Мясистые стенки и до 20 кг с метра: 10 самых урожайных сортов перца для теплиц

Тепличный микроклимат позволяет выращивать перцы с толщиной стенки до десяти миллиметров и массой плода под полкилограмма. Успех зависит от двух факторов: подбора гибрида и отказа от изнурительной перекопки грядок, которая разрушает структуру грунта.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Сочные болгарские перцы в саду

Критерии выбора семян

Для закрытого грунта подходят среднеспелые и позднеспелые растения. Теплица удлиняет сезон, давая время на формирование мясистой стенки. Важно смотреть на тип ветвления. Низкорослые кусты не требуют сложной формовки, но нуждаются в удалении побегов, растущих внутрь кроны.

Природное земледелие предполагает, что земля остается рыхлой без ежегодного использования лопаты. Достаточно мульчировать поверхность органикой. Это сохраняет влагу и кормит почвенную биоту. Здоровая почва — залог того, что растение выдержит нагрузку плодами без сброса завязей.

"Главная ошибка — оставлять коронный бутон в первой развилке. Он забирает все ресурсы, тормозя развитие всего куста. Удалите его, и урожайность вырастет втрое", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Рейтинг урожайных культур

Бизон желтый открывает список ранних крупноплодных сортов. Куст достигает метра в высоту. Зрелые перцы имеют конусовидную форму и весят до 200 граммов. Плотная мякоть и устойчивость к болезням делают его фаворитом для пленочных укрытий. С метра площади снимают до 10 килограммов.

Сорт Баргузин созревает быстро. Его потолок — 100 сантиметров. Сладкие плоды с толщиной стенки 6 мм подходят для употребления сразу с куста. Если места в теплице мало, присмотритесь к Гордости России. При высоте всего 50 см этот сорт выдает до 15 килограммов с квадрата. Его козырь — отличная лежкость.

Сорт / Гибрид Урожайность (кг/м2) Абрикосовая фаворитка 10–20 Кардинал F1 10–20 Богатырь 10–20 Атлант F1 10–20

Гибрид Атлант F1 считается эталонным для умеренного климата. Он стоек к вирусам и грибкам. Воловье ухо привлекает внимание конусовидными плодами массой 200 граммов. Регулярная прищипка перца помогает кусту направить силы на созревание этих гигантов.

"Перец не терпит пересыхания грунта. Мульча из скошенной травы — идеальный вариант. Она не перегревает корни и постепенно превращается в удобрение", — отметил специально для Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Перцы-тяжеловесы

Кардинал F1 выделяется фиолетовым цветом и кубовидной формой. Вес одного плода достигает 280 граммов. Если нужна максимальная сочность, стоит выбрать Изабеллу F1. У этого гибрида самая внушительная стенка — 10 мм. Растение неприхотливо и легко переносит перевозку в ящиках.

Богатырь оправдывает название выносливостью. Он не боится вертициллеза. Для тех, кто ценит объем, создан Желтый бык F1. Его плоды весят до 400 граммов. Высота растения достигает 1,5 метров, поэтому опора обязательна. Такие масштабы возможны только в теплице. Для сравнения, даже самый продуктивный огород на подоконнике даст плоды втрое меньше.

"В теплице важно следить за азотным балансом. Перекорм навозом даст пышную листву, но лишит вас плодов. Используйте зольные вытяжки для калийной подкормки", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о тепличном перце

Нужно ли пасынковать низкорослые сорта?

Да, необходимо удалять нижние листья до развилки и побеги, которые загущают центр куста. Это улучшает вентиляцию и снижает риск гнилей.

Почему перцы сбрасывают завязи?

Обычно это реакция на резкий перепад температур или дефицит влаги в почве. Мульчирование и проветривание теплицы решают проблему.

Можно ли сажать рядом сладкий и горький перец?

Нет. Произойдет переопыление. Сортовые признаки изменятся, и сладкие перцы приобретуть горечь.

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