Весь сад в жимолости, а ягод — кот наплакал? Вот что делать с кустом-лодырем

Куст жимолости выглядит мощным и здоровым, но ягод на нем нет годами? Многие садоводы сталкиваются с тем, что растение "уходит в листву". Почему так происходит и как заставить кустарник плодоносить? Разбираемся в основных причинах: от выбора места до маленьких садовых хитростей.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Жимолость

Трудности роста: стратегия первых лет

Первые три года жизни жимолость напоминает осторожного инвестора. Она вкладывает все ресурсы в развитие корней и скелетных ветвей. Если куст активно прибавляет в росте, но не цветет — это нормальный ход событий. Даже покупка взрослого куста в контейнере не гарантирует завал ягодами в первый же сезон. Переезд из питомника в открытый грунт — это всегда шок и смена условий, требующая времени на привыкание.

"Растение тратит энергию на адаптацию корневой системы к новой почве. Если куст наращивает зелень, значит, питания ему хватает, но гормональный баланс пока смещен в сторону вегетации. Вмешиваться и требовать плодов в первый год после посадки бессмысленно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важный нюанс: избыток азотных удобрений часто становится ловушкой. Садовод видит слабый кустик и начинает кормить его сверх меры. В итоге жимолость жирует. Листья становятся огромными, побеги — длинными, а цветочные почки просто не закладываются. Такое решение со стороны владельца только отдаляет сбор урожая. Достаточно заправить посадочную яму органикой один раз, и этого запаса кусту хватит на несколько лет развития.

Где посадишь — так и поешь

Жимолость ненавидит две вещи: тень и сквозняк. Многие сажают ее вдоль заборов или в углах участка, надеясь на неприхотливость. Но если солнце заглядывает к веткам меньше половины светового дня, ягод не будет. Куст вытянется, истончится и станет легкой добычей для болезней. Еще опаснее холодные ветра. Северный сквозняк выдувает тепло, необходимое для завязывания плодов весной.

Почва должна быть легкой. В тяжелой глине корни буквально задыхаются без кислорода. Если земля на участке плотная, в нее обязательно добавляют песок и торф. Застой воды — приговор для культуры. Гнилые корни не способны питать куст, и он гибнет за пару сезонов. В таких условиях даже комплексная ошибка с поливом может стать фатальной.

"Для жимолости идеален рыхлый грунт с высоким содержанием гумуса. Под корень полезно подсыпать костную муку или золу. Это дает фосфор и калий для цветения, исключая перекос в сторону роста листвы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Параметр Идеальные условия Освещенность Полное солнце, минимум тени Тип почвы Супесчаная, богатая компостом Опыление 3-4 разных сорта рядом

Секреты опыления и защита куста

Одинокий куст жимолости — это декоративное растение, а не ягодник. Культура требует перекрестного опыления. Если на участке растут саженцы только одного сорта, завязей будет катастрофически мало. Тот самый секрет успеха — посадка группы из трех-четырех разных сортов. Пчелам и шмелям нужно переносить пыльцу с одного растения на другое, иначе цветки просто отомрут, не оставив после себя ягод.

Иногда цветению мешают вредители или скрытые инфекции. Если листья начали подсыхать или скручиваться при достаточном поливе, пора принимать защитный вариант. Насекомые часто вырабатывают иммунитет, поэтому для обработки используют разные препараты. Проводить опрыскивание лучше ранней весной, пока почки еще спят, чтобы не отпугнуть опылителей.

"Жимолость просыпается очень рано, и это осложняет борьбу с болезнями. Нужно успеть до пробуждения вредителей. При выборе соседей ориентируйтесь на сорта-универсалы, которые цветут долго и подходят для большинства десертных видов", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Если все условия соблюдены, а куст упорно отказывается плодоносить на пятый год, опытные садоводы советуют радикальный прием. Можно подойти к растению с лопатой и серьезно заявить о намерении его выкопать. На деле же выходит, что такая встряска заставляет владельца еще раз внимательно осмотреть куст, обнаружить затененную ветку или нехватку микроэлементов. Часто именно после этого находится грамотное материал для восстановления урожайности.

Ответы на популярные вопросы о жимолости

Нужно ли обрезать молодую жимолость?

В первые пять лет жизни куст трогать не стоит. Удаляют только поломанные или явно сухие ветки. Лишняя обрезка лишит вас цветочных почек, которые закладываются на концах побегов прошлого года.

Почему ягоды жимолости горчат?

Горечь — это сортовая особенность или результат дефицита влаги в период созревания. Если лето засушливое, кусты нужно обильно поливать, тогда вкус будет мягче.

Можно ли пересаживать взрослый куст?

Жимолость хорошо переносит переезд даже в возрасте 10 лет. Главное — сделать это ранней весной, до того как лопнут почки. Заранее подготовьте просторную яму с хорошим дренажем.

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