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Сказочный сад без лишних хлопот: растение, которое выглядит как коллекционное вино

Садоводство

Махровая примула серии Belarina ломает дачные стереотипы о скромных весенних первоцветах. Этот многолетник выдает такие пышные шапки, что кусты легко спутать с элитными миниатюрными розами. Пока соседи ведут борьбу с сорняками, вы можете наслаждаться британским шиком на своих шести сотках.

Примула
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Примула

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Особую ценность для гурманов представляют сорта в глубокой темной гамме. Насыщенная марсала с мягким бордовым подтоном или бархатистый темно-вишневый цвет превращают обычную клумбу в коллекционный винный погреб. Растения достигают всего 15-20 см в высоту, превращаясь в компактные драгоценные броши для вашего сада.

"Серия Belarina уникальна своей выносливостью. В отличие от многих нежных гибридов, эти примулы спокойно держат удар возвратных заморозков, которые часто губят весенние посадки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Эти цветы — настоящие долгожители. Стартуя в апреле, они держат форму до июня. Если природа расщедрится на мягкую осень, а вы не забудете про подкормку, в августе-сентябре примула уйдет на второй круг цветения. Это отличная альтернатива капризным культурам, когда одно неверное движение с удобрениями может лишить вас эстетики на весь сезон.

Секреты "ленивого" цветения

Примула не требует рабского труда. Главное — сразу выбрать правильную локацию. Ищите полутень: под кронами деревьев или с северной стороны дома. Прямое солнце выжигает нежные лепестки, а в тени куст будет чувствовать себя по-королевски. Почва нужна влажная, но без застоя воды — "ноги" у примулы не должны гнить.

"Главный враг Belarina — тяжелый, забитый грунт. Всегда добавляйте в посадочную яму разрыхлители, иначе корни задохнутся и никакой 'бордовый отлив' растение не спасет", — предупредил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для создания плотного ковра лучше использовать мульчу. Она удержит влагу и избавит от необходимости бегать с лейкой каждые два дня. Если вы привыкли использовать азотные удобрения, будьте осторожны: избыток питания погонит в рост ботву, а не бутоны-розочки. Соблюдайте меру.

Таблица: традиционные ошибки vs умные решения

Как делать НЕЛЬЗЯ Как делать ПРАВИЛЬНО
Сажать на открытом солнцепеке Выбирать ажурную полутень
Поливать по листьям и цветам Лить строго под корень (мульча в помощь)
Перекармливать навозом Давать калийно-фосфорные составы перед цветением

"Если заметили, что листья начали бледнеть, проверьте кислотность. Примула любит слабокислую среду, в щелочной она просто перестает усваивать железо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о примуле

Нужно ли укрывать Belarina на зиму?

В средней полосе она прекрасно зимует под снегом. В бесснежные зимы достаточно набросать сверху немного лапника, чтобы защитить цветочные почки от иссушающего ветра.

Почему примула не цветет повторно осенью?

Обычно это связано с дефицитом влаги в июле. Если куст пересох в середине лета, сил на осенний рывок у него не останется.

Как часто нужно делить кустики?

Раз в 3-4 года. Если куртина становится слишком плотной, цветы мелькают — это сигнал к переезду и разделению "семьи".

Можно ли выращивать её в кашпо?

Да, серия Belarina идеально подходит для контейнеров. Главное — обеспечить дренажные отверстия и не допускать перегрева стенок горшка на солнце.

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Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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