Помидоры сгнили за одну ночь: как ошибка в смешивании компонентов обесценивает защиту грядок

Защита томатов от фитофтороза превращается в бесконечную борьбу. Многие дачники заливают посадки аптечными растворами, но грибок продолжает захватывать грядки. Ошибка часто кроется не в компонентах, а в технологии их применения.
Традиционная схема "вода — йод — молоко" неэффективна. Йод — летучее вещество, которое исчезает из водной среды почти мгновенно. Пользы от такого опрыскивания минимум.
"Сначала смешивайте йод с молоком. Белок создает биологическую оболочку, которая удерживает активное вещество на поверхности листа. Без этой связки средство просто не работает", — объяснил агроном-консультант Ольга Семёнова.
Опрыскивание только "по фасаду" — главная ошибка. Споры фитофторы обосновываются на нижней стороне листа. Там влажность выше, а солнце почти не проникает.
|Метод
|Результат
|Поверхностное орошение
|Споры продолжают развитие в тени
|Обработка снизу вверх
|Полное покрытие листа защитным слоем
Раствор должен стекать с листьев. Только обильное смачивание дает урожай без перегрева и болезней. На стандартный парник 3x6 метров уходит не менее десяти литров состава.
"Фитофтора — мастер маскировки. Нужно тщательно прорабатывать нижний ярус куста. Если раствор не попал под лист, вы считай, что просто полили дорожки", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Никакие обработки не спасут, если в теплице стоит "баня". Застойный воздух и капли конденсата — идеальная среда для инфекции. Проветривание должно быть постоянным.
Загущенные посадки мешают циркуляции воздуха. Растениям нужно пространство. Используйте метод без перекопки, чтобы сохранить структуру почвы, ведь здоровая земля — это сильный иммунитет растений.
"Конденсат — главный союзник грибка. Нужно обеспечить сквозное движение воздуха. Загущение кустов ведет к моментальному распространению фитофтороза по всей теплице", — предупредил эксперт по защите растений Андрей Зорин.
Профилактику проводят каждые 10-14 дней или сразу после затяжных дождей, когда влажность воздуха резко возрастает.
Это средство работает только как профилактика. На стадии активного поражения потребуются специализированные биофунгициды.
Нет, это натуральная добавка. Она не оставляет следов на помидорах и не меняет их вкус.
Ночные перепады температур провоцируют выпадение росы. Сухая теплица — залог того, что споры не прорастут на листьях.
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