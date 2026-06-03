Колорадский жук такого не любит: простые средства защищают картошку лучше дорогих препаратов

В июне картофель наращивает зеленую массу, становясь мишенью для вредителей. Вместо ручного сбора насекомых дачники применяют составы на основе горчицы и уксуса или высаживают растения-репелленты. Эти методы блокируют нервную систему жуков и очищают почву от личинок без использования агрохимикатов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Колорадский жук

Горчичный барьер против жука

Когда ботва смыкается, насекомые начинают активное размножение. Эффективная борьба с колорадским жуком возможна с помощью раствора из 100 граммов сухой горчицы и 10 литров воды. Для усиления действия в смесь добавляют 100 миллилитров уксуса. Жидкость удерживается на листьях за счет ложки мыла. Состав обжигает рецепторы вредителя, заставляя его покинуть участок.

"Горчица и уксус не убивают жука мгновенно, но делают ботву несъедобной. Главное — наносить раствор на нижнюю сторону листа, где прячутся личинки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Пижма как природный парализатор

Пижма содержит туйон — токсичное для насекомых эфирное масло. Растение выступает естественным щитом, если разложить сорванные стебли в междурядьях через каждые полметра. Резкий запах перебивает аромат картофеля, дезориентируя вредителей. Смена подвядшей травы раз в три дня поддерживает концентрацию пахучих веществ на нужном уровне.

Помимо защиты от насекомых, правильная агротехника картофеля требует внимания к структуре грядки. Своевременные работы в огороде в июне включают рыхление, которое разрушает кладки яиц в верхнем слое земли. Рыхлая почва быстрее прогревается, что ускоряет формирование столонов.

"Природное земледелие основано на отказе от перекопки и замене химии на фитонциды. Жук не переносит соседства с растениями, имеющими агрессивный аромат", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Борьба с проволочником в междурядьях

Личинки жука-щелкуна повреждают клубни, делая их непригодными для хранения. Эффективная защита от проволочника обеспечивается посадкой бархатцев. Корни этих цветов выделяют тиофен, который отравляет среду обитания паразита. Аналогичным действием обладает календула, очищающая грунт в радиусе 30-40 сантиметров от корня.

"Проблемы с вредителями возникают там, где почва истощена и лишена биоразнообразия. Посадка сидератов и цветов в овощные ряды восстанавливает баланс", — отметил эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Метод защиты Объект воздействия Настой горчицы и уксуса Личинки и взрослые жуки Стебли свежей пижмы Колорадский жук (отпугивание) Посев бархатцев Проволочник и почвенные нематоды

Все обработки проводят в штиль после захода солнца. Ультрафиолет разрушает действующие вещества настоев, а влага от росы может снизить их концентрацию. Важно прекратить любые опрыскивания в период цветения, чтобы сохранить популяцию насекомых-опылителей, необходимых для сада.

Ответы на популярные вопросы о защите картофеля

Можно ли использовать уксус выше 9 процентов?

Нет, высокая концентрация кислоты вызовет химический ожог листьев. Это приведет к остановке фотосинтеза и потере урожая.

Поможет ли мульчирование от жука?

Мульча из соломы или скошенной травы создает барьер для перемещения личинок из почвы на куст и привлекает хищных жужелиц, поедающих вредителей.

Как часто обновлять горчичное напыление?

Обработку повторяют после каждого сильного дождя или раз в 10 дней при сухой погоде.

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