Растения просто сбросят завязи: фатальный промах в начале июня может уничтожить урожай перца

Перцы высажены в грунт — пора выдохнуть и переключиться на питание кустов. Две недели после переезда на постоянное место — классический срок для старта подкормок, чтобы растение не тратило силы на выживание, а перешло к наращиванию зеленой массы.
Растение после высадки — как атлет в начале сезона. Ему нужен мощный "двигатель" в виде листьев для фотосинтеза. Слабая листовая пластина означает голодный обморок корневой системы. Результат предсказуем: сброс первых завязей.
Грамотное питание решает три задачи: разгоняет вегетацию, укрепляет корни для поиска влаги и закладывает базу для будущего цветения. Помните, что избыток "химии" часто бьет по иммунитету растений, поэтому лучше работать органикой.
"Главная ошибка — перекорм азотом в период бутонизации. Растение уходит в "жирование", превращаясь в густой лес, забывая про плоды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Через четырнадцать дней после высадки — самое время для первой подкормки. Отличный вариант — настой молодой крапивы. Это полноценный коктейль микроэлементов, который растения усваивают без стресса для состава почвы.
|Способ питания
|Эффект
|Крапивный настой (1:10)
|Натуральный азот, стимуляция роста листвы
|Раствор мочевины (1 ст. л. на 10 л)
|Быстрая подпитка при дефиците зеленой массы
Для приготовления настоя набейте ведро крапивой на две трети. Залейте водой до краев. Накройте крышкой, выдержите неделю до появления резкого запаха. Разводите концентрат водой в пропорции 1:10. Норма — литр под корень на куст, строго по влажной земле.
"Важно не заливать корни ледяной водой. Почвоведение учит, что холодный полив блокирует усвоение фосфора, даже если удобрения внесены в достаточном количестве", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Вечер — идеальное время для подкормки. Солнце не обожжет влажные листья, а почва лучше впитает состав. На следующий день обязательно пройдитесь рыхлителем — доступ кислорода к корням после полива критически важен.
"Органика в начале сезона дает лучший старт, чем любые гранулы из магазина. Вы просто возвращаете земле то, что она дала в виде травы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.
Используйте минеральный карбамид в минимальной дозировке (столовая ложка на ведро воды) или специализированное комплексное удобрение для пасленовых.
Да, это правило №1. Подкормка "по сухому" может обжечь нежные всасывающие корешки рассады.
Влага на листьях работает как линза, а высокая температура ускоряет испарение, концентрируя соли удобрения в прикорневой зоне, что ведет к химическому ожогу.
Растение выглядит здоровым, имеет насыщенный темно-зеленый окрас листа. Если куст крепкий, вторую азотную подкормку лучше заменить на комплекс с фосфором и калием.
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