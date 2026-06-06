Секреты июньской подкормки: почему половина вашего будущего урожая может погибнуть

Начало июня — критический порог для огорода. Сейчас растения закладывают фундамент будущего урожая. Один неверный шаг с лейкой или секатором — и в июле вместо полных корзин вы получите сухие стебли. Опытные садоводы знают: в это время грядки требуют не рабского труда, а точного понимания биологии почвы. Вместо того чтобы "спасать" посадки, нужно перестать им мешать.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Уход за урожаем

Миф о поливе "про запас"

Многие заливают грядки при первом потеплении, опасаясь засухи. Это фатально. Переувлажненная почва вытесняет кислород, и корни задыхаются. Особенно остро на это реагируют перцы. Если земля на глубине указательного пальца влажная — уберите лейку. Ежедневный полив томатов провоцирует появление трещин на плодах и активирует споры фитофторы. Фитопатогены обожают сырость и жару: достаточно одной недели в "болоте", чтобы куст покрылся пятнами.

"Избыток воды в июне — прямой путь к прикорневым гнилям. Корневая система в холодной или слишком плотной мокрой почве перестает качать питание, и растение буквально умирает от голода в луже удобрений", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Азотный капкан: почему кусты "жиреют"

В начале лета дачники по инерции продолжают кормить огород азотом. Результат — мощные лопухи и нулевой урожай. Растение "уходит в ботву", забывая о цветах. На этой стадии пора менять рацион. Акцент на фосфор и калий поможет завязаться плодам. Чтобы вернуть кустам сочную зелень без вреда для плодоношения, используйте сбалансированные составы, а не чистую селитру или навоз.

Действие Последствие ошибки Глубокое рыхление Обрыв всасывающих корней у огурцов и перцев. Обильный азот в июне Огромные листья при отсутствии завязей ("жирование"). Полив по листу днем Солнечные ожоги и мгновенное развитие грибков. Загущение посадок Плохая вентиляция и риск серой гнили (в 3 раза выше).

"Если в июне переборщить с азотными подкормками, перцы могут просто сбросить все завязи. Растение направит все силы на рост ствола, считая, что условия слишком хороши для размножения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Холод, теснота и вредители

Ночные похолодания — главный враг кабачков и огурцов. Даже если днем +25, ночные +7 останавливают их развитие на неделю. Набрасывайте агроволокно вечером — это сохранит до 30% урожая. Не забывайте о чистоте рядов. Лишние листья и пасынки — это не только лишние рты, но и преграда для воздуха. Чем гуще джунгли на грядке, тем быстрее там поселится тля или белокрылка. Помните: одна самка тли за месяц производит армию в 10 тысяч особей. Собрать вредителей в одну банку можно и без химии, если заметить проблему на старте.

"Июнь — время массового вылета вредителей. Промедление в 2-3 дня позволяет колониям насекомых захватить весь участок. Регулярный осмотр нижней стороны листа обязателен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о работах в начале июня

Нужно ли удалять нижние листья у томатов уже в июне?

Только те, что касаются земли. Это преграждает путь грибкам из почвы. Массово стричь кусты нельзя — растению нужны листья для фотосинтеза и питания плодов.

Как защитить помидоры от фитофторы без "тяжелой" химии?

Используйте мульчирование. Слой сена в 5 см блокирует вылет спор из земли. Также важно проветривать теплицу, чтобы пыльца не слипалась от влажности.

Можно ли пересаживать рассаду в жаркий полдень?

Это верный способ погубить растение. При температуре выше +25 корни не приживаются. Только вечер или пасмурная погода обеспечат успех.

Зачем рыхлить землю после каждого полива?

Чтобы разрушить корку. Но помните: у огурцов корни на глубине 3 см. Рыхлите поверхностно, а лучше замульчируйте гряду и забудьте о тяпке.

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