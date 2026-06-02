Всего 2 грамма на ведро воды — и клубника завалит вас крупными сладкими ягодами

Клубника — растение жадное до ресурсов. Если оставить её на самовыживании, вместо крупных сладких ягод садовод получит мелкий кислый горох. Однако бездумное заливание грядок литрами удобрений — путь к болезням и накоплению нитратов. Умный подход требует точного попадания в биоритмы куста, когда питание подается именно в тот момент, когда растение включает режим формирования урожая.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under Free for commercial use Осенняя обработка клубники биопрепаратами

Золотые правила подкормки: что и когда

Природа не терпит суеты. В начале сезона клубника гонит зеленую массу, требуя азота. Но уже в июне акценты резко смещаются. Азотный бум в период налива ягод — фатальная ошибка. Куст начнет "жировать", обрастать усами и листьями, забыв про плоды. Избыток азота делает ткани рыхлыми, провоцируя гнили и нашествие вредителей.

"Многие заваливают грядки навозом в надежде на гигантский урожай, а в итоге получают кислую ягоду и серую гниль. Органика в июне — это мина замедленного действия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для качественного ухода за садовой земляникой важно понимать: во время цветения и завязывания плодов растению критически необходимы калий и бор. Калий отвечает за сахаристость и лежкость, а бор — за то, чтобы цветы превратились в полноценные ягоды, а не осыпались пустоцветом.

Этап цветения: время калия и бора

Когда выдвигаются цветоносы, наступает время точечного удара. Подкормка во время цветения должна быть минеральной или зольной. Зола — идеальный "ленивый" вариант. В ней нет азота, зато в избытке калий и фосфор. Можно просто рассыпать её под кусты (2 стакана на метр) или приготовить настой.

Тип удобрения Дозировка и способ Азофоска 20 г на 10 л воды, полив под корень 0,5 л Борная кислота 1-2 г на 10 л воды, опрыскивание по листу Зольный настой 2 стакана золы на 10 л кипятка, сутки настоя

Борная формула работает на биологическом уровне: она стимулирует прорастание пыльцы. Если игнорировать этот микроэлемент, особенно при выращивании сладких сортов клубники, урожая будет вдвое меньше возможного. Важно: используйте только порошковую форму, аптечные спиртовые растворы сожгут нежный лист.

"Если на листьях появилась сухая кайма и ягоды деформируются — это крик о помощи. Дефицит калия и магния мгновенно бьет по товарному виду плодов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Плодоношение: кормить или подождать?

Базовая стратегия гласит: во время сбора ягод кормить поздно. Все ресурсы должны быть заложены на стадии бутонизации. Однако холодная или дождливая погода блокирует усвоение питания из почвы. Начинается хлороз. В этом случае выручают "быстрые" подкормки по листу хелатными формами железа или гуматом калия. Это реанимация, а не плановый рацион.

Соблюдайте дистанцию. Между обработкой и сбором ягоды должно пройти минимум 10 дней. Даже натуральные составы требуют времени на усвоение. Чтобы снизить риск инфекций и не кормить вредителей, рекомендуется внедрять систему четырех грядок, которая естественным образом оздоравливает почву.

Органика и народные методы: польза или вред

Традиционный навоз — тяжелая артиллерия. Свежим его вносить нельзя — корни сгорят мгновенно. Только настои в концентрации 1:10 и только ранней весной. В июне органика провоцирует грибковые болезни клубники. Ягода становится водянистой и быстро гниет.

"Марганцовка и дрожжи — это плацебо для садовода. Хелат марганца работает, а аптечный раствор лишь губит полезную микрофлору почвы. Не превращайте грядку в лабораторию алхимика", — отметила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Эффективная защита от слизней и болезней — это не чесночный настой, который часто оказывается абсолютной пустышкой, а грамотная агротехника и сбалансированное питание микроэлементами. Здоровое растение само сопротивляется патогенам.

Ответы на популярные вопросы о подкормке клубники

Можно ли подкармливать клубнику во время сбора ягод?

Не рекомендуется. Это может ухудшить вкус плодов и сделать их небезопасными. Исключение — острый дефицит элементов, подтвержденный внешним видом листьев.

Заменяет ли зола все остальные удобрения?

Она закрывает потребность в калии и фосфоре, но не содержит азота. К тому же зола защелачивает почву. На щелочных грунтах она может навредить, заблокировав усвоение железа.

Почему ягоды клубники мелкие даже при подкормках?

Вероятно, кусты старые (старше 3-4 лет) или им не хватает бора для полноценного опыления завязей.

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