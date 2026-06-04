Зелень на грядках начала терять привлекательный вид: пошаговая инструкция по уходу за чесноком

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Садоводство

Пожелтевшие кончики чесночных перьев в июне — не приговор, а крик о помощи. Растение семафорит хозяину: корни встретили преграду или голодают. Вместо того чтобы хвататься за лопату, разберитесь в причинах. Часто виноват не дефицит питания, а задыхающаяся в ледяной воде почва. 

Желтые листья чеснока
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Желтые листья чеснока

Диагностика желтизны: почему сохнет перо

Желтизна — это симптом. Если чеснок залит дождями, корни перестают качать кислород. Поможет только рыхление. В северных широтах земля под толстым слоем мульчи часто остается мерзлой. В этом случае уберите солому, дайте солнцу прогреть грунт. Если перо желтеет равномерно сверху вниз — это типичный азотный голод. Когда желтеет только пространство между жилками, а сами они остаются ярко-зелеными, — растению не хватает магния.

"Желтые кончики часто сигнализируют о закислении грунта. В кислой среде чеснок просто не способен усвоить предложенный ему азот, сколько бы вы его ни сыпали", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Различить болезнь и голод просто. Грибок выдает себя пятнами, пушком или деформацией листа. В таких случаях обычные летние подкормки не спасут — нужны фунгициды. Если же лист чистый, но тусклый — пора заправлять лейку.

Июньское меню: чем "кормить" чеснок

Первый удар по желтизне наносят связкой азота и магния. Стандартный рецепт: на 10 литров воды берут по столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния. В холодную погоду селитра работает вяло. Здесь на выручку приходит нашатырный спирт. Три столовые ложки на ведро воды — и азот доступен корням мгновенно. Бонус — резкий запах нашатыря выселяет с участка луковую муху.

Период Рабочий состав
Начало июня (стимул) Аммиачная селитра + Сульфат магния
Конец июня (формирование головки) Монокалий фосфат или зольный настой

"Под корень в июне важно лить только после основного полива. Сухая земля — это риск обжечь нежные всасывающие корешки чеснока", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Биологический старт и финишная прямая

В первой половине июня, когда почва прогрелась, пора запускать биологический реактор. Дрожжевая подкормка (10 г сухих дрожжей и 2 ложки сахара на 10 л воды) работает не как удобрение, а как катализатор. Она пробуждает почвенные бактерии, которые перерабатывают органику в доступную форму. Правильный уход за растениями исключает избыток азота в конце месяца — это делает головки рыхлыми.

За месяц до уборки переходят на калий. Монокалий фосфат — идеальное решение для плотности зубчиков. Если прогнозируют затяжные ливни, накройте грядку пленкой. Переувлажненный перед сбором чеснок сгниет в погребе за пару месяцев.

"Если на чесноке появились странные темные точки или налет, никакие дрожжи не помогут. Это инфекция, требующая немедленной изоляции больных растений", — отметила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о чесноке

Можно ли использовать навоз для чеснока в июне?

Категорически нет. Свежая органика в середине лета вызовет бурный рост ботвы в ущерб головке и привлечет вредителей.

Нужно ли обрывать стрелки?

Да. Если вам нужен урожай, а не семена, стрелки забирают до 30% сил растения. Оставляйте пару штук только как маяки созревания.

Как глубоко рыхлить чеснок после полива?

Максимум на 2-3 сантиметра. Корневая система чеснока поверхностная, глубокая прополка ее просто уничтожит.

Что делать, если чеснок пожелтел из-за заморозков?

Опрыскайте антистрессовым препаратом или слабым раствором мочевины по листу, когда потеплеет.

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Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Едигаров, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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