хвойные опилки закисляют почву и забирают азот. Используйте их только для дорожек или после предварительного замачивания в азотном удобрении для нейтрализации "голода" микрофлоры.

Как часто нужно обновлять слой органики?

Трава и солома "съедаются" червями за пару месяцев. Проверяйте толщину слоя: если земля начала просвечивать, пора подсыпать новую порцию. Кору обновляют раз в 2-3 года.

Не заведутся ли под мульчой мыши или змеи?

В тонком слое (до 7 см) грызунам неудобно строить гнезда. Проблема мышей актуальна при зимнем укрытии толщиной 15-20 см, тогда стоит использовать отпугиватели или лапник.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, агроном Ольга Семёнова, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Индекс шума на боковине: как расшифровать маркировку и выбрать самую тихую резину
Авто
Индекс шума на боковине: как расшифровать маркировку и выбрать самую тихую резину
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Комфорт в городе и уверенность на бездорожье: 3 лучших кроссовера до 1,8 млн рублей
Комфорт в городе и уверенность на бездорожье: 3 лучших кроссовера до 1,8 млн рублей
Последние материалы
Шерсти в доме больше не будет: правильный выбор питомца избавит от клочьев пуха на ковре
Ленивый медовик без раскатки коржей: секрет облачного теста от шеф-поваров раскрыт
Животные чуют ваш стресс раньше вас: химическая реакция лишает питомца привычной защиты
Природа вырастила монстра: от зафиксированного в Тайване рекорда у ботаников закружилась голова
Раскаленные стены и мебель: игнорирование главного источника жары приводит к опасным ошибкам
Грудь ниже чем в шестнадцать: солистка t. A.T.u. ответила критикам своей природной внешности
Москва пошла на радикальный эксперимент: привычные маршруты навсегда лишились прежнего облика
Ландшафтный дизайн пострадал из-за одной постройки: как исправить ошибки в зоне личной гигиены
Семейные правила накалены до предела: беременная супруга Андреасяна выдвинула гостьям ПМЭФ ультиматум
Я же даже не смогу ей сказать, чтобы она не ныла: почему Айза-Лилуна Ай боится родить дочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.