Слива не сбросит ни одной завязи: чем подкормить дерево перед созреванием плодов

Когда слива готовится к сезону, ее аппетит растет так же быстро, как удлиняется световой день. Часто садоводы совершают одну и ту же ошибку — либо заваливают дерево удобрениями без разбора, либо надеются на естественное плодородие земли. В итоге вместо ведра крупных ягод получают горсть невзрачных плодов и хилые ветки.

Фото: https://unsplash.com by Yana Gorbunova is licensed under Free Слива

Питание до начала плодоношения

Молодое дерево, которое пока только наращивает крону, нуждается в сбалансированном старте. Основной акцент идет на укрепление корневой системы и формирование мощного остова. На каждый квадратный метр приствольного круга требуется около 10 кг навоза. Это естественная основа, которую дополняют минеральными добавками для точности воздействия.

"Навоз — это не просто еда, это фундамент почвенной биологии, но без калия и фосфора он даст только ботву, а не крепкую древесину", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

К органике добавляют 20 г мочевины и 60 г суперфосфата. Важным элементом становится зола — около 200 г на ту же площадь. При этом использование хлористого калия в этот период сводится к нулю, чтобы не угнетать неокрепшие корни. Такая пропорция позволяет саженцу набраться сил перед первым серьезным экзаменом — цветением. Вдумчивый подход к почве исключает многие проблемы в дальнейшей работе садовода.

Рацион взрослого дерева

Как только на ветках появляются первые плоды, стратегия меняется. Теперь дерево тратит колоссальное количество энергии на «налив» урожая. Объемы органики приходится удваивать до 20 кг. Это необходимо для поддержания структуры земли, которая быстро истощается под нагрузкой. Минеральный состав при этом остается на прежнем уровне, выполняя роль точечной поддержки.

Компонент (на 1 кв. м) До плодоношения Во время плодоношения Навоз 10 кг 20 кг Мочевина 20 г 20 г Зола 200 г 200 г

Тот самый секрет кроется в стабильности подачи питательных веществ. Слива крайне чувствительна к резким перепадам в рационе — от избытка азота она может начать «жировать», забыв про плоды, а от недостатка просто сбросит завязи. Если вовремя не скорректировать этот вариант подкормки, урожайность упадет в разы.

"Дерево всегда показывает свои нужды через листья, важно лишь вовремя заметить изменение пигмента или формы пластины", — предупредил специально для Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Как распознать дефицит веществ

Листва — лучший индикатор состояния здоровья сада. Если верхушки стали бледными, почти желтыми, а цветов критически мало, слива сигнализирует о нехватке азота. В такой ситуации поможет срочное опрыскивание кроны раствором мочевины (4%) или аммиачной селитры (2%). Через лист дерево усваивает микроэлементы гораздо быстрее, чем через корень.

Другой тревожный симптом — потемнение и скручивание краев листьев. Это классический признак калийного голодания. Без этого элемента плоды не наберут сладости и будут плохо храниться. Решением станет внесение калимагнезии по 40 г на квадратный метр приствольного круга. Правильная диагностика — это решение, которое экономит время и спасает урожай.

"Внесение удобрений бесполезно, если почва сухая — вода служит транспортом, доставляющим питание к клеткам", — подчеркнул агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

На практике видно, что регулярный полив перед внесением подкормок повышает их эффективность вдвое. Сухие гранулы в твердой земле могут вызвать ожог корней, вместо того чтобы принести пользу. С этим стоит быть аккуратнее, чтобы не превратить помощь дереву в очередную ошибку садовода.

Ответы на популярные вопросы о сливе

Можно ли заменить навоз компостом?

Да, качественный перегной или компост вполне заменяют навоз. Главное — убедиться, что органика полностью перепрела, иначе можно спровоцировать грибковые болезни.

Когда лучше проводить подкормку?

Минеральные составы лучше вносить ранней весной до цветения, а органику — в период формирования завязей. Осенью упор делают только на фосфор и калий.

Нужно ли перекапывать землю вокруг сливы?

Глубокая перекопка вредна, так как корни сливы расположены близко к поверхности. Достаточно легкого рыхления на глубину не более 10 сантиметров.

