Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вам тут рады, но есть нюанс: почему россияне на Мальдивах стали объектом преступных преследований
Отдых в России уже не тот: как новые ГОСТы заставляют бизнес экстренно перестраивать сервис
Автомобильный пластик: как вернуть салону идеальное состояние без вложений
Колючий слизень из СССР: почему этот морепродукт теперь стоит целое состояние
Оскар вместо блокбастеров: почему Николас Кейдж не жалеет об отказе от "Тупого и ещё тупее" и роли в "Человеке-пауке"
Спонтанные синяки и хрупкие кости: этот незаметный дефицит разрушает внутренние системы организма
Привычный уход перестал работать после 35 лет: какие изменения провоцируют старение кожи
Цветочный принт и каблуки с кедами: сколько стоил свадебный наряд актрисы из "Папиных дочек"
Получили письмо счастья без фото? Вот почему его нужно игнорировать до проверки

Всего 7 дней между покосами — и сорняки сдаются: метод для ленивых огородников

Садоводство

Борьба с сорняком часто превращается в бесконечный марафон, где дачник проигрывает природе на старте. Традиционная привычка хвататься за лопату при виде первого одуванчика только подстегивает рост "захватчиков". Вместо войны на изнурение опытные огородники переходят к тактике умного сдерживания, сохраняя спину и плодородие почвы.

Устранение сорняков
Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Устранение сорняков

Биология против сапога: почему копка вредна

Перекопка грядок — это приглашение к обеду для спящих семян. В каждом кубометре земли хранятся тысячи эмбрионов трав, ждущих света. Лопата выворачивает их на поверхность.

Разумная альтернатива — поверхностное рыхление мотыгой или плоскорезом по влажной земле. Если не тревожить глубинные слои, звездчатка средняя и другие однолетники теряют шанс на пробуждение.

"Перекопка разрушает структуру почвы и убивает полезные микроорганизмы. Мы сами создаем пустыню, которую природа спешит заселить сорняками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Косить сорняки нужно строго до начала цветения. Иначе участок превратится в склад семенного фонда. Тот же борщевик разбрасывает тысячи семян, способных ждать своего часа годами. Регулярный покос каждые семь дней обессиливает корни многолетников, лишая их фотосинтеза.

Инструменты и химия: арсенал разумного садовода

Если участок запущен, механическая прополка не спасет. Гербициды выступают в роли тяжелой артиллерии. Препараты избирательного действия уничтожают только сорную траву, не трогая газон.

Сплошные яды выжигают все живое. Важно помнить: закон о борщевике 2026 обязывает владельцев следить за участком, но теперь изъятие земли грозит реже — власти признали зарастание косвенным фактором.

Метод борьбы Результат для почвы
Глубокая перекопка Поднимает новые семена, разрушает гумус
Мульчирование Сохраняет влагу, блокирует свет для сорняков

Сорняки — это не мусор, а ценный ресурс. Измельченная трава без семян становится основой для подкормок. Удобрение из сорняков готовится быстро, если соблюдать температурный режим в компостной куче. Это возвращает питательные вещества обратно в оборот, избавляя от лишних трат на "химию".

"Сорная трава отлично аккумулирует азот. Используйте ее для создания быстрого компоста, чтобы вернуть силу истощенным грядкам", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Дорожки и границы: защита периметра

Зелень между плитками портит вид и разрушает покрытие. Вместо ручного выковыривания лучше использовать средство от сорняков своими руками на основе уксуса или соли. Это дешевле и эффективнее покупных составов.

В цветниках же стоит опасаться не только пырея, но и культурных агрессоров: опасные сорняки вроде аконита могут вызвать удушье.

Особого внимания требует виноградник. Конкуренция за питание между лозой и травой недопустима. Подкормка винограда весной должна доставаться корням культурного растения, а не одуванчикам вокруг штамба. Приствольные круги лучше держать под слоем органической мульчи.

"Сорняки забирают до 70% внесенных удобрений. Чистая почва под лозой — это залог крупной ягоды и отсутствия грибковых инфекций", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о сорняках

Поможет ли соль навсегда избавиться от травы?

Соль убивает растения, но делает почву непригодной для жизни на годы. Используйте её только на садовых дорожках, где ничего не планируете сажать.

Как быстро можно сажать овощи после обработки гербицидами?

Минимальный срок ожидания составляет две недели. За это время препарат успевает распасться в почве или переместиться в корни сорняка.

Можно ли оставлять срезанные сорняки на грядке?

Да, если на них нет семян. Это отличная мульча, которая защищает землю от пересыхания и подавляет рост новых вредителей.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Домашние животные
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Автомобильный пластик: как вернуть салону идеальное состояние без вложений
Оскар вместо блокбастеров: почему Николас Кейдж не жалеет об отказе от "Тупого и ещё тупее" и роли в "Человеке-пауке"
Спонтанные синяки и хрупкие кости: этот незаметный дефицит разрушает внутренние системы организма
Привычный уход перестал работать после 35 лет: какие изменения провоцируют старение кожи
Цветочный принт и каблуки с кедами: сколько стоил свадебный наряд актрисы из "Папиных дочек"
Получили письмо счастья без фото? Вот почему его нужно игнорировать до проверки
Климат России диктует свои правила: возвращение природной палитры изменило рынок дизайна
Сигнал подаёт само небо: как геофизики РАН оценивают риски для инфраструктуры по северному сиянию
RAV4 за 3,7 млн: вы зря переплачиваете, китайский брат оказался надежнее
Математика не сходится: почему Сидни Суини обвинили во лжи после прогулки по Таймс-сквер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.