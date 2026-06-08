Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Типовой балкон перестал быть свалкой: интерьерные приемы превратят бесполезную площадь в актив
Мозг на пределе возможностей: обычная походка после 65 лет превращается в опасную перегрузку ресурсов
Овсянка без варки творит чудеса: рецепт завтрака, который удивил даже диетологов
Без едкой химии и оттирания: минутный трюк с духовкой, который уберет весь жир и запах
Щадит колени, но сжигает калории: как правильно дозировать кардио на велосипеде
Быть садоводом и оставаться женщиной: 7 вещей, в которых вы будете королевой грядок
Бесполезная пыль: простой тест с пальцами покажет, не пора ли выбросить ваши специи
Хватит варить бесформенную кашу: средиземноморская технология превратила чечевицу в шедевр
Конец эры громкого сверхзвука: самолет X-59 прошел проверку на преодоление барьера

Слизни здесь не пройдут: колкий периметр вокруг клубники обеспечит победу в борьбе за урожай

Садоводство

В июне клубника наливается соком, но вместе с ягодами на грядки приползают слизни. Вредители уничтожают урожай, превращая отборные плоды в испорченную массу. Использование агрессивной химии исключено — яды накапливаются в мякоти и вредят здоровью. Остаются безопасные барьерные методы защиты.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа

Природные барьеры против вредителей

Слизни — ночные агрессоры. Они боятся острых поверхностей, которые травмируют их нежное тело. Проверенный метод — создание сухого "колючего" контура вокруг кустов. Возьмите яичную скорлупу, просушите её и измельчите до фракции 1-2 мм. Смешайте полученную крошку с молотым красным перцем в пропорции 2:1. Рассыпьте смесь полосой шириной 5 см по периметру каждой грядки.

"Скорлупа создает физическое препятствие, а перец воздействует на рецепторы моллюска. Это лучший вариант для защиты ягод от стресса без применения опасных синтетических препаратов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Слизни как переносчики болезней

Вредоносность слизней не ограничивается поеданием плодов. Они переносят грибковые споры и вирусные частицы. Перемещаясь по участку, брюхоногие оставляют след из слизи и экскрементов, превращая здоровые посадки в рассадник инфекций. Быстрое устранение вредителя — залог сохранения здоровья всех ягодных культур на участке.

Характеристика Последствия
Повреждение ягод Потеря товарного вида и лежкости
Контакт с патогенами Риск массового увядания растений

"Важно понимать: любой вредитель на открытых грядках — это вектор распространения грибка. Очистка территории от слизней напрямую влияет на фитосанитарный фон сада", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Техника безопасности при работе со жгучими смесями

Работать с красным перцем нужно осторожно. Молотые специи при попадании на кожу вызывают сильное раздражение и микроожоги. Всегда используйте перчатки. Защищайте лицо маской, чтобы не вдохнуть летучие частицы перца. Помните: барьер из скорлупы теряет свойства после сильных осадков, поэтому после каждого дождя защитный периметр обновляют.

"Дачники часто забывают про элементарные меры предосторожности. Работа с острыми специями без защиты рук — верный путь к дерматиту", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы о защите клубники

Как часто нужно обновлять барьер из скорлупы?

После каждого обильного дождя или сильного полива верхний слой земли размывается, а острота скорлупы нейтрализуется влагой. Обновляйте полосу немедленно после просыхания почвы.

Поможет ли метод против других вредителей?

Скорлупа работает исключительно против мягкотелых моллюсков. Против тли или долгоносика требуются другие средства защиты.

Можно ли заменить скорлупу на опилки?

Опилки не создают выраженного травмирующего эффекта для слизней. Скорлупа предпочтительнее благодаря своей твердости и острым краям.

Безопасен ли перец для почвы?

Красный перец — природный компонент. Он не меняет кислотность грунта и не угнетает микрофлору, в отличие от химических инсектицидов.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Комфорт в городе и уверенность на бездорожье: 3 лучших кроссовера до 1,8 млн рублей
Комфорт в городе и уверенность на бездорожье: 3 лучших кроссовера до 1,8 млн рублей
Последние материалы
Быть садоводом и оставаться женщиной: 7 вещей, в которых вы будете королевой грядок
Бесполезная пыль: простой тест с пальцами покажет, не пора ли выбросить ваши специи
Хватит варить бесформенную кашу: средиземноморская технология превратила чечевицу в шедевр
Конец эры громкого сверхзвука: самолет X-59 прошел проверку на преодоление барьера
Кожа скажет вам спасибо: этот выбор материала избавит от мучений в аномальную июньскую жару
Стерильный минимализм уходит в прошлое: 10 способов добавить глубины и благородства без ремонта
Хвостатые хозяева мегаполисов: радикальная перестройка городов изменила жизнь владельцев зверей
Ароматы с характером средиземноморского бриза: изменили правила игры для ценителей высокой эстетики
Ошибка в базе может стоить тысяч рублей: как не потерять право на вторую пенсию
Ошибки при варке компота из жимолости: что приводит к брожению и вздутию крышек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.