Ваш сад станет предметом зависти: 10 плакучих деревьев, за которыми легко ухаживать

Мечтаете превратить дачу в уютный уголок из красивых журналов? Плакучие формы деревьев — это самый простой способ добавить саду стиля и "скульптурности". Рассказываем, какие сорта идеально впишутся в ваш ландшафт, как правильно их посадить и что нужно знать об обрезке, чтобы дерево долгие годы радовало красотой.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плакучая береза в саду

Природная грация: виды с естественной кроной

Существует группа деревьев, которым плакучая форма дана от рождения. Береза повислая — яркий пример. В юном возрасте ее ветви смотрят вверх, но со временем под собственной тяжестью начинают клониться к земле. Это гигант, способный вытянуться до 25 метров. Для небольших участков выведен сорт Youngii. Он скромнее в размерах, достигает максимум 8 метров и формирует густой купол. Ива вавилонская выглядит эффектно, но требует осторожности. Ее мощная корневая система способна повредить фундамент или забить дренажные трубы. Такое дерево лучше размещать на просторном газоне или у естественного водоема. Динамика роста у нее высокая, поэтому результат виден уже через пару сезонов.

"Высаживая иву, важно помнить про ее агрессивные корни. Это отличное решение для укрепления берега, но плохой сосед для капитального гаража или жилого дома", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Если большие деревья не вписываются в концепцию, стоит присмотреться к леспедеце Тунберга. Это изящный кустарник из семейства бобовых, который во время цветения превращается в розовое облако. Его гибкие побеги плавно опускаются до самой земли, создавая мягкий вариант перехода от вертикали сада к горизонтали газона.

Рукотворная красота: привитые деревья на штамбе

Большинство компактных плакучих форм создается в питомниках искусственно. Мастер прививает веточку со специальной мутацией роста на ровный ствол обычного дерева. Тот самый секрет популярности таких растений кроется в их предсказуемости: они растут не столько вверх, сколько вширь, оставаясь соразмерными человеку.

Порода Характеристика Ива козья Kilmarnock Компактный зонтик до 2 метров, золотистые сережки весной Вяз шершавый Pendula Широкая плотная крона, крупные листья, высота до 5 метров Шелковица белая Сердцевидные листья и съедобные плоды, зонтиковидная форма

Для создания атмосферы старого сада идеально подойдет вяз шершавый. Он растет медленно, формируя купол из крупных шершавых листьев. Это долговечное решение для тех, кто не хочет заниматься ежемесячной стрижкой изгородей. Вяз держит форму годами, требуя лишь санитарной чистки.

"Часто садоводы пугаются утолщения в месте прививки на штамбе. Это естественный процесс срастания тканей, который не мешает развитию. Главное — вовремя удалять поросль, идущую от самого ствола ниже места прививки", — объяснила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Любителям плодовых культур стоит обратить внимание на плакучие яблони или яблоню Red Jade. Весной они утопают в белом цветении, а осенью их тонкие ветви украшают мелкие красные плоды. Это не только красиво, но и полезно для привлечения птиц в сад. Главное — вовремя заметить любые пятна на листьях, ведь профилактика всегда проще лечения. Правильно подобранный процесс обработки защитит декоративность дерева на весь сезон.

Нюансы ухода и обрезки

Важный нюанс заключается в технике обрезки. У привитых форм побеги стремятся вниз, и это нужно использовать. Первый способ подразумевает короткую стрижку молодых веток в первый год после посадки — оставляют около 20 см. На второй и третий год ветки укорачивают на 5–6 почек. Это позволяет нарастить густую шевелюру, которая со временем станет роскошным каскадом. Второй способ проще: прищипка верхушек побегов летом, когда они достигают длины 20 см. Это стимулирует ветвление без радикального вмешательства. Деревья, цветущие в начале весны, стригут строго после увядания бутонов. Если же культура радует цветами летом, за секатор берутся ранней весной. Многие выбирают необычный материал для посадки, чтобы подчеркнуть индивидуальность участка.

"Обрезка плакучих форм — это не насилие над природой, а помощь. Мы перенаправляем энергию роста, чтобы крона не превратилась в запутанный ком сена, а падала красивыми струями", — подчеркнул садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли вырастить плакучее дерево из семян плодов привитого растения?

Нет. Сеянцы потеряют декоративные свойства и вырастут обычными вертикальными деревьями. Плакучесть в таких случаях передается только вегетативно — черенками или почками при прививке.

Почему ветви плакучей ивы начали сохнуть в середине лета?

Чаще всего причина в нехватке влаги или повреждении коры вредителями. Ивы крайне влаголюбивы. Если почва пересохла, дерево сбрасывает часть листвы, чтобы выжить.

Нужно ли укрывать привитые формы на зиму?

В первые два-три года после посадки место прививки желательно обмотать нетканым материалом. Это защитит нежные ткани от морозных трещин и грызунов.

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