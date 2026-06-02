Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия перекрывает лазейки: новые правила получения гражданства
Обычная втулка творит чудеса: новый способ убрать запах в санузле оказался дешевле в разы
Маленькие, но удаленькие: гид по лучшим автомобилям для ежедневных поездок
Небо над Киевом вздрогнуло: массированный залп обнулил защиту критических узлов
Новосибирск без приватности: почему туалетные кабинки оказались под прицелом камер
Касимов — город, в который хочется вернуться: музеи, вкусы и тишина Мещёры
Яркие кубики внутри и нежная сметана снаружи: десерт, который покоряет с первого кусочка
Живой человек больше не поможет: в аэропортах Турции внедрена система тотального контроля
За гранью возможного: какого режиссёра Боярская назвала своей "супермечтой"

Секрет плотной головки: чем подкормить чеснок в июне, чтобы он сохранился до будущего урожая

Садоводство » Овощи

Июнь — решающий период для чесночной грядки. Работа садовода сейчас превращается в тонкую настройку: избыток заботы может погубить урожай быстрее, чем природная засуха. Главное — вовремя сменить курс с наращивания зелени на формирование мощных головок.

Чеснок на грядке
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок на грядке

Смена стратегии роста чеснока

В начале июня культура борется за каждый зеленый лист. К середине месяца фокус смещается на рост зубчиков. Использование дрожжевых "болтушек" с сахаром здесь — грубая ошибка. Такой стимулятор провоцирует ложный рост зелени, из-за чего головки вырастают мелкими и быстро гниют при хранении.

Стрелки — не враг, а важный маркер. Их удаление у основания жизненно необходимо: растение перестает тратить силы на семена и перенаправляет питание в корень. Оставлять стрелки для обозначения рядов — значит осознанно снижать массу урожая. Пожелтение нижних листьев чаще сигнализирует не о жажде, а о голоде.

"Золотое правило июня — полное исключение азота. Его избыток превращает плотные зубчики в рыхлую массу, которая не пролежит и двух месяцев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Калий и фосфор против ошибок

Азотные подкормки пора вычеркнуть из календаря. Теперь растению нужны минералы для плотности и длительного хранения. Первая подкормка проводится в фазе начала стрелкования.

Компонент Назначение
Древесная зола Источник калия для роста головки
Суперфосфат Укрепление клеточных стенок и лежкость

Зольный раствор готовится из расчета один стакан на десять литров воды. Настой выдерживают два часа. Важно: состав вносят строго в междурядья, предварительно пролив почву чистой водой. На сухую землю — никакой химии, иначе получите химический ожог корней. Через полторы недели вносится фосфор: две ложки суперфосфата на ведро воды.

"Фосфор — это фундамент плотности. Если пренебречь этим этапом, подкормка чеснока не даст нужного результата при зимнем хранении", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Подготовка к уборке

До середины июня грядки нуждаются в регулярной влаге: 10-12 литров на "квадрат" каждые пять дней. Затем полив постепенно снижают. Рыхление после воды — обязательная процедура, чтобы не дать почве "задубеть" коркой.

За три недели до сбора полив прекращают полностью. Уборка мульчи в этот момент — необходимый маневр. Земля должна просохнуть, а чешуйки головки — запечататься. Это естественная защита от гниения.

"Сигналы готовности урожая нельзя игнорировать. Подсохший стебель, пожелтевшие нижние листья и шуршащая чешуя — надежные индикаторы того, что богатый урожай без перекопки готов к хранению", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о выращивании чеснока

Почему обязательно удалять стрелки?

Если оставить стрелки, растение направит энергию на производство семян-бульбочек, что неизбежно приведет к уменьшению размера товарной головки в два раза.

Нужно ли мульчировать чеснок в июне?

Мульча хороша в начале сезона, но в конце июня её лучше убрать, чтобы почва просохла и чеснок не начал гнить в земле.

Почему нельзя вносить золу прямо под корень?

Зола — это концентрированное щелочное удобрение. Прямой контакт с корнями опасен химическим ожогом, поэтому вносить её нужно только в междурядья.

Можно ли продолжать поливать чеснок перед самой уборкой?

Нет, избыток влаги перед выкопкой сделает головку рыхлой, а чешуйки — неспособными удерживать целостность, что погубит лежкость.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Ближний Восток
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Мир. Новости мира
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Популярное
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи

Как приготовить идеальный заливной пирог на сковороде за 35 минут. Проверенный рецепт кефирного теста с сырной начинкой от профессиональных пекарей.

Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Новосибирск без приватности: почему туалетные кабинки оказались под прицелом камер
Касимов — город, в который хочется вернуться: музеи, вкусы и тишина Мещёры
Яркие кубики внутри и нежная сметана снаружи: десерт, который покоряет с первого кусочка
Живой человек больше не поможет: в аэропортах Турции внедрена система тотального контроля
За гранью возможного: какого режиссёра Боярская назвала своей "супермечтой"
Горькое лекарство для бюджета: в России ввели фильтр, отсекающий семьи от возврата налогов
Русская душа пугает джентльменов: две привычки свели с ума британского журналиста
Спасите ягоду, пока не поздно: стакан порошка под корень — и гнили как не бывало
Борщевик исчезнет навсегда? Ученые предложили метод, который пугает сорняк лазером
Бурное недовольство в метро: команды за и против палаток обостряют ситуацию в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.