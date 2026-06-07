Хватит выбрасывать золото: скошенная трава превратилась в мощнейший ресурс для роста урожая

Традиционный подход к газону — это бесконечный цикл "скосил-выбросил". Расточительство в чистом виде. Скошенная трава — не мусор, а ценнейший ресурс, который природа выдает вам бесплатно. Умный садовод превращает "отходы" в топливо для почвы, экономя время на прополке и деньги на покупке сомнительной химии. Главное — знать правила игры с органикой.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain Скошенная трава

Слоеный пирог: как собрать правильный компост

Свалить траву в кучу и ждать чуда — плохая стратегия. Получите пахнущий силосом силос. Чтобы запустить правильное горение, нужен кислород и баланс азота с углеродом. Трава — это азот. Чтобы она не "задохнулась", ее нужно переслаивать углеродистыми материалами. Используйте картон, опилки или сухую листву. Если их нет под рукой, подойдет обычная садовая земля. Слой травы в 30-40 см должен сменяться 5-сантиметровым слоем "коричневых" остатков.

"Главная опасность — гербициды. Если вы травили сорняки на газоне химией, такую траву в компост класть запрещено. Она отравит ваши будущие грядки. Только чистое разнотравье идет в дело", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Мульчирование: шуба для корней

Голая земля на участке — это биологическое ЧП. Она пересыхает, трескается и зарастает сорняками. Решение простое: замульчируйте приствольные круги и грядки. Трава отлично удерживает влагу и постепенно превращается в гумус, подкармливая червей. Важный нюанс: не используйте свежескошенную зелень. Дайте ей пару часов полежать на солнце и подвялиться. Слой в 15-20 см надежно заблокирует рост сорняков и спасет корни деревьев от перегрева.

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"Мульча из травы — лучший способ забыть о поливе. Почва под ней всегда остается рыхлой и влажной, даже в самый лютый летний зной. Это имитация лесной подстилки в масштабе одного огорода", — отметил в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ферментированный "чай": жидкое золото из пакета

Для тех, кто хочет результат здесь и сейчас, существует метод быстрой ферментации. Траву плотно набивают в черные мусорные пакеты, добавляют немного воды для влажности, завязывают и оставляют на солнце. Через неделю внутри образуется коричневая масса с характерным резким запахом. Это концентрат жизни. Наполняем ведро на треть этой массой, доливаем водой — и эликсир для роста готов. Растения реагируют на такую подкормку мгновенно, наращивая мощную зеленую массу.

"Такой настой гораздо эффективнее покупной химии. В нем содержатся живые микроорганизмы, которые сразу включают биологические процессы в прикорневой зоне. Но не переборщите: это мощный азотный удар", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о применении травы

Можно ли использовать траву с семенами?

Для мульчирования — нет, так вы сами посеете себе новые проблемы. Такую траву лучше отправлять в середину компостной кучи, где высокая температура убьет всхожесть семян.

Как часто нужно обновлять слой мульчи?

Трава быстро оседает и перегнивает. Добавляйте новый слой раз в 2-3 недели, чтобы поддерживать нужную толщину "одеяла".

Не заведутся ли в траве вредители?

Слизни любят влажную органику. Если их много, не кладите мульчу вплотную к стеблям растений — оставляйте небольшой зазор для вентиляции.

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