Малина усыплет кусты, если дать ей это в июне: секреты сладости и крупной ягоды

Многие дачники совершают роковую ошибку, оставляя малину без внимания в июне. Результат — мелкая "кислятина" и скудный сбор. Но всего пара простых подкормок прямо сейчас превратят ваш малинник в настоящий ягодный конвейер. Разбираемся, что именно нужно кустам в фазе цветения и завязи, чтобы сорвать джекпот.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Спелая малина на кусте

Роль элементов в жизни малинника

Калий в июне — это главный строитель вкуса. Он отвечает за накопление сахаров и размер плода. Кроме того, этот элемент помогает кустарнику легче переносить летнюю засуху. Фосфор работает на перспективу: укрепляет корни и помогает закладывать почки для будущего года. Если игнорировать эти потребности, малина быстро выродится, а плоды станут сухими. Особое внимание стоит уделить кустам, которые выглядят угнетенно. В таких случаях быстрый выбор метода подкормки спасает положение.

"Малина — это настоящий прожорливый насос. Июньская подкормка должна быть направлена строго на калийно-фосфорную группу. Азот в это время нужен только ремонтантным сортам в минимальных дозах, иначе вместо ягод вы получите лес из бесполезной зелени", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Минеральные составы для июньских работ

Для корневого внесения идеально подходят сернокислый калий и суперфосфат. Сульфат калия хорош тем, что не содержит хлора, который малина переносит плохо. На 10 литров воды берут 20 граммов препарата. Суперфосфат растворяется медленно, поэтому его лучше заранее замачивать в горячей воде на сутки. Для тех, кто ценит время, существуют водорастворимые калимагнезия или монофосфат калия. Эти составы быстрее проникают к корням и начинают действовать уже через несколько дней. Эффективность действий садовода зависит от влажности почвы — удобрения вносятся только по мокрой земле.

Тип удобрения Особенности применения Корневое Работает до месяца, вносится после полива. Внекорневое Усваивается за 12 часов, эффективно при дефиците.

Тот самый секрет кроется в комбинации методов. Когда нужно быстро привести растения в чувство, лучше использовать опрыскивание по листу. Раствор в этом случае делается в два раза слабее, чтобы не сжечь нежную зелень. Процедуру проводят строго в вечерние часы или рано утром, когда нет палящего солнца. Такой вариант питания дает результат уже на следующее утро.

"Не забывайте про борную кислоту во время цветения. Всего 2 грамма на ведро воды существенно увеличивают количество завязей. Бор не дает цветам осыпаться, что особенно важно, если лето выдалось слишком жарким или дождливым", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Органические методы и народные рецепты

Древесная зола остается лучшим натуральным источником питания для малинника. Она содержит не только калий, но и целый букет микроэлементов. Настой готовится просто: стакан золы на ведро воды, выдержать сутки и выливать под каждый куст по паре литров. Если времени нет, можно просто рассыпать сухую золу по влажной почве и слегка заделать ее в грунт. Для ремонтантных сортов в конце июня полезно подготовить травяной настой. Скошенная трава или крапива, перебродившая на солнце, дает мягкий азотный толчок, который необходим для второй волны урожая. Ошибочное решение — заваливать малину свежим навозом летом, так как это провоцирует грибковые болезни.

"Почва — это живой организм. Июньская органика в жидком виде работает как витаминный коктейль. Главное — соблюдать концентрацию. Настой коровяка разбавляйте минимум 1 к 10, иначе сожжете нежные всасывающие корешки, которые сейчас находятся у самой поверхности", — подчеркнул почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о малине

Можно ли кормить малину во время созревания ягод?

В этот период лучше отказаться от химии и перейти на гумат калия или зольный настой. Это безопасно для здоровья и улучшает хранение урожая.

Как часто нужно поливать малинник перед внесением удобрений?

Земля должна быть влажной на глубину 20—30 сантиметров. Лить удобрение в сухую землю — значит впустую тратить деньги и рисковать корнями.

Нужно ли подкармливать малину, если она замульчирована?

Да, мульча постепенно отдает питание, но для обильного плодоношения этого недостаточно. Июньские добавки обязательны для интенсивных сортов.

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