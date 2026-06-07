Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чесночные стрелки — в дело: готовим пикантную пасту, которая взорвет вкус любого блюда
Стильное серебро или признак возраста? Секреты ухода за сединой от топ-стилиста
Завтрак, который дарит улыбку: готовим нежнейшие банановые оладьи за 10 минут
Без аптек и рецептов: 95% людей побеждают панические атаки простыми способами
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Хватит воевать со снытью лопатой: единственный честный способ победить этот сорняк

Туи-веники больше не проблема: 3 правила июня, для превращения их в изумрудный идеал

Садоводство

Многие считают, что туи неприхотливы и должны расти сами по себе, но в итоге получают желтые и редкие "веники" вместо пушистой изгороди. Июнь — самый важный месяц для хвойных. Разбираемся, какие три процедуры нужно провести прямо сейчас, чтобы ваши деревья стали гордостью участка и засияли сочной зеленью.

Туя
Фото: Freepik by fabrikasimf
Туя

Формирующая стрижка без стресса

Мягкая коррекция кроны в начале лета — это не прихоть дизайнера, а физиологическая потребность дерева. Удаление кончиков молодых побегов заставляет растение перенаправлять энергию на спящие почки. В результате вместо одной вытянувшейся палки появляется несколько новых ответвлений. Плотный силуэт создается именно так. Главное — работать только по зеленому приросту. Старая древесина, лишенная хвоинок, новых веток уже не даст, поэтому глубокая обрезка до голых сучьев просто оставит на дереве некрасивую дыру.

"Стричь туи нужно только в сухую и пасмурную погоду, чтобы срезы не обгорали под прямым солнцем. Если синоптики обещают дожди, процедуру лучше отложить — лишняя влага на свежих ранах провоцирует грибковые инфекции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Для работы используют только остро заточенный вариант инструмента. Рваные срезы заживают долго и часто становятся воротами для болезней. У колоновидных сортов важно следить за макушкой — ее укорачивают на 10—20 сантиметров ниже планируемой высоты. Это укрепляет центральный ствол и не дает дереву разваливаться под тяжестью зимнего снега. Если крона кажется слишком редкой, достаточно срезать треть от молодого светло-зеленого прироста на концах всех веток.

Питание для сочности и густоты

Через пару дней после стрижки, когда места срезов подсохнут, растению нужна поддержка. Стандартные огородные смеси с высоким содержанием азота здесь могут навредить. Хвойным жизненно важен магний, дефицит которого и приводит к той самой рыжине в глубине кроны. Если восполнить нехватку микроэлементов вовремя, дерево быстро нарастит плотную хвою.

Внесение гранул в приствольный круг — это долгосрочный процесс, так как удобрения будут растворяться постепенно. Куда эффективнее в июне работают внекорневые подкормки. Опрыскивание по хвое в вечернее время позволяет питательным веществам попасть в ткани дерева за считанные часы. Это моментально отражается на внешнем виде: цвет становится глубже, а молодые чешуйки — эластичнее.

Метод подкормки Ожидаемый результат
Внекорневой (по хвое) Быстрое восстановление цвета, устранение рыжины
Корневой (гранулы) Стимуляция роста новых корней и побегов на весь сезон

"Многие пренебрегают внекорневым питанием, а зря. Магний и железо, поданные напрямую через хвою, работают как реанимация для растений, пострадавших от весеннего солнца или засухи", — объяснил специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Водный баланс и защита от суховеев

Тот самый секрет пышной хвои кроется не в частом, а в правильном увлажнении почвы. Хвойные умеют маскировать жажду. Когда туя начинает явно сохнуть и осыпаться, значит, критическая стадия обезвоживания наступила еще месяц назад. В июне почва должна пропитываться на глубину до полуметра. Поверхностное смачивание земли бесполезно — вода просто испарится, не дойдя до основных корней.

На каждый метр роста дерева в июне расходуют от 10 до 15 литров воды. Если на участке растут трехметровые экземпляры, за один раз под каждое растение должно уйти не менее трех ведер. В засушливые недели обязательным становится дождевание. Обычное опрыскивание кроны чистой водой после заката смывает пыль и помогает хвое дышать. Это простое решение спасает дерево от перегрева и сохраняет тургор тканей.

"При поливе важно направлять струю не в одну точку, а распределять воду по всему периметру кроны. Использование мульчи из коры или щепы позволяет удерживать влагу намного дольше, избавляя от лишних трудозатрат", — отметил эксперт Pravda.Ru, специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Любое действие в июне определяет, как дерево перезимует. Если к августу туя подойдет истощенной и пересохшей, мороз завершит начатое. Правильный уход сейчас — это автоматическая страховка от весенних ожогов в будущем году. Главное — помнить, что любая деталь в уходе за садом работает на общую систему здоровья растений.

Ответы на популярные вопросы о туях

Можно ли обрезать туи, если они уже начали желтеть?

Сначала нужно выяснить причину пожелтения. Если это грибок, то стрижка только разнесет споры. Сначала дерево лечат, и только через две недели проводят формировку.

До какого месяца можно делать летнюю стрижку?

Крайний срок — первая декада августа. Позже стричь нельзя, так как новые побеги не успеют огрубеть и вымерзнут в первую же зиму.

Как часто нужно поливать туи в июне при средней температуре?

Обычно достаточно одного обильного полива в неделю. Если установилась жара выше 28 градусов — частоту увеличивают до двух раз, при этом дождевание кроны можно делать ежедневно.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, агрохимик Роман Едигаров, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Авто
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Популярное
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды

В ста световых годах от нас обнаружен объект, чья структура полностью противоречит привычным представлениям о строении каменистых миров и заставляет ученых...

Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Внутри — море сыра, снаружи — хруст: картофельный деликатес из того, что есть под рукой
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Курортный сезон в Абхазии сменил вектор: привычные пятизвездочные отели потеряли последних гостей
Курортный сезон в Абхазии сменил вектор: привычные пятизвездочные отели потеряли последних гостей
Последние материалы
Туи-веники больше не проблема: 3 правила июня, для превращения их в изумрудный идеал
Завтрак, который дарит улыбку: готовим нежнейшие банановые оладьи за 10 минут
Без аптек и рецептов: 95% людей побеждают панические атаки простыми способами
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Хватит воевать со снытью лопатой: единственный честный способ победить этот сорняк
Охлаждаемся через тарелку: что есть в жару, чтобы чувствовать себя бодро, а не разбито
Счастье любит тишину: Григорий Лепс впервые заговорил о переменах после громкого расставания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.