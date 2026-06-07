Туи-веники больше не проблема: 3 правила июня, для превращения их в изумрудный идеал

Многие считают, что туи неприхотливы и должны расти сами по себе, но в итоге получают желтые и редкие "веники" вместо пушистой изгороди. Июнь — самый важный месяц для хвойных. Разбираемся, какие три процедуры нужно провести прямо сейчас, чтобы ваши деревья стали гордостью участка и засияли сочной зеленью.

Фото: Freepik by fabrikasimf Туя

Формирующая стрижка без стресса

Мягкая коррекция кроны в начале лета — это не прихоть дизайнера, а физиологическая потребность дерева. Удаление кончиков молодых побегов заставляет растение перенаправлять энергию на спящие почки. В результате вместо одной вытянувшейся палки появляется несколько новых ответвлений. Плотный силуэт создается именно так. Главное — работать только по зеленому приросту. Старая древесина, лишенная хвоинок, новых веток уже не даст, поэтому глубокая обрезка до голых сучьев просто оставит на дереве некрасивую дыру.

"Стричь туи нужно только в сухую и пасмурную погоду, чтобы срезы не обгорали под прямым солнцем. Если синоптики обещают дожди, процедуру лучше отложить — лишняя влага на свежих ранах провоцирует грибковые инфекции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Для работы используют только остро заточенный вариант инструмента. Рваные срезы заживают долго и часто становятся воротами для болезней. У колоновидных сортов важно следить за макушкой — ее укорачивают на 10—20 сантиметров ниже планируемой высоты. Это укрепляет центральный ствол и не дает дереву разваливаться под тяжестью зимнего снега. Если крона кажется слишком редкой, достаточно срезать треть от молодого светло-зеленого прироста на концах всех веток.

Питание для сочности и густоты

Через пару дней после стрижки, когда места срезов подсохнут, растению нужна поддержка. Стандартные огородные смеси с высоким содержанием азота здесь могут навредить. Хвойным жизненно важен магний, дефицит которого и приводит к той самой рыжине в глубине кроны. Если восполнить нехватку микроэлементов вовремя, дерево быстро нарастит плотную хвою.

Внесение гранул в приствольный круг — это долгосрочный процесс, так как удобрения будут растворяться постепенно. Куда эффективнее в июне работают внекорневые подкормки. Опрыскивание по хвое в вечернее время позволяет питательным веществам попасть в ткани дерева за считанные часы. Это моментально отражается на внешнем виде: цвет становится глубже, а молодые чешуйки — эластичнее.

Метод подкормки Ожидаемый результат Внекорневой (по хвое) Быстрое восстановление цвета, устранение рыжины Корневой (гранулы) Стимуляция роста новых корней и побегов на весь сезон

"Многие пренебрегают внекорневым питанием, а зря. Магний и железо, поданные напрямую через хвою, работают как реанимация для растений, пострадавших от весеннего солнца или засухи", — объяснил специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Водный баланс и защита от суховеев

Тот самый секрет пышной хвои кроется не в частом, а в правильном увлажнении почвы. Хвойные умеют маскировать жажду. Когда туя начинает явно сохнуть и осыпаться, значит, критическая стадия обезвоживания наступила еще месяц назад. В июне почва должна пропитываться на глубину до полуметра. Поверхностное смачивание земли бесполезно — вода просто испарится, не дойдя до основных корней.

На каждый метр роста дерева в июне расходуют от 10 до 15 литров воды. Если на участке растут трехметровые экземпляры, за один раз под каждое растение должно уйти не менее трех ведер. В засушливые недели обязательным становится дождевание. Обычное опрыскивание кроны чистой водой после заката смывает пыль и помогает хвое дышать. Это простое решение спасает дерево от перегрева и сохраняет тургор тканей.

"При поливе важно направлять струю не в одну точку, а распределять воду по всему периметру кроны. Использование мульчи из коры или щепы позволяет удерживать влагу намного дольше, избавляя от лишних трудозатрат", — отметил эксперт Pravda.Ru, специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Любое действие в июне определяет, как дерево перезимует. Если к августу туя подойдет истощенной и пересохшей, мороз завершит начатое. Правильный уход сейчас — это автоматическая страховка от весенних ожогов в будущем году. Главное — помнить, что любая деталь в уходе за садом работает на общую систему здоровья растений.

Ответы на популярные вопросы о туях

Можно ли обрезать туи, если они уже начали желтеть?

Сначала нужно выяснить причину пожелтения. Если это грибок, то стрижка только разнесет споры. Сначала дерево лечат, и только через две недели проводят формировку.

До какого месяца можно делать летнюю стрижку?

Крайний срок — первая декада августа. Позже стричь нельзя, так как новые побеги не успеют огрубеть и вымерзнут в первую же зиму.

Как часто нужно поливать туи в июне при средней температуре?

Обычно достаточно одного обильного полива в неделю. Если установилась жара выше 28 градусов — частоту увеличивают до двух раз, при этом дождевание кроны можно делать ежедневно.

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