Сладкий нектар вместо магазинных ягод: топ-10 самых урожайных сортов крупного винограда

Выбор винограда определяет успех сезона. Крупноплодные сорта требуют мастерства, но вознаграждают урожаем десертного качества. Важно соблюсти баланс между климатической зоной и характеристиками куста. Разберем десять позиций, которые объединяют товарный вид и превосходный вкус.

Фото: Pravda.ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use Виноград

Базовые правила выбора под регион

Климат диктует условия посадки. Большинство десертных форм боится морозов ниже -21 градуса. На юге лоза живет в открытом грунте, но севернее Воронежа требуется обязательное зимнее укрытие. Если лето короткое, выбирайте ультраранние периоды созревания до 115 дней.

"Высаживать столовый виноград в Подмосковье или на Урале без понимания группы спелости — пустая трата времени. Даже самый сладкий сорт останется кислым, если ему не хватит активных температур", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Второй фактор — тип цветения. Формы с женским цветком нуждаются в опылителе. Без соседа с обоеполыми цветами завязи будут мелкими. Это явление называют горошением, оно портит товарный вид грозди.

Светлые сорта: от Аркадии до Монарха

Аркадия остается эталоном продуктивности. Грозди весом до 2 кг требуют нормирования — удаления лишних кистей. Если оставить все, куст истощится. Ягоды с легким мускатом и плотной мякотью выдерживают перевозку. Для тех, кто ценит плотность, подойдет Лора. Она хрустит при раскусывании и набирает сахар быстрее конкурентов.

Сорт Вес ягоды (г) Аркадия 11—15 Монарх 15—20 Байконур 12—16 Преображение 14—20

Ландыш выделяется ароматом акации. Сорт устойчив к грибковым инфекциям, что важно в дождливые сезоны. Монарх — выбор для любителей гигантов. Отдельные плоды достигают 30 граммов. Главное — не прищипывать побеги перед цветением, чтобы избежать осыпания завязей.

Розовые и красные: эстетика и сахар

Преображение лидирует по скорости роста и силе куста. Розовые удлиненные плоды выглядят привлекательно. Сорт часто отдает второй урожай на пасынках. Дубовский розовый превосходит его по плотности мякоти и имеет необычный загнутый носик. Это надежная селекция для выращивания в средней полосе при наличии укрытия.

"Розовые сорта часто страдают от избытка влаги в почве. Если совершать критические ошибки при поливе, шкурка может лопнуть. Гурман ранний в этом плане капризен, но его аромат чайной розы того стоит", — объяснил специально для Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Кишмиш Лучистый — единственный бессемянный представитель в этом списке. Он требует мощного питания и защиты от болезней. Грозди весом 2 кг поражают воображение, но лозе нужна грамотная обрезка. Это самый теплолюбивый вариант из предложенных.

Тёмные сорта для надежного результата

Байконур стабильно показывает себя в сложных условиях. Его кожица не трескается после ливней, а осы игнорируют плотную структуру. Ягоды долго висят на ветках без потери качеств. Кодрянка — идеальный старт для новичка. Она выдерживает до -24 градусов и созревает одной из первых.

"Тёмный виноград обычно богаче по составу, но его лоза требует чистоты. Если на участке болезни растений игнорируются, урожайность падает за один год. Кодрянка здесь — исключение по выносливости", — отметила специально для Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Формируя сад, сочетайте периоды созревания. Два-три куста разных цветов обеспечат стол десертом с середины августа до конца сентября. Главное — не жалеть места для солнечной экспозиции и вовремя проводить нормировку кистей.

Ответы на популярные вопросы о винограднике

Нужно ли обрывать листья вокруг гроздей?

За две недели до созревания это полезно для окрашивания плодов и проветривания. Однако в сильную жару листья защищают ягоды от солнечных ожогов.

Как понять, что куст перегружен?

Если побеги перестали расти, а ягода долго остается кислой и мелкой — куст не справляется. Нужно немедленно удалить часть самых слабых гроздей.

Зачем винограду медьсодержащие препараты?

Это профилактика грибковых инфекций. Обработку проводят ранней весной и перед цветением, чтобы сохранить здоровье листового аппарата.

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