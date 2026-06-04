Растения просто сбросят завязи: фатальный промах в начале июня может уничтожить урожай перца

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Садоводство » Овощи

Перцы высажены в грунт — пора выдохнуть и переключиться на питание кустов. Две недели после переезда на постоянное место — классический срок для старта подкормок, чтобы растение не тратило силы на выживание, а перешло к наращиванию зеленой массы.

Оранжевые перцы в теплице
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Оранжевые перцы в теплице

Зачем кормить перец в начале лета

Растение после высадки — как атлет в начале сезона. Ему нужен мощный "двигатель" в виде листьев для фотосинтеза. Слабая листовая пластина означает голодный обморок корневой системы. Результат предсказуем: сброс первых завязей.

Грамотное питание решает три задачи: разгоняет вегетацию, укрепляет корни для поиска влаги и закладывает базу для будущего цветения. Помните, что избыток "химии" часто бьет по иммунитету растений, поэтому лучше работать органикой.

"Главная ошибка — перекорм азотом в период бутонизации. Растение уходит в "жирование", превращаясь в густой лес, забывая про плоды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Схема правильного питания

Через четырнадцать дней после высадки — самое время для первой подкормки. Отличный вариант — настой молодой крапивы. Это полноценный коктейль микроэлементов, который растения усваивают без стресса для состава почвы.

Способ питания Эффект
Крапивный настой (1:10) Натуральный азот, стимуляция роста листвы
Раствор мочевины (1 ст. л. на 10 л) Быстрая подпитка при дефиците зеленой массы

Для приготовления настоя набейте ведро крапивой на две трети. Залейте водой до краев. Накройте крышкой, выдержите неделю до появления резкого запаха. Разводите концентрат водой в пропорции 1:10. Норма — литр под корень на куст, строго по влажной земле.

"Важно не заливать корни ледяной водой. Почвоведение учит, что холодный полив блокирует усвоение фосфора, даже если удобрения внесены в достаточном количестве", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Вечер — идеальное время для подкормки. Солнце не обожжет влажные листья, а почва лучше впитает состав. На следующий день обязательно пройдитесь рыхлителем — доступ кислорода к корням после полива критически важен.

"Органика в начале сезона дает лучший старт, чем любые гранулы из магазина. Вы просто возвращаете земле то, что она дала в виде травы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о подкормке перцев

Что делать, если нет доступа к свежей крапиве?

Используйте минеральный карбамид в минимальной дозировке (столовая ложка на ведро воды) или специализированное комплексное удобрение для пасленовых.

Нужно ли поливать чистой водой до внесения удобрений?

Да, это правило №1. Подкормка "по сухому" может обжечь нежные всасывающие корешки рассады.

Почему не стоит кормить перцы в полдень?

Влага на листьях работает как линза, а высокая температура ускоряет испарение, концентрируя соли удобрения в прикорневой зоне, что ведет к химическому ожогу.

Как понять, что азота в почве достаточно?

Растение выглядит здоровым, имеет насыщенный темно-зеленый окрас листа. Если куст крепкий, вторую азотную подкормку лучше заменить на комплекс с фосфором и калием.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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