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Медовые, ароматные, нежные: 15 сортов мускатной тыквы для вашего лучшего урожая

Садоводство

Мускатная тыква — это королева огорода: она намного слаще и ароматнее обычной, а её нежная мякоть идеально подходит для детского питания и десертов. Узнайте, какие 15 сортов дадут самый сладкий урожай в 2026 году, когда их правильно сажать и как вырастить плоды, которые будут храниться до самой весны.

Тыква
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

При выборе сорта важно смотреть на сроки созревания. Ранние гибриды, такие как "Баттернат" или "Арахисовое масло", успевают отдать плоды за 90–110 дней. Это отличный выбор для территорий с коротким летом. У "Баттерната" мякоть маслянистая, с дынным оттенком, а кожица настолько тонкая, что овощ легко чистится обычным ножом. Если места в огороде мало, стоит присмотреться к компактным формам, где вес плода не превышает пары килограммов.

"Мускатные сорта требуют много солнца. В тени они наращивают зеленую массу, но плоды остаются пресными и мелкими. Чтобы получить максимум сладости, выбирайте самые светлые участки вашего сада", — отметил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для южных областей подходят позднеспелые гиганты вроде "Витаминной" или "Арабатской". Они созревают до 130 дней и достигают веса в 6–8 кг. У таких тыкв яркая оранжевая мякоть и сильный мускатный запах. Сорт "Гитара" интересен формой — длинные плотные плоды почти не содержат семян в узкой части. Это экономит время при готовке, так как отходов практически нет.

Хитрости посадки и ухода

Земля для тыквы должна быть рыхлой и питательной. Тяжелая глина не даст корням дышать, поэтому в лунку полезно добавить перегной или компост. Многие дачники допускают ошибку, пытаясь вырастить культуру в тесноте. Мускатные сорта активно плетутся, им нужен простор. Если места в обрез, плети можно направить на вертикальные опоры или ограждения.

Свойство Мускатная тыква
Вкус Сладкий, фруктово-ореховый
Хранение От полугода до 8 месяцев
Мякоть Ярко-оранжевая, богата каротином

Тот самый секрет кроется в поливе. Пока растение молодое, ему нужно много влаги. Но как только плоды сформировались и начали набирать цвет, полив постепенно сокращают. Это заставляет растение концентрировать сахара в мякоти. Если продолжать заливать грядки, тыква получится водянистой и будет плохо храниться зимой.

"Важно вовремя прищипнуть плети. После формирования двух или трех плодов на одном стебле, его верхушку нужно обрезать. Тогда силы куста пойдут не на рост ботвы, а на вызревание конкретного урожая", — объяснил специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Сроки высадки по регионам

В средней полосе тыкву чаще выращивают через рассаду. Это дает фору в две-три недели, что критично для теплолюбивых видов. Семена высевают в торфяные горшочки в конце апреля. В открытый грунт пересаживают только после того, как минует угроза ночных заморозков. На юге возможен прямой посев семян в прогретую почву в начале мая.

При посадке стоит учитывать кислотность грунта. На кислых почвах овощ растет неохотно, поэтому полезно предварительно внести доломитовую муку. Правильный подход к подготовке места избавит от необходимости использовать химические удобрения в течение сезона.

"Тыква — это природный насос, который тянет из земли все. Поэтому никогда не сажайте ее там, где в прошлом году росли огурцы или кабачки. Лучшие предшественники — лук, чеснок или бобовые", — подчеркнул почвовед Игорь Лыткин.

Плоды убирают в сухую погоду до первых холодов. Даже легкое подмораживание приведет к тому, что тыква начнет гнить уже через месяц. После сбора ее полезно выдержать неделю в теплом проветриваемом месте. Такой вариант дозаривания укрепляет кожуру и делает овощ неуязвимым для внешних воздействий во время зимовки в квартире или подвале.

Ответы на популярные вопросы о тыкве

Почему мускатная тыква не сладкая?

Основная причина — нехватка солнца или чрезмерный полив в конце лета. Также плоду нужно время полежать после съема: многие сорта набирают максимальную сладость только через месяц хранения.

Как понять, что тыква созрела?

Плодоножка должна стать сухой и жесткой, напоминающей дерево. Кора при нажатии ногтем не должна протыкаться. Цвет мускатных сортов становится насыщенно-бежевым или оранжевым.

Можно ли использовать свои семена из покупной тыквы?

Если это был гибрид (маркировка F1), урожай из его семян будет непредсказуемым. Лучше покупать проверенные семена у надежных производителей.

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Экспертная проверка: эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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