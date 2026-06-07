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Если погода подвела: этот неожиданный рецепт заставит кабачки расти даже в холодное лето

Садоводство » Овощи

Дождливое лето превращает кабачковую грядку в зону риска. Избыток влаги и нехватка солнца провоцируют гниение завязей и замедляют развитие растений. Опытные садоводы знают: бороться с капризами погоды нужно не укрывным материалом, а грамотным питанием.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Что необходимо кабачкам в непогоду

В пасмурные дни почва теряет питательные вещества, а метаболизм растений замедляется. Для формирования урожая кабачкам нужны три элемента. Азот отвечает за нарастание зеленой массы — листвы и мощного стебля. Калий работает как защитник: он предотвращает гниение молодых завязей и помогает плодам набрать плотность. Фосфор подпитывает корневую систему, которая в холодной земле работает на пределе возможностей.

"В холодную погоду корни часто не усваивают питание из почвы. Органика в жидком виде — это быстрый способ поддержать растение, когда оно находится в состоянии стресса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Эффективный состав питательного раствора

Огородники используют проверенный рецепт на основе коровяка и монофосфата калия. Предварительно подготовленным настоем коровяка (свежий навоз настаивают в воде неделю) обогащают обычную воду. На 10 литров жидкости берут всего 500 мл концентрата. Дополнительно в ведро добавляют 1 столовую ложку монофосфата калия.

Компонент Функция в составе
Коровяк (настой) Источник органического азота и микроэлементов.
Монофосфат калия Восполняет дефицит калия и фосфора.

Схема внесения удобрений

Раствор вносят строго под корень. Норма составляет 500 мл на один куст. После такой процедуры развитие огуречных культур и кабачков заметно ускоряется. Растения "оживают": листва расправляется, перестают желтеть кончики завязей, а рост плодов входит в привычный режим, несмотря на холод.

"Важно не заливать растение лишней водой во время дождей. Если вы решили подкормить кабачки, делайте это осторожно, чтобы вокруг корней не образовалось болото", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о выращивании кабачков

Почему завязи кабачка начинают гнить с кончика?

Это классический признак нехватки питания или переувлажнения почвы, при котором корни не способны качать влагу к плоду. Поможет калиевая подкормка и прекращение полива до просыхания верхнего слоя земли.

Нужно ли укрывать кабачки в прохладную погоду?

Если температура падает ниже 15 градусов, на ночь можно накинуть спанбонд. Главное — не перекрывать доступ воздуха, что особенно важно при борьбе с распространенными болезнями растений.

Как часто можно применять подкормку с коровяком?

Одной-двух подкормок в месяц при неблагоприятных погодных условиях достаточно. Избыток азота в конце сезона приведет к жированию куста в ущерб урожаю.

Можно ли заменить монофосфат калия золой?

Древесная зола — хороший источник калия, но монофосфат действует быстрее и точнее. В экстремальных погодных условиях лучше использовать специализированные составы.

"Любая помощь растению должна быть своевременной. Если завязь уже сгнила, её необходимо удалить, чтобы процесс гниения не перекинулся на здоровые ткани куста", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по защите растений Наталья Дроздова.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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