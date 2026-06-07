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Крепкие, но мелкие? Вот что надо сделать уже сейчас для получения крупных корнеплодов свёклы

Садоводство » Овощи

Молодая свёкла не требует каторжного труда, но нуждается в элементарном внимании на старте сезона. Отказ от базовых манипуляций — прямой путь к мелким, жестким плодам и потере урожая. Разберемся, какие действия предопределяют успех этой культуры.

Свекла на грядке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Свекла на грядке

Прореживание — ключ к крупным корнеплодам

Главная ошибка огородника — густые посевы. Свёкла — культура многоростковая. Из одного семени часто проклевывается три-четыре побега, которые начинают душить друг друга. Борьба за ресурсы лишает растения питания, превращая грядку в поле битвы за свет и микроэлементы.

Прореживание проводят в два этапа. Первый сеанс — когда сформировались два настоящих листа. Второй — при подрастании корнеплода до лесного ореха. Оптимальное расстояние между растениями составляет 8-10 см. Процедуру планируйте после дождя или планового полива, чтобы не повредить корни соседей.

"Загущение — враг урожая. Если растения стоят плотной стеной, вы получите только ботву, а не корнеплоды. Прореживание жизненно важно для формирования правильной формы овоща", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Подкормка: бор и натрий для сладости

Свёкла любит простые, но точные решения. Азотная подкормка на старте — будь то жидкая органика или зеленый настой — пойдет на пользу ботве. Но для сахаристости плодов нужны другие элементы.

Элемент Функция
Натрий (соль) Усиливает накопление сахаров в корнеплоде
Бор Профилактика пустот и загнивания сердцевины

Солевой раствор (столовая ложка соли на 10 литров воды) вносят в фазе формирования корнеплода. Борную кислоту (2 грамма на 10 литров) применяют, когда свёкла нарастила 4-6 листьев. Эти приемы позволяют радикально улучшить вкус продукции, сделав её пригодной для длительного хранения.

"Бор незаменим для профилактики гнилей. Многие жалуются на черную середину, хотя это просто дефицит микроэлемента, который легко восполняется", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Диагностика проблем по листу

Покраснение листвы чаще всего сигнализирует о закислении почвы. Свёкла — индикатор уровня pH. Она не переносит кислых грунтов. При первых признаках красноты внесите под кусты золу — стакан на квадратный метр. Рыхление межрядий после каждой манипуляции поможет корням дышать, обеспечивая доступ кислорода, необходимого для роста крупных плодов.

"Кислотность блокирует усвоение питания. Даже если вы внесете идеальный состав, без раскисления золой растения будут голодать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о выращивании свёклы

Можно ли прореживать свёклу вечером?

Да, вечернее время идеально. Всходы меньше вянут, а влага в почве дольше сохраняется, что облегчает укоренение оставшихся сеянцев.

Обязательно ли вносить соль?

Это не догма, но проверенный способ повысить сахаристость плодов. Натрий помогает свёкле правильно распределять энергию.

Почему нельзя копать землю рядом с корнеплодом?

Корни свёклы очень нежные. Глубокое рыхление травмирует корневую систему, провоцируя стресс и замедление роста. Работайте поверхностно.

Как часто нужно поливать свёклу?

Ориентируйтесь на состояние листвы. Почва должна оставаться умеренно влажной, без превращения грядки в болото, что ведет к грибковым поражениям.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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