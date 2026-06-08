Секрет самой сладкой клубники: что нужно сделать прямо сейчас, пока она цветет

Клубника в цвету — это фаза максимального стресса для растения. Куст тратит все запасы энергии на формирование будущего урожая. Если пустить процесс на самотек, ягода мельчает и кислеет. Решить задачу можно за копейки без сложной химии.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Урожай крупной клубники

Борная кислота: почему это работает

Бор — это микроэлемент-дирижер. Он отвечает за опыление и углеводный обмен. Без достаточного количества бора пыльца становится стерильной, завязи осыпаются, а ягода не накапливает сахар. Кроме того, этот белый порошок работает как природный антисептик. Применение бора заметно снижает риски поражения грядки серой гнилью, которая обожает влажную среду под кустами.

"Борная кислота — важнейший микроэлемент для клубники. Она стимулирует рост, увеличивает количество завязей, помогает вырастить сладкую ягоду и защищает от серой гнили", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для ленивого садовода использование бора — идеальный прием. Не нужно копать или вносить тонны навоза. Обычное опрыскивание по листу дает результат быстрее. Главное — поймать момент именно в начале или во время массового цветения.

Инструкция по применению и дозировки

Превышение концентрации бора сжигает корни и листву. Растение начнет болеть вместо того, чтобы плодоносить. Почву тоже легко перекормить этим элементом, что сделает её токсичной на несколько лет. Поэтому аптечная точность — основа успеха. Если вы уже организовали ленивый огород, то знаете: лучше недокормить, чем переусердствовать.

Этап работы Действие и пропорция Подготовка маточника 2 г порошка растворить в стакане горячей воды (70-80°C). Рабочий раствор Смешать стакан концентрата с 10 литрами теплой воды. Способ внесения Опрыскивание по листу ранним утром или вечером.

Техника безопасности и запреты

Борная кислота эффективна, но требует дисциплины. Опрыскивать уже зрелые плоды — преступление против собственного здоровья. Это не органика в чистом виде, а химическое соединение, которое имеет свойство накапливаться. Если на кустах уже висят красные ягоды, отложите опрыскиватель до следующего сезона. Аналогично стоит поступать при подготовке других культур, когда требуется подкормка борной кислотой для налива корнеплода.

"Бор токсичен при попадании внутрь организма. Если вы случайно обработали кусты с ягодами — не ешьте их минимум 5 дней и тщательно мойте водой", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Для защиты растений от других напастей, например, если белокрылка оккупировала участок, бор не поможет — здесь нужны другие методы. Помните: один инструмент решает одну конкретную задачу.

Ответы на популярные вопросы о подкормке клубники

Можно ли использовать борную кислоту в холодную погоду?

Нет, при низких температурах метаболизм растения замедляется. Лист не впитает раствор, и пользы не будет. Дождитесь сухого, теплого, но пасмурного дня.

Сколько раз за лето можно проводить обработку?

Двух раз достаточно. Первый — когда появились первые бутоны. Второй — в разгар цветения, но не раньше чем через две недели после первой процедуры.

Заменяет ли бор обычные удобрения?

Нет. Это микроэлемент. Он не заменяет азот, фосфор или калий, а лишь помогает их усвоению и стимулирует цветение.

Что будет, если растворить кислоту в холодной воде?

Кристаллы не растворятся. На листьях останутся крупинки порошка, которые под солнцем превратятся в химические ожоги, уничтожая зеленую массу.

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