Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В арсенале кота тридцать слов, но "кис-кис" среди них нет: как договориться с пушистым другом
Это неправильные инопланетяне: NASA предупредило о системной ошибке при поиске внеземной жизни
Думали, это просто красивые картинки? Как глянцевая лента новостей ломает психику
Забудьте про дешевый профлист: как собрать стильный забор из камня, потратив сущие гроши
Что есть после 55 лет, чтобы почистить сосуды? 5 продуктов для идеального завтрака
Забудьте про Дубай и Доху: новый авиамаршрут избавил премиум-туристов от лишних хлопот
ИИ захватил 80% российских школьников: есть простой способ спасти детей от цифровой деградации
Хитрость на восточном базаре: турецкие отельеры признали неизбежный крах зимних расценок
Заграничный онлайн-шопинг для россиян не будет прежним: Минфин закручивает гайки

Ежедневный полив — это хорошо? Только не для томатов: готовьтесь к пятнам и трещинам на плодах

Садоводство » Овощи

Летний зной превращает привычный уход за томатами в проверку на прочность. Ошибки в режиме полива приводят к потере урожая и гибели растений. Отсутствие контроля влажности моментально отражается на качестве плодов.

Помидоры на ветке в теплице
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Помидоры на ветке в теплице

Почему на листьях появляются ожоги

Полив в полуденный зной губит растения. Капли воды превращаются в линзы, концентрирующие солнечные лучи на листовой пластине. Природа такого повреждения — исключительно физическая. Томаты получают локальные термические ожоги. Неправильный подход часто приводит к ошибкам в подкормке цветущих томатов, ослабляющим иммунитет куста.

"Частая ошибка новичков — увлажнение по листу в середине дня. Растение не успевает испарить влагу, а солнечный свет делает из капли увеличительное стекло. Итог — сухие светлые пятна, которые снижают фотосинтез", — предупредил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Источники пятен на плодах

Бурые пятна на плодах свидетельствуют о дефиците кальция. Жаркая погода блокирует его усвоение при нестабильной подаче воды. Корневая система способна транспортировать питательный элемент исключительно в растворенном виде. Трещины на плодах также сигнализируют о сбоях в графике полива. Подобные проблемы часто связаны с тем, что привычная забота о грядках обернулась внезапным отключением иммунитета растений.

Проблема Причина
Скрученные листья Дефицит влаги
Трещины на плодах Неравномерный полив

Правила грамотного увлажнения

Ежедневный полив вреден. Он провоцирует рост поверхностных корней, что лишает куст устойчивости и доступа к глубоким почвенным ресурсам. Частота — дважды или трижды в неделю. Воду направляют строго под корень. Оптимальное время — до девяти утра или после шести вечера. Молодой рассаде достаточно пол-литра воды. В период завязывания плодов норму увеличивают до пяти литров.

"Полив должен быть обильным, но редким. Это заставляет корень уходить глубже в грунт, где прохладнее и больше влаги. Постоянная поверхностная влажность — прямой путь к грибковым заболеваниям", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Огородники часто совершают ошибку, используя парник, который можно собрать всего за два часа, и забывая о проветривании при поливе. Правильный микроклимат важнее объема вылитой воды.

"Если почва пересушена, не стоит сразу лить воду ведрами. Пролейте землю сначала небольшим объемом. Резкий приток влаги приведет к тому, что плоды попросту лопнут", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о поливе томатов

Почему желтеют нижние листья?

Это признак избыточного увлажнения или нарушения воздухообмена в почве, вызванного ежедневным поливом.

Как понять, что пора поливать?

Ориентируйтесь на состояние тургора листьев: легкое скручивание в дневное время — показатель нехватки воды.

Сколько литров нужно взрослому кусту?

В период цветения и формирования завязей растение потребляет от 2 до 5 литров воды за один прием.

Можно ли мульчировать томаты в жару?

Мульчирование сохраняет влажность почвы, сокращая испарение и необходимость в частом поливе.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Радары противника полностью ослепли: Су-57 окончательно подорвал планы западных штабов
Силовые структуры
Радары противника полностью ослепли: Су-57 окончательно подорвал планы западных штабов
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Военные новости
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
В арсенале кота тридцать слов, но "кис-кис" среди них нет: как договориться с пушистым другом
Это неправильные инопланетяне: NASA предупредило о системной ошибке при поиске внеземной жизни
Громкий скандал на курортах Турции: хитрый вброс заставляет миллионы туристов переплачивать за путёвки
Думали, это просто красивые картинки? Как глянцевая лента новостей ломает психику
Забудьте про дешевый профлист: как собрать стильный забор из камня, потратив сущие гроши
Что есть после 55 лет, чтобы почистить сосуды? 5 продуктов для идеального завтрака
Забудьте про Дубай и Доху: новый авиамаршрут избавил премиум-туристов от лишних хлопот
ИИ захватил 80% российских школьников: есть простой способ спасти детей от цифровой деградации
Хитрость на восточном базаре: турецкие отельеры признали неизбежный крах зимних расценок
Заграничный онлайн-шопинг для россиян не будет прежним: Минфин закручивает гайки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.