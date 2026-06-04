Ежедневный полив — это хорошо? Только не для томатов: готовьтесь к пятнам и трещинам на плодах

Летний зной превращает привычный уход за томатами в проверку на прочность. Ошибки в режиме полива приводят к потере урожая и гибели растений. Отсутствие контроля влажности моментально отражается на качестве плодов.
Полив в полуденный зной губит растения. Капли воды превращаются в линзы, концентрирующие солнечные лучи на листовой пластине. Природа такого повреждения — исключительно физическая. Томаты получают локальные термические ожоги. Неправильный подход часто приводит к ошибкам в подкормке цветущих томатов, ослабляющим иммунитет куста.
"Частая ошибка новичков — увлажнение по листу в середине дня. Растение не успевает испарить влагу, а солнечный свет делает из капли увеличительное стекло. Итог — сухие светлые пятна, которые снижают фотосинтез", — предупредил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.
Бурые пятна на плодах свидетельствуют о дефиците кальция. Жаркая погода блокирует его усвоение при нестабильной подаче воды. Корневая система способна транспортировать питательный элемент исключительно в растворенном виде. Трещины на плодах также сигнализируют о сбоях в графике полива. Подобные проблемы часто связаны с тем, что привычная забота о грядках обернулась внезапным отключением иммунитета растений.
|Проблема
|Причина
|Скрученные листья
|Дефицит влаги
|Трещины на плодах
|Неравномерный полив
Ежедневный полив вреден. Он провоцирует рост поверхностных корней, что лишает куст устойчивости и доступа к глубоким почвенным ресурсам. Частота — дважды или трижды в неделю. Воду направляют строго под корень. Оптимальное время — до девяти утра или после шести вечера. Молодой рассаде достаточно пол-литра воды. В период завязывания плодов норму увеличивают до пяти литров.
"Полив должен быть обильным, но редким. Это заставляет корень уходить глубже в грунт, где прохладнее и больше влаги. Постоянная поверхностная влажность — прямой путь к грибковым заболеваниям", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Огородники часто совершают ошибку, используя парник, который можно собрать всего за два часа, и забывая о проветривании при поливе. Правильный микроклимат важнее объема вылитой воды.
"Если почва пересушена, не стоит сразу лить воду ведрами. Пролейте землю сначала небольшим объемом. Резкий приток влаги приведет к тому, что плоды попросту лопнут", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.
Это признак избыточного увлажнения или нарушения воздухообмена в почве, вызванного ежедневным поливом.
Ориентируйтесь на состояние тургора листьев: легкое скручивание в дневное время — показатель нехватки воды.
В период цветения и формирования завязей растение потребляет от 2 до 5 литров воды за один прием.
Мульчирование сохраняет влажность почвы, сокращая испарение и необходимость в частом поливе.
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