Добавил всего 3 элемента под огурцы в июне: завязи растут на глазах — от урожая нет отбоя

Начало лета — критически важный период для огуречных грядок, когда растения закладывают основу будущего рекордного урожая. В июне плетям необходим мощный импульс, чтобы сформировать крепкие лианы, запустить лавинообразное цветение и гарантировать стопроцентное завязывание плодов без их осыпания. Достичь такого результата и заставить зеленцы расти буквально на глазах поможет грамотный баланс трех ключевых питательных элементов.

Фото: Фото предоставлено Pravda.Ru Романом Едигаровым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Июньский результат: завязи огурцов прут как сумасшедшие

Секреты правильного баланса: как азот, калий и кальций взрывают урожайность

Распространенное мнение о том, что с началом цветения огурцам больше не нужен азот, является опасным заблуждением, ведущим к потере завязей. В этот период лиана активно наращивает вегетативную массу, поэтому резкое исключение азотных компонентов истощит растение, и оно сбросит будущие плоды. Однако избыток свежей органики в прохладную погоду спровоцирует "жирование", при котором огурец погонит огромные листья в ущерб плодоношению.

Калий по праву считается главным элементом для огуречных кустов, поскольку его общее потребление культурой значительно превышает объемы азота. Этот минерал отвечает за интенсивность фотосинтеза, накопление углеводов и защиту посадок от июньских заморозков или экстремальной жары. Без достаточного калийного питания растения быстро чахнут, а их способность наливать плоды падает до минимума сразу после сбора первой волны урожая.

В то время как фосфором огурцы обычно обеспечены, о кальции дачники незаслуженно забывают, что приводит к "куполообразному" выгибанию листьев и усыханию точки роста. Поскольку кальций отвечает за прочность клеточных оболочек и белковый обмен, его дефицит блокирует полноценное развитие завязей сразу после цветения. Именно поэтому своевременное внесение этого элемента наряду с азотом и калием гарантирует непрерывный рост зеленцов.

Чтобы обеспечить огуречные плети полноценным питанием на разных этапах июньского развития, агрономы рекомендуют придерживаться следующей схемы внесения макроэлементов:

До массового цветения: используются равновесные комплексные составы (NPK 18:18:18 или 20:20:20), где все элементы находятся в равных пропорциях.

Период бутонизации: доля калийной составляющей временно снижается, уступая место азоту, поддерживающему рост стебля.

Стадия активного завязывания: упор переносится на калийные туки с пониженным содержанием азота (формула типа 12:12:36), стимулирующие налив плодов.

Для практического применения на участке можно использовать как профессиональные готовые комплексы, так и простые однокомпонентные минеральные удобрения. Отличный результат показывает чередование калийной селитры (15-20 г на 10 л воды) с последующим внесением кальциевой селитры через несколько дней. Если же кусты выглядят перекормленными, а листья слишком крупные, кальциевую селитру заменяют чистым хелатом кальция или препаратом "Брексил Са".

Тонкости профессионального ухода за огуречными грядками в июне

Как рассказал в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров, грамотная корректировка июньского питания огурцов способна увеличить их общую урожайность в несколько раз. Неграмотный подход к подкормкам в начале лета часто оставляет дачников с пустой пустоцветной лианой вместо обилия хрустящих зеленцов.

"Садоводам важно полностью отказаться от идеи хаотичного внесения удобрений и перейти на строго дозированную минеральную схему. Помните, что огурец крайне чувствителен к концентрации солей в почве, поэтому лучше недокормить куст, чем сжечь его корневую систему ударной дозой азота или калия. Особое внимание уделите качеству полива, ведь без достаточного количества теплой воды ни один вносимый минерал просто не усвоится тканями растения", — подчеркнул cпециалист.

По его словам, критической ошибкой также является игнорирование микроэлементов в фазе активной бутонизации. Специалист добавил, что добавление в июньский рацион небольшого количества бора значительно ускоряет транспортировку сахаров к формирующимся завязям. В заключение он порекомендовал проводить все корневые подкормки исключительно по влажной земле рано утром или в вечерние часы.

Часто задаваемые вопросы об июньской подкормке огурцов

Можно ли заменить минеральные удобрения обычной древесной золой?

Зола отлично восполняет дефицит калия и кальция, но в ней практически нет азота, который в июне необходим огурцам для роста плетей. Для взрывного эффекта зольные настои лучше чередовать с азотными подкормками.

Что делать, если огурцы уже начали «жировать» и гонят только лопухи?

Пролейте грядки чистой водой, после чего внесите сульфат калия или монофосфат калия, чтобы перенаправить силы куста на цветение.

Как часто нужно подкармливать огурцы в июне по этой схеме?

Интервал между основными подкормками должен составлять 7–10 дней. При этом важно следить за погодой: в затяжные дожди или похолодание питание лучше вносить по листу (в виде опрыскивания), так как корни в холодной земле работают плохо.