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Сливы и абрикосы больше не нужны: уникальный гибрид начал вытеснять привычные садовые культуры

Садоводство

Плуот — это архитектурный шедевр селекции, вобравший в себя гены сливы и абрикоса. Пока традиционные южные культуры капризничают и вымерзают, этот гибрид уверенно захватывает участки. Он не требует круглосуточных ритуалов с опрыскивателем, зато одаривает плодами, сладость которых заставляет забыть о привычных садовых сортах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет видеть результат, а не мозоли на руках.

Плуот
Фото: commons.wikimedia. org by Ruth Hartnup from Vancouver, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плуот

Гибрид или сорт: как появился плуот

Флойд Зайгер потратил двадцать лет, чтобы скрестить два мира. Результат — плуот, в котором 75% сливы и четверть абрикоса. Не путайте его с плумкотом, где доли равны. Плуот взял от родителей лучшее: компактность дерева и взрывной медовый вкус. Это настоящий подарок для садовода, мечтающего о южном колорите в условиях сурового климата.

"Гибридная сила плуота проявляется в его способности игнорировать болезни, которые обычно выкашивают косточковые. Главное — не мешать дереву расти лишней химией", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Броня против холода: почему он не мерзнет

Обычный абрикос — неженка. Малейшие температурные качели весной, и завязи осыпаются. Плуот хитрее. Он просыпается позже, когда риск заморозков минимален. Система защиты встроена в него на генетическом уровне. Там, где слива сбросит плод от стресса, этот гибрид выстоит. Правильная подкормка дерева лишь усилит его природный потенциал.

Характеристика Показатель плуота
Высота дерева До 2,5 метров (компактная крона)
Урожайность 35-50 кг с одного растения
Начало плодоношения На 2-3 год жизни

Плуот — это склад микроэлементов. Селен, витамины группы В и С делают его плоды не просто десертом, а природной аптечкой. Важно помнить, что даже самым зимостойким сортам слив требуется внимание к состоянию почвы для набора сладости.

"Корневое питание определяет вкус. Если плуот кислит — ищите причину в дефиците калия или микроэлементов в почве", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Минимализм в уходе: посадил и забыл?

Природное земледелие учит: почва должна работать сама. Не копайте ямы до центра земли. Главное — солнце и отсутствие ветра. Критическая ошибка — заглубление корневой шейки. Если она окажется под землей, дерево просто сгниет. Используйте мульчирование приствольного круга соломой. Это защитит корни от перегрева и сохранит влагу без лишних поливов.

Первое время саженцу нужна опора. Подвяжите ствол к колышку. Забудьте про агрессивные пестициды. Фитопатогены обходят этот гибрид стороной. Весеннее пробуждение сада пройдет гораздо легче, если вы заранее позаботитесь о биологическом равновесии на участке.

"Плуот практически не болеет, но тля может атаковать молодые побеги. Профилактики биопрепаратами в начале сезона обычно достаточно", — добавила в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о плуоте

Можно ли сажать плуот в регионах с суровыми зимами?

Да. Гибрид выдерживает сильные морозы, если осенью засыпать приствольный круг толстым слоем листвы и укутать ствол мешковиной. Его зимостойкость выше, чем у большинства сортов абрикоса.

Нужен ли плуоту опылитель?

Для рекордных урожаев желательно иметь рядом другие сорта слив или плуотов. Это обеспечит стабильное перекрестное опыление в любой год.

Когда лучше всего высаживать саженцы?

Оптимальное время — весна. Почва должна прогреться минимум до +10 градусов. Осенняя посадка в северных широтах рискованна: растение может не успеть укорениться до промерзания грунта.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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