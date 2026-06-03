Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягодная ловушка для туриста: сервис Wildberries Travel радикально изменил правила игры для путешественников
Фундамент превратил дачную постройку в недвижимость: владельцев обязали подготовиться к проверкам
Бизнес перестал принимать пластик: в магазинах начался массовый демонтаж привычных систем
Кроссовки или педали? Учёные выяснили, какой вид спорта превращает мышцы в фарш
Мировой порядок изменился до неузнаваемости: цены на продукты поставили рекорды десятилетия
Семейный ужин станет незабываемым: нежная запеканка из курицы в духовке
Ремонт старого кроссовера станет золотым: пять легенд рынка с критическими минусами
Деградация налицо: Буданов* нашел у России границу, которой никогда не существовало
Серая зарплата стала приговором: внедрение жесткого цифрового фильтра лишит выплат тысячи семей

Колорадский жук такого не любит: простые средства защищают картошку лучше дорогих препаратов

Садоводство

В июне картофель наращивает зеленую массу, становясь мишенью для вредителей. Вместо ручного сбора насекомых дачники применяют составы на основе горчицы и уксуса или высаживают растения-репелленты. Эти методы блокируют нервную систему жуков и очищают почву от личинок без использования агрохимикатов.

Колорадский жук
Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Колорадский жук

Горчичный барьер против жука

Когда ботва смыкается, насекомые начинают активное размножение. Эффективная борьба с колорадским жуком возможна с помощью раствора из 100 граммов сухой горчицы и 10 литров воды. Для усиления действия в смесь добавляют 100 миллилитров уксуса. Жидкость удерживается на листьях за счет ложки мыла. Состав обжигает рецепторы вредителя, заставляя его покинуть участок.

"Горчица и уксус не убивают жука мгновенно, но делают ботву несъедобной. Главное — наносить раствор на нижнюю сторону листа, где прячутся личинки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Пижма как природный парализатор

Пижма содержит туйон — токсичное для насекомых эфирное масло. Растение выступает естественным щитом, если разложить сорванные стебли в междурядьях через каждые полметра. Резкий запах перебивает аромат картофеля, дезориентируя вредителей. Смена подвядшей травы раз в три дня поддерживает концентрацию пахучих веществ на нужном уровне.

Помимо защиты от насекомых, правильная агротехника картофеля требует внимания к структуре грядки. Своевременные работы в огороде в июне включают рыхление, которое разрушает кладки яиц в верхнем слое земли. Рыхлая почва быстрее прогревается, что ускоряет формирование столонов.

"Природное земледелие основано на отказе от перекопки и замене химии на фитонциды. Жук не переносит соседства с растениями, имеющими агрессивный аромат", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Борьба с проволочником в междурядьях

Личинки жука-щелкуна повреждают клубни, делая их непригодными для хранения. Эффективная защита от проволочника обеспечивается посадкой бархатцев. Корни этих цветов выделяют тиофен, который отравляет среду обитания паразита. Аналогичным действием обладает календула, очищающая грунт в радиусе 30-40 сантиметров от корня.

"Проблемы с вредителями возникают там, где почва истощена и лишена биоразнообразия. Посадка сидератов и цветов в овощные ряды восстанавливает баланс", — отметил эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Метод защиты Объект воздействия
Настой горчицы и уксуса Личинки и взрослые жуки
Стебли свежей пижмы Колорадский жук (отпугивание)
Посев бархатцев Проволочник и почвенные нематоды

Все обработки проводят в штиль после захода солнца. Ультрафиолет разрушает действующие вещества настоев, а влага от росы может снизить их концентрацию. Важно прекратить любые опрыскивания в период цветения, чтобы сохранить популяцию насекомых-опылителей, необходимых для сада.

Ответы на популярные вопросы о защите картофеля

Можно ли использовать уксус выше 9 процентов?

Нет, высокая концентрация кислоты вызовет химический ожог листьев. Это приведет к остановке фотосинтеза и потере урожая.

Поможет ли мульчирование от жука?

Мульча из соломы или скошенной травы создает барьер для перемещения личинок из почвы на куст и привлекает хищных жужелиц, поедающих вредителей.

Как часто обновлять горчичное напыление?

Обработку повторяют после каждого сильного дождя или раз в 10 дней при сухой погоде.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Калининград берут в плотное кольцо: западные генералы подготовили почву для удара на восток
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона
Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона
Последние материалы
Деградация налицо: Буданов* нашел у России границу, которой никогда не существовало
Серая зарплата стала приговором: внедрение жесткого цифрового фильтра лишит выплат тысячи семей
Кинологи назвали опасные клички, вызывающие у собак хроническую тревожность
Шпильки больше не в приоритете: новая эстетика повседневности пошатнула старые каноны
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Политический азарт Пашиняна: судьба армянских овощей теперь зависит от благосклонности Брюсселя
Всего 2 грамма на ведро воды — и клубника завалит вас крупными сладкими ягодами
Реальность бьет по прогнозам: ситуация с топливом и услугами изменила финансовый ландшафт страны
Земля буквально замирает: фатальная ошибка июньских работ может обнулить все старания на участках
От шорт до пуховика за 5 минут: эксперты описали сценарий погодных качелей в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.