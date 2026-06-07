Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучший муж знает, что нужно жене: как Пётр Дранга растрогал Агату Муцениеце после премии МУЗ-ТВ
Замиокулькас чахнет на глазах? Этот домашний настой возвращает силу и блеск листьям
Принц Уильям, Руперт Финч и лёгкая ностальгия: как прошла встреча Кейт Миддлтон с экс-парнем спустя годы
Вес как диагноз: как по ИМТ и симптомам определить стадию ожирения до похода к врачу
Надежды рухнули, билеты сгорели: одна роковая дата в паспорте перечеркнула долгожданный отпуск
Если погода подвела: этот неожиданный рецепт заставит кабачки расти даже в холодное лето
Психика на кредите: почему игровое расстройство убивает быстрее наркотиков
Миллионы россиян ждут изменений: как июньские праздники повлияют на выплаты и пенсии
Смерть и зеркала: зачем тканью закрывали всё, в чём можно увидеть отражение

Хватит выбрасывать золото: скошенная трава превратилась в мощнейший ресурс для роста урожая

Садоводство

Традиционный подход к газону — это бесконечный цикл "скосил-выбросил". Расточительство в чистом виде. Скошенная трава — не мусор, а ценнейший ресурс, который природа выдает вам бесплатно. Умный садовод превращает "отходы" в топливо для почвы, экономя время на прополке и деньги на покупке сомнительной химии. Главное — знать правила игры с органикой.

Скошенная трава
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Скошенная трава

Слоеный пирог: как собрать правильный компост

Свалить траву в кучу и ждать чуда — плохая стратегия. Получите пахнущий силосом силос. Чтобы запустить правильное горение, нужен кислород и баланс азота с углеродом. Трава — это азот. Чтобы она не "задохнулась", ее нужно переслаивать углеродистыми материалами. Используйте картон, опилки или сухую листву. Если их нет под рукой, подойдет обычная садовая земля. Слой травы в 30-40 см должен сменяться 5-сантиметровым слоем "коричневых" остатков.

"Главная опасность — гербициды. Если вы травили сорняки на газоне химией, такую траву в компост класть запрещено. Она отравит ваши будущие грядки. Только чистое разнотравье идет в дело", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Мульчирование: шуба для корней

Голая земля на участке — это биологическое ЧП. Она пересыхает, трескается и зарастает сорняками. Решение простое: замульчируйте приствольные круги и грядки. Трава отлично удерживает влагу и постепенно превращается в гумус, подкармливая червей. Важный нюанс: не используйте свежескошенную зелень. Дайте ей пару часов полежать на солнце и подвялиться. Слой в 15-20 см надежно заблокирует рост сорняков и спасет корни деревьев от перегрева.

Метод Результат для сада
Компостирование Бесплатный перегной через сезон
Мульчирование Защита от засухи и сорняков
Ферментация Быстродействующее азотное удобрение

"Мульча из травы — лучший способ забыть о поливе. Почва под ней всегда остается рыхлой и влажной, даже в самый лютый летний зной. Это имитация лесной подстилки в масштабе одного огорода", — отметил в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ферментированный "чай": жидкое золото из пакета

Для тех, кто хочет результат здесь и сейчас, существует метод быстрой ферментации. Траву плотно набивают в черные мусорные пакеты, добавляют немного воды для влажности, завязывают и оставляют на солнце. Через неделю внутри образуется коричневая масса с характерным резким запахом. Это концентрат жизни. Наполняем ведро на треть этой массой, доливаем водой — и эликсир для роста готов. Растения реагируют на такую подкормку мгновенно, наращивая мощную зеленую массу.

"Такой настой гораздо эффективнее покупной химии. В нем содержатся живые микроорганизмы, которые сразу включают биологические процессы в прикорневой зоне. Но не переборщите: это мощный азотный удар", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о применении травы

Можно ли использовать траву с семенами?

Для мульчирования — нет, так вы сами посеете себе новые проблемы. Такую траву лучше отправлять в середину компостной кучи, где высокая температура убьет всхожесть семян.

Как часто нужно обновлять слой мульчи?

Трава быстро оседает и перегнивает. Добавляйте новый слой раз в 2-3 недели, чтобы поддерживать нужную толщину "одеяла".

Не заведутся ли в траве вредители?

Слизни любят влажную органику. Если их много, не кладите мульчу вплотную к стеблям растений — оставляйте небольшой зазор для вентиляции.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Тесто без раскатки, духовка не нужна: секрет идеальных пышных пирожков на сковороде
Еда и рецепты
Тесто без раскатки, духовка не нужна: секрет идеальных пышных пирожков на сковороде
Популярное
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами

Надоело бороться с трещинами на дорожках? Узнайте, почему опытные дачники переходят на резиновое покрытие — оно не скользит, служит годами и требует минимум ухода.

Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Цены режут без ножа: суточная стоимость отдыха в Сочи пробила очередную психологическую отметку
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Последние материалы
Психика на кредите: почему игровое расстройство убивает быстрее наркотиков
Миллионы россиян ждут изменений: как июньские праздники повлияют на выплаты и пенсии
Смерть и зеркала: зачем тканью закрывали всё, в чём можно увидеть отражение
Хватит играть со своей судьбой: Ольга Дибцева связала приговор Аглае Тарасовой с мистикой в жизни
Гвозди при ремонте больше не потеряются: простое решение превратит обычный молоток в мобильную базу
Бензиновый капкан: на ценниках появились цифры, которые изменили расклад сил
Хватит выбрасывать золото: скошенная трава превратилась в мощнейший ресурс для роста урожая
Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой
Вернули из плена: затянувшаяся борьба за крылья национального перевозчика подошла к финалу
Отгул за свой счет: кому положен и как оформить без риска остаться безработным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.