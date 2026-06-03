Урожайный взрыв начинается в июне: эта подкормка помогает гороху раскрыть весь потенциал

Июнь определяет судьбу урожаю бобовых. Пока растение набирает силу и готовится к цветению, дачнику важно не перегрузить почву лишней химией, а дать культуре именно то, что конвертируется в сочные горошины вместо пустой ботвы. Правильный уход в начале лета исключает тяжелый труд.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спелые стручки гороха

Азотный старт для зеленой массы

Если всходы выглядят бледными и слабыми, растению не хватает ресурса для строительства стебля. Органическое земледелие предполагает закладку перегноя еще при посадке из расчета 4 килограмма на квадратный метр. Это фундамент. Если время упущено, на выручку приходит азот в умеренных дозировках.

"Избыток азота заставит горох гнать листву в ущерб плодам. Используйте не более 15 граммов селитры на ведро воды и только в начале июня", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

При использовании гранул их распределяют вдоль рядков, избегая прямого контакта со стеблем. Почва должна быть влажной. После внесения гранул обязателен обильный полив. Это поможет питанию опуститься к корням и исключит ожоги нежных тканей гороха на грядке.

Формула цветения: роль калия

С появлением первых цветов фокус смещается на калийное питание. В природе лучшим его источником служит древесная зола. Она содержит комплекс микроэлементов, который делает стручки сладкими. Мудрость садовода заключается в том, чтобы не копать землю, а мягко заделывать золу рыхлением или проливать настоем.

Метод внесения Технология и эффект Сухой способ Рассыпать между рядами и присыпать почвой от выветривания. Жидкий настой Один стакан золы на 10 литров воды. Выдержка три часа перед поливом.

Зола не только кормит, но и снижает кислотность. Это важно, так как бобовые плохо усваивают питание в кислой среде. Правильная техника ухода позволяет избежать появления пустых пролетов в стручках.

"Зольный настой — это самый быстрый способ доставить калий к завязям. Растение моментально реагирует на такую подкормку укреплением иммунитета", — объяснил эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Защита от вредителей без ядов

Насекомые — индикатор проблем. Здоровое растение с крепким иммунитетом редко становится их целью. Для профилактики применяют раствор нашатырного спирта. 5 миллилитров на ведро воды создают барьер, который отпугивает вредителей и дает легкий азотный стимул скороспелым овощам.

"Нашатырь работает как репеллент. Важно проводить обработку в вечернее время, чтобы избежать быстрого испарения активного вещества", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Вместо постоянной прополки лучше использовать мульчу из скошенной травы. Она сохраняет влагу и постепенно превращается в гумус, лишая сорняки шанса на рост.

Ответы на популярные вопросы о горохе

Можно ли использовать свежий навоз для подкормки в июне?

Нет. Свежая органика сожжет корни и спровоцирует грибковые болезни. Используйте только старый перегной или зольные настои.

Что делать, если горох начал желтеть снизу?

Обычно это сигнал о переливе или недостатке азота. Прорыхлите землю и внесите легкий раствор нашатырного спирта или селитры.

Нужен ли постоянный полив во время цветения?

Да, дефицит влаги в этот период приведет к осыпанию завязей. Почва должна быть стабильно влажной на глубине 5 сантиметров.

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