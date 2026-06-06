Компост за месяц: 6 условий, без которых ваша куча превратится в бесполезный гниляк

Свалить траву в угол и ждать чуда — плохая стратегия: куча просто закиснет и будет вонять. Чтобы получить готовое удобрение всего за пару месяцев, нужно создать "горячий" процесс. Разбираемся, как правильно смешивать "зеленое" с "коричневым", почему важно ворошение и какие ошибки тормозят созревание компоста.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ компост

Почему органика гниет годами

Традиционный подход к складированию травы часто превращает ценный ресурс в бесполезную слизкую массу. Главная ошибка — отсутствие доступа кислорода. Когда свежескошенная зелень укладывается плотным ковром, она спрессовывается под собственным весом. Внутри начинаются процессы анаэробного брожения, которые идут медленно и сопровождаются стойким зловонием. Крупные ветки и стебли подсолнечника тоже тормозят дело: микробы способны грызть их только снаружи, не проникая внутрь твердой защитной оболочки.

"Часто дачники закидывают в яму все подряд, создавая слоеный пирог из плотных материалов. Без притока воздуха вместо гумуса получается закисший силос, который только вредит почвенной микрофлоре", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Малый объем также становится препятствием. Жизнедеятельность бактерий сопровождается выделением тепла. Если кучка невелика, это тепло моментально рассеивается в пространстве. Температура внутри не поднимается до нужных отметок, и процесс переработки замирает на старте. Важно осознать, что правильный вариант компостирования требует определенной критической массы материала.

Шесть условий для ускорения процесса

Для активации биологического реактора достаточно обеспечить баланс влаги и питания. Первый шаг — измельчение. Чем мельче порублены стебли кукурузы или капустные кочерыги, тем больше рабочих мест появляется у грибков и бактерий. Оптимальный размер частиц составляет около пяти сантиметров. Второй нюанс — сочетание азота и углерода. Азот содержится в сочной зелени, а углерод — в сухой соломе, картоне или опилках. Смешивая их, можно избежать закисания и обеспечить рыхлость всей конструкции.

Тип материала Примеры и функции Зеленый (Азот) Скошенная трава, кухонные очистки, навоз. Дают старт нагреву. Коричневый (Углерод) Солома, сухие листья, опилки, картон. Создают каркас для воздуха.

Влажность должна напоминать отжатую мочалку: материал на ощупь сырой, но капли при нажатии не выступают. Тот самый секрет успеха скрыт в регулярном перемешивании. Ворошение вилами возвращает в центр кучи кислород, без которого аэробные бактерии мгновенно гибнут. После каждого перемешивания температура внутри снова начинает расти, ускоряя распад сложной органики на простые элементы. Именно такие советы помогают получить результат в разы быстрее обычного.

"Не ждите чудес от пакетиков с бактериями, если в куче сухо или нет воздуха. Лучшая закваска — пара ведер старого перегноя, в котором уже живет армия местных переработчиков органики", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Сборка горячей кучи по шагам

Начинать стоит с обустройства дренажа из крупных веток на дне. Это обеспечит приток воздуха снизу. Далее материалы укладываются слоями или сразу перемешиваются в пропорции один к одному. Если используется только трава, она неизбежно превратится в сено или гниль. Добавление сухой листвы или рваной бумаги исключает этот негативный сценарий. Качественный результат напрямую зависит от объема — желательно собрать не менее одного кубического метра сырья за раз.

Сверху содержимое полезно укрыть любым дышащим материалом, чтобы влага не испарялась слишком интенсивно. Через неделю можно заметить, как куча начала оседать. Это верный признак того, что микробы приступили к трапезе. В этот момент стоит провести первое ворошительное решение, переместив наружные слои внутрь, а внутренние — на периферию. При таком подходе полуготовое удобрение для мульчирования будет доступно уже через полтора-два месяца.

"При правильном разогреве куча может достигать температуры в шестьдесят градусов. Этого достаточно, чтобы уничтожить большинство семян сорных трав и возбудителей грибковых болезней", — объяснил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о компостировании

Можно ли класть в компост больные растения?

В горячую кучу, где температура стабильно держится выше пятидесяти градусов, остатки с признаками болезней класть можно. Однако если процесс идет медленно, от пораженной ботвы лучше избавиться иным способом.

Почему компост пахнет тухлыми яйцами?

Такой запах сигнализирует о нехватке воздуха. Масса слишком влажная и плотная. Нужно добавить сухих веток или картона и тщательно перевернуть все содержимое вилами.

Нужно ли поливать кучу ускорителями из магазина?

Биопрепараты работают только в теплой и влажной среде. Они могут ускорить старт, но не заменят физическое измельчение и регулярное ворошение материалов.

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