Один куст станет фабрикой урожая: жимолость позволит получить до сотен новых саженцев

Жимолость отдает урожай раньше клубники и выдерживает морозы до минус 50 градусов. Один взрослый куст позволяет получить сотни новых саженцев при минимальных усилиях. Главное — выбрать правильный метод размножения и соблюсти сроки заготовки посадочного материала.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Жимолость

Методы размножения кустарника

Жимолость — долгожитель сада. Продуктивный период растения составляет 25–30 лет, а декоративные виды живут до столетия. Существует пять проверенных способов увеличения популяции ягодника на участке. Самым массовым признано черенкование. Оно гарантирует сохранение сортовых признаков, в отличие от выращивания из семян. Семенной способ часто дает непредсказуемый результат: ягоды могут измельчать или стать чрезмерно горькими.

Выбор технологии зависит от времени года и состояния материнского растения. Если куст слишком разросся, его проще разделить. Для получения 10–20 новых растений идеально подходят горизонтальные отводки. Если же требуется промышленный объем саженцев, выручат зеленые черенки.

"Жимолость прощает многие ошибки, но не терпит засухи в период укоренения. Если вы решили размножать куст самостоятельно, забудьте про лопату. Главный инструмент здесь — острый секатор и регулярный полив", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Зеленое черенкование под микроскопом

Оптимальное время для нарезки побегов наступает в начале июня. Ориентир — появление первых зеленых плодов. В этот момент однолетние приросты ломаются с характерным хрустом. Это идеальная фаза развития тканей для быстрого образования корней. Черенки нарезают длиной 8–12 см. Важно оставить две пары листьев и одно междоузлие. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают для экономии ресурсов растения.

Для успешного старта используют субстрат из торфа и песка. Черенки заглубляют под углом, оставляя нижние почки в грунте. При высокой влажности и защите от солнца первые корни появляются спустя две недели. К осени такой уход за жимолостью позволяет получить крепкий саженец высотой 15 см.

Параметр метода Зеленое черенкование Приживаемость До 95 % Выход саженцев До 400 шт. с куста Срок укоренения 21–28 дней

"Использование стимуляторов роста вроде Корневина повышает шансы на успех. При июньском черенковании важно следить за температурой почвы — она должна быть чуть выше температуры воздуха", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев специально для Pravda.Ru.

Работа с одревесневшими побегами

Метод подходит для тех, кто не успел провести работы летом. Черенки заготавливают в конце сентября после листопада. Выбирают сильные ветви текущего года и режут их на отрезки по 15–20 см. Укореняемость здесь ниже — около 20 %, но способ требует меньше внимания. Посадочный материал можно сразу отправить в грядку под зиму под слой мульчи.

Весной почки проснутся, и начнется формирование корневой системы. Этот процесс идет медленнее, чем у летних побегов. Полное формирование куста займет два-три месяца. Важно следить за чистотой грядки — сорняки подавляют слабые ростки. Такая стратегия размножения часто применяется при выращивании ягод в северных регионах.

Отводки и деление старого куста

Горизонтальные отводки — самый простой садовый прием. Ранней весной мощную ветвь пригибают к земле, фиксируют шпильками и присыпают почвой. К сентябрю в местах соприкосновения с грунтом образуются мощные корни. Отводок отделяют от материнского растения и переносят на постоянное место. Это исключает стресс для саженца, так как он получает питание от общего корня весь период адаптации.

Деление куста применяют для омоложения растений возрастом 10–15 лет. Для процедуры потребуется острая пила, так как древесина жимолости отличается высокой плотностью. Нужно разделить корневой ком так, чтобы каждая часть имела по 2–3 здоровых побега. Это радикальный метод, требующий сильной обрезки кроны после пересадки.

"Деление куста — процедура хирургическая. После нее растение часто болеет, поэтому я рекомендую этот способ только при крайней необходимости омоложения сорта", — объяснила в интервью Pravda.Ru агроном Ольга Семенова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли размножать жимолость семенами из магазина?

Семена промышленно собранных ягод имеют низкую всхожесть. Лучше использовать свежий урожай со своего участка, но помните о возможной потере сортовых качеств.

Когда лучше пересаживать укорененные черенки?

Оптимально делать это следующей осенью. Годовалый саженец уже имеет достаточный запас прочности для зимовки на новом месте.

Нужно ли укрывать молодые саженцы в первую зиму?

Несмотря на морозостойкость культуры, неокрепшие корни в первой год жизни лучше защитить слоем торфа или лапником.

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