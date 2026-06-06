Листья роз пошли пятнами: почему химия не помогает и что нужно сделать на самом деле

Ваши любимые розы начали «чахнуть» и покрываться странными пятнами? Не спешите заливать их фунгицидами — часто причина кроется в банальной нехватке питания или солнечных ожогах. Разбираем по полочкам, от чего реально страдают ваши цветы и как вернуть им здоровье, чтобы соседские кусты завидовали!

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовая роза с большими темно-бордовыми пятнами на листьях

Розовые пятна и нехватка питания

На ухоженных участках порой наблюдается странная картина: листва роз приобретает розовый или фиолетовый оттенок, а цветение становится скудным. Внешне это напоминает дефицит фосфора, хотя почва может быть щедро сдобрена органикой. На практике часто выясняется, что нужные элементы в грунте есть, но они находятся в недоступной для корней форме. Для решения этой задачи разумно использовать биологические активаторы. Бактерии в их составе переводят фосфор и калий в усваиваемый вид, после чего кусты быстро возвращают здоровый цвет. Такой вариант подкормки экологичнее и эффективнее, чем простое увеличение доз удобрений.

"Растение часто просто не может "переварить" то, что лежит у него под корнями. Микробиологические препараты работают как повара: они готовят пищу для розы, делая ее доступной", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Крапинки на лепестках и трипсы

Светлые розы часто покрываются мелкими точками с красной каймой. Это не всегда инфекция. Старые сорта так реагируют на укусы насекомых или капли холодного дождя. Растение создает защитный барьер вокруг поврежденной клетки, изолируя ее. Это нормальный иммунный ответ, который портит только внешний вид цветка. Совсем другое дело, если на листьях появляются желто-белые "проколы". Это работа трипсов. Мелкие вредители высасывают сок и могут переносить опасный вирус бронзовости. Если не принять меры, листья мельчают и желтеют. В таком случае помогает обработка инсектицидами до начала массового цветения. Важно следить, чтобы выбранное решение было безопасным для полезных насекомых-опылителей.

Признак пятен Вероятная причина Темные пятна с лучистыми краями Черная пятнистость (грибок) Мелкие желтые точки на просвет Поражение трипсами Вдавленные пятна на коре стеблей Бактериальный рак Розовый или фиолетовый налет на листе Дефицит фосфора или калия

"Трипсы — это невидимые диверсанты. Вы не увидите их сразу, но увидите результат их пиршества — пустые клетки, которые выглядят как светлые крапинки", — отметила в интервью Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Черная пятнистость и бактериальный рак

Черная пятнистость или марсонина — одна из самых суровых болезней. Пятна до 1.5 см с неровными краями быстро захватывают куст. Листва опадает, роза уходит в зиму ослабленной и часто вымерзает. Многие по старинке используют бордоскую смесь, но летом она может вызвать химические ожоги. Тот самый секрет успешного лечения кроется в использовании современных фунгицидов, которые не требуют разведения водой и не оставляют пятен на листьях. Если же пятна появились на стеблях и кора начала вдавливаться — это бактериальный рак. Здесь поможет только радикальная обрезка до здоровой ткани и дезинфекция срезов. Часто это единственное решение, позволяющее сохранить коллекцию.

"Бактериальный рак не терпит сантиментов. Видите вдавленное пятно на стебле — режьте не жалея. Инструмент после каждого куста макайте в спирт, иначе разнесете заразу по всему саду", — предупредила специально для Pravda.Ru специалист по защите растений Ирина Колесникова.

Если смотреть на вещи проще, то любая пятнистость — это повод пересмотреть уход. Здоровое растение с крепким иммунитетом само справляется с большинством невзгод. Правильный подбор сортов, где каждый процесс вегетации идет по графику, сводит риск эпидемий к минимуму.

Ответы на популярные вопросы о болезнях роз

Можно ли опрыскивать розы медным купоросом в жару?

Нет, это приведет к фитотоксичности. Медьсодержащие препараты хороши ранней весной до распускания почек или осенью. Летом они вызывают некроз тканей и ожоги, которые выглядят как коричневые пятна.

Что делать, если на розе появились кольцевые узоры?

Это признак вирусной инфекции. Вирусы не лечатся препаратами. Если куст сильно угнетен, его лучше удалить вместе с корнем, чтобы трипсы не перенесли заразу на соседние растения.

Помогают ли народные средства от черной пятнистости?

Народные методы хороши для профилактики на здоровых растениях. Если грибок уже захватил листву, помогут только специализированные фунгициды. Зола и настои трав в этой ситуации бессильны.

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