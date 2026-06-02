Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников

Садоводство

Борщевик Сосновского перестал быть "билетом в один конец" для владельцев дачных участков. Правительство России официально вычеркнуло этот агрессивный сорняк из списка условий, позволяющих государству изымать землю. Теперь один лишь факт наличия зонтичного захватчика не доказывает нецелевое использование территории. Ранее карательная система работала упрощенно: увидели заросли — забираем надел. Теперь чиновники обязаны смотреть на общую картину освоения территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зеленый террор больше не повод для конфискации

Изменения закрепили постановлением правительства РФ от 7 марта 2026 года № 251. Депутат Госдумы Владимир Кошелев пояснил, что раньше борщевик считали маркером полного запустения. Теперь это лишь один из факторов. Если на участке растет жимолость, уход за которой очевиден, или разбиты грядки, изъять землю из-за сорняка на окраине не получится.

"Это здравое решение. Борщевик — это стихийное бедствие, а не всегда признак лени. Часто люди физически не успевают за его темпами роста, особенно на заброшенных соседних участках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Защита прав собственников стала приоритетом. Многие сталкиваются с финансовыми трудностями или проблемами со здоровьем, не позволяющими мгновенно выводить ядовитые джунгли. Наказывать владельца за то, что семена прилетели извне, было несправедливо. Теперь закон учитывает реальную жизнь, а не сухие параграфы.

Обязанности остаются: штрафы против конфискации

Снижение юридических рисков не означает, что на сорняк можно махнуть рукой. Обязанность уничтожать опасное растение за владельцем сохранили. Если участок превращается в рассадник семян для всей округи, собственнику грозят административные взыскания. Однако потерять собственность теперь на порядок сложнее. Грамотная планировка участка и минимальные признаки хозяйственной деятельности станут железным алиби в суде.

"Для защиты сада нужно использовать комплексные методы. Борщевик истощает почву, меняет её структуру. Пока вы боретесь с ним, не забывайте про основной огород, чтобы не возникла парша яблони или другие болезни", — предупредил в беседе с Pravda. Ru почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин.

Для тех, кто предпочитает природное земледелие, борьба с борщевиком остается вызовом. Новые правила позволяют сосредоточиться на восстановлении земли. Например, вместо бесконечной войны с корнями можно высаживать агрессивные многолетники. Подойдет лабазник вязолистный, посадка которого укрепит границы и вытеснит чужаков.

Критерий оценки Новое положение дел (Пост. № 251)
Борщевик Сосновского Не считается признаком неиспользования земли.
Оценка деятельности Комплексный анализ посевов, построек и ухода.
Риск изъятия участка Существенно снижен для добросовестных дачников.

Сорняк перестал быть "киллером" прав на недвижимость. Государство признало: борьба с биологическими захватчиками — процесс долгий и трудный.

"Главное — показать, что на участке идет жизнь. Если есть посадки, проведена своевременная подкормка чеснока или овощей, то наличие борщевика станет лишь поводом для предписания об очистке, но не для суда об изъятии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о борщевике

Могут ли теперь оштрафовать за борщевик на участке?

Да. Административная ответственность за распространение вредоносных растений сохраняется. Речь идет только об отмене правила, по которому борщевик служил поводом для отъема земли.

Как доказать, что участок используется, если там много сорняков?

Достаточно иметь возделанные грядки, плодовые деревья или скошенную часть территории. Инспекторы теперь оценивают совокупность признаков освоения, а не наличие отдельных растений.

Нужно ли обрабатывать весь участок химикатами?

Закон требует уничтожения борщевика, но не регламентирует методы. Вы можете использовать механическое скашивание, выкапывание корней или укрытие черной пленкой.

Что делать, если борщевик лезет от соседа?

Теперь вы защищены от изъятия участка в таких случаях. Жалоба на бездействие соседа поможет переложить ответственность на реального виновника распространения семян.

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин, агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
