Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта линия обманула многих: почему привычка делить таблетки по риске опасна для здоровья
Ремонт, который аукнется: 7 ошибок в розетках, за которые вы заплатите стоимостью техники
Старые рамки стали тесными: озвучена инициатива, которая изменит статус миллионов самозанятых
Скрытая боль Виндзоров вышла наружу: Кейт Миддлтон озвучила то, что пришлось пережить её детям и мужу
Идеальный боевик по версии кинокритиков: какие фильмы вошли в топ-10 за последние 40 лет
Смерть на подоконнике: одно прикосновение к этому букету лишит кошку шанса на спасение
Тест на износ организма: одно движение, которое покажет, сколько лет вашим суставам
Тот самый "Медовик" без раскатки коржей: нежнее суфле и в 5 раз быстрее классики
Миф о вечных японских седанах развенчан: новые кроссоверы из Китая поставили водителей в тупик

Тля съедает ваш сад? 2 способа спасти урожай, пока листья не скрутились в трубочку

Садоводство

Каждую весну мы тратим силы на борьбу с муравьями, а тля всё равно «ест» нашу смородину и вишню. Это пустая трата времени! Узнайте, почему главная ошибка — борьба с муравьями, и как спасти урожай с помощью двух проверенных методов: без вредной химии и с минимальным вредом для будущего ягодного десерта.

Тля
Фото: Photo by form PxHere by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тля

Ручная работа: мыло и секатор против вредителей

Заметить атаку легко по деформированным верхушкам побегов. Если листья смородины скрутились в плотную трубочку или покрылись багровыми вздутиями, медлить нельзя. Пораженные концы веток проще всего срезать и сразу убирать в пакет, чтобы колония не перебралась на соседние варианты здоровых растений. Это самый быстрый способ остановить распространение.

"Когда заражение только началось, отлично помогает обычный мыльный раствор. Нужно подготовить густую пену в ведре и буквально окунать туда макушки веток на несколько секунд. Щелочная среда губительна для мягких покровов насекомых, и результат заметен уже через полчаса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семенова.

На практике достаточно двух таких процедур с интервалом в сутки. Вредители гибнут, а чистая вода при следующем поливе легко смывает остатки мыла с листвы. Такой метод идеален для периода, когда на кустах уже висят ягоды, и использование мощных пестицидов становится рискованным.

Почему ловля муравьев не спасает кусты

Тот самый секрет заключается в биологии процесса: муравьи лишь используют тлю как источник питания, защищая ее от хищных насекомых. Основная же масса вредителей появляется из яиц, которые перезимовали под корой или в пазухах почек. Если просто расставить ловушки для муравьев, проблема скрученных листьев никуда не денется.

Метод борьбы Особенности применения
Механический Безопасно для ягод, требует ручного труда
Биологический Короткий срок ожидания, нужно несколько обработок
Химический Длительная защита, запрещен за 60 дней до сбора

Часто насекомые начинают подъем с прикорневой поросли. На вишне очаги заражения нередко формируются у самой земли, где снег защищал кладку от морозов. Своевременное удаление лишних побегов в нижней части ствола заметно снижает риск массового решения проблемы в будущем.

Выбор препаратов: сроки ожидания и чередование

Если сад большой и ручная обработка невозможна, приходится обращаться к опрыскиванию. Главная ошибка здесь — использование одного и того же средства несколько раз подряд. У вредителей быстро вырабатывается устойчивость к действующему веществу, и следующая обработка может оказаться бесполезной.

"При использовании сильных препаратов вроде Актары или Теппеки нужно помнить о сроке ожидания. Есть ягоды с таких кустов можно только через два месяца. Если плоды уже созревают, лучше перейти на биопрепараты, хотя они требуют более частого повторения процедур", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важный нюанс: при покупке инсектицидов нужно смотреть не на торговое название, а на состав. Выбирая новое средство, убедитесь, что в нем другой активный материал. В июне стоит отдавать предпочтение тем составам, где срок вывода токсинов не превышает тридцати дней, чтобы не остаться без урожая. Любой найденный способ должен быть проверен на паре веток перед массовым применением.

"Тля на смородине и калине — это не только потеря листьев, но и риск вирусных заболеваний. Грибок часто поселяется на сладких выделениях насекомых, покрывая ветки черным налетом. Чистота кустов — база здоровья всей экосистемы участка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Поможет ли побелка стволов от тли?

Побелка защищает кору от ожогов и некоторых вредителей, зимующих под ней, но основная масса яиц тли находится на концах ветвей, куда краска не доходит.

Можно ли срезать макушки смородины летом?

В июне кусты уже завершили основной прирост. Удаление верхушек с вредителями не только очистит растение, но и стимулирует развитие боковых почек в следующем сезоне.

Почему после обработки Фитовермом тля осталась живой?

Биопрепараты работают контактно и при определенной температуре. Если через час после опрыскивания пошел дождь, состав смылся и не успел подействовать.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семенова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Садоводство, цветоводство
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Мир. Новости мира
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Популярное
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве

В Берлине осознали невозможность достижения целей без прямого контакта, что привело к резкому пересмотру официальной позиции ведомств на восточном направлении.

Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Тест на износ организма: одно движение, которое покажет, сколько лет вашим суставам
Тот самый "Медовик" без раскатки коржей: нежнее суфле и в 5 раз быстрее классики
Миф о вечных японских седанах развенчан: новые кроссоверы из Китая поставили водителей в тупик
Лечение превратится в мучение: как ошибка в выборе шприца уничтожает весь эффект терапии
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Среди нас живут чужие? Почему ЦРУ ищет инопланетный геном в ДНК-тестах обычных людей
Гравитация — вечная загадка: почему наука провалила главный замер
Бутоны вянут прямо на ветках: эта ошибка лишит петунью декоративного вида всего за неделю
Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды
Клубничное блаженство в стакане: самый нежный молочный шейк с ресторанным шармом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.