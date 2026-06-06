Делаю эти три шага с клубникой сразу после сбора ягод: кусты попёрли в рост, жары не боятся

После завершения сбора ягод клубничные грядки часто остаются без должного внимания, что является грубейшей ошибкой садовода. Именно летом кусты закладывают основу для урожая следующего года и отчаянно нуждаются в восстановлении сил перед наступлением экстремальной жары. Правильный уход в этот критический период защитит посадки от высыхания и гарантирует появление сотен новых цветоносов.

Фото: предоставлено Pravda.Ru Екатериной Мартыновой is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Вот так выглядит клубника после правильной июльской обработки

Три главных шага к рекордному урожаю: обрезка, дробное питание и контроль усов

Многие дачники совершают опасную ошибку, скашивая листья клубники сразу после плодоношения, что лишает куст естественного питания. Зеленая масса должна успеть передать накопленные в процессе фотосинтеза углеводы обратно в корневище для стимуляции будущей энергии роста. Проводить санитарную чистку и удалять старые листья следует строго через две-три недели после сбора последних ягод, чтобы растение успело восстановиться и подготовиться к закладке плодовых почек.

Ослабленным после плодоношения кустам жизненно необходим весь комплекс макроэлементов, но вносить их нужно исключительно дробными, небольшими порциями. Высокая концентрация солей in сухой летней почве угнетает нежную корневую систему клубники, вызывая опасную интоксикацию и иссушение тканей. Каждую минеральную подкормку важно сопровождать обильным и регулярным поливом, иначе кусты вместо того, чтобы впитывать влагу, начнут отдавать её перенасыщенному грунту.

Чтобы эффективно восстановить плантацию и простимулировать развитие розеток, опытные садоводы рекомендуют придерживаться следующих правил:

Выбор удобрения: используйте комплексные минеральные составы с равным соотношением элементов (NPK 18:18:18 или 20:20:20), которые легко растворяются в воде.

Кальциевый барьер: до наступления августа обязательно внесите под корень кальциевую селитру или хелат кальция для укрепления стенок клеток и защиты от зноя.

Борьба с нахлебниками: полностью удаляйте все отрастающие усы, если не планируете расширять грядки, так как они забирают у материнского куста дефицитные ресурсы.

Секреты защиты ягодных кустов от летнего зноя

По словам специалиста по ягодным культурам Екатерины Мартыновой, правильный июльский уход за клубникой определяет объем и качество будущего урожая более чем на восемьдесят процентов. Игнорирование базовых потребностей истощенного растения в середине лета неизбежно приведет к измельчанию ягод в следующем сезоне.

"Дачники почему-то думают: ягоду собрали — и ладно, пускай грядка сама по себе растет до осени, но это огромная ошибка. Поймите, кусты сейчас буквально выжаты как лимон, им нужно откуда-то брать силы, а тут еще эта сумасшедшая жара наваливается. Не вздумайте хвататься за косу и брить плантацию налысо сразу после сбора — вы просто сожжете корни на солнцепеке, лучше дайте растению пару недель спокойно "подышать" и перевести дух", — поделилась практическим опытом эксперт в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, поливать и кормить клубнику в этот период нужно с умом, не заливая грядки концентрированной химией. Специалист добавила, что без хорошего полива любые, даже самые дорогие удобрения просто пролежат в земле балластом или, что еще хуже, намертво сожгут нежные всасывающие корешки. В заключение она посоветовала обязательно бросить в междурядья хорошую охапку соломы или подсушенной травы, чтобы земля под кустами не превращалась в растрескавшийся кирпич.

Часто задаваемые вопросы об уходе за клубникой после сбора ягод

Нужно ли скашивать под корень ремонтантные сорта клубники после первой волны урожая?

Ни в коем случае, для ремонтантных сортов тотальная обрезка губительна. У них удаляют исключительно поврежденные листья и старые цветоносы, иначе вы полностью лишитесь осеннего сбора ягод.

Можно ли использовать нитроаммофоску для восстановления кустов в июле?

Использовать можно, но это не лучший вариант, так как она долго растворяется и может обжечь корни в жару. Лучше отдать предпочтение современным водорастворимым хелатным комплексам.

Что делать, если после обрезки листьев клубника начала сохнуть на солнце?

Срочно организуйте регулярный вечерний полив и притените грядки специальной сеткой или тонким белым спанбондом. Также полезно замульчировать междурядья, чтобы остановить испарение влаги.

Помогают ли летние усы получить хорошую рассаду для новых грядок?

Для размножения подходят только самые первые, июньские усы, расположенные ближе всего к материнскому кусту. Все поздние июльские и августовстые усы вырастают слабыми и подлежат немедленному удалению.