Старая дверь в новом амплуа: как превратить старую дверь в стильный предмет интерьера на даче

Старая дверь после ремонта — это не гора строительного мусора, а мощный ресурс для дизайна. Выкинуть добротное дерево — преступление против здравого смысла. Природное земледелие учит нас: в саду нет лишнего, есть недооцененное. Дверное полотно легко превращается в садовую мебель, стеллаж или арт-объект. Главное — перестать видеть в вещах хлам и включить инженерную смекалку.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Качель из старой двери

Винтажное зеркало и рамы из филенок

Филенчатая дверь — готовый каркас. Вырезаете центральную часть, вставляете зеркальное полотно — и получаете массивный предмет интерьера. Если использовать наличник, выйдет изящная рама для настенного зеркала. Покраска в графитовый или белый цвет скроет дефекты старой древесины. Главное — тщательно зачистить поверхность, чтобы современные методы обработки древесины надежно защитили структуру от влаги.

"Старое дерево — это накопленная энергия. Не стремитесь закрасить его наглухо. Используйте браширование: вычешите мягкие волокна металлической щеткой. Это подчеркнет фактуру, которую не имитирует ни одна современная подделка под старину", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Стол для веранды в стиле лофт

Дверное полотно — идеальная столешница. Прикрутите четыре ножки от старых табуретов или купите готовые шпильки из металла. Чтобы поверхность стала рабочей, положите сверху закаленное стекло. Это защитит дерево от пролитого чая или дождя на веранде. Такой стол надежнее покупного из ДСП: он не разбухнет от первого тумана и выдержит вес любого урожая.

Вариант переделки Необходимые дополнения Садовый стол 4 ножки, стекло, яхтный лак Подвесные качели Канат (10-12 мм), анкерные кольца, подушки Стеллаж для рассады Поперечные доски, кронштейны, уголки

Садовые качели: ленивый отдых

Если у вас есть прочная цельнодеревянная дверь — это готовое сиденье для качелей. Просверлите четыре отверстия по углам. Проденьте крепкий канат. Подвесьте конструкцию к мощной ветке или балке террасы. Если дверей две, соберите полноценный диван со спинкой. Это в разы удобнее пластиковых стульев. Под такими качелями почвопокровные растения для тени создадут живой ковер, по которому приятно ходить босиком.

"Дерево на улице — это всегда риск гнили. Если дверь соприкасается с грунтом или висит под открытым небом, пропитайте ее льняным маслом или воском. Это экологично и долговечно. Химические антисептики убивают биоту почвы под ногами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Вертикальное хранение и прихожая

Закрепите дверь на стену вертикально. Добавьте сверху узкую полку, а внизу — пару крючков. Получится мини-прихожая, которая занимает минимум места. Для кладовки дверь станет основой стеллажа: прибейте к ней поперечные планки. На такой конструкции удобно хранить инструмент, не загромождая проходы. Помните, борьба с беспорядком на даче начинается с правильной организации пространства.

Ширма и изголовье: зонируем пространство

Три двери, соединенные петлями "гармошкой", — это мобильная ширма. Ею легко отгородить зону отдыха от грядок или спрятать компостную кучу. Глухие полотна создадут полную приватность. Если вырезать середину и натянуть сетку, получится опора для вьюнов. Для спальни дверь станет изголовьем кровати — достаточно закрепить её горизонтально и покрасить в тон стен.

"При планировке малых зон на участке важна вертикаль. Дверь-ширма — это готовый элемент ландшафтного дизайна. Она создает визуальный барьер и защищает нежные посадки от ветра, работая как живой щит", — констатировала в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о переделке дверей

Как убрать старую масляную краску без химии?

Используйте строительный фен. Прогрейте участок до пузырения краски и снимите её шпателем. Это быстрее и чище, чем смывки на основе растворителей.

Нужно ли снимать старые петли и замки?

Если они из латуни или кованого железа — оставьте. Это добавит предмету аутентичности. Ржавчину можно снять преобразователем или просто зачистить наждачной бумагой.

Выдержит ли дверь вес человека на качелях?

Двери из массива сосны или дуба — да. Пустотелые (щитовые) двери для этих целей не годятся, они просто рассыплются под нагрузкой.

Чем покрасить дерево для уличного использования?

Выбирайте фасадные краски на водной основе или натуральные масла. Они позволяют дереву "дышать", не давая ему трескаться от перепадов влаги.

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