Смородина теряет листья и ягоды: красные вздутия выдают опасного садового врага

Красные вздутия-пузыри на листьях смородины — сигнал тревоги. Это не болезнь и не ожог, а работа листовой галловой тли. Вредитель деформирует листовую пластину, превращая её в уютный "дом" для питания соком растения. Без вмешательства садовода урожай ягод сократится вдвое, а сам куст рискует не пережить зиму из-за резкого снижения иммунитета.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain красные пятна на смородине

Биология врага: почему сохнет лист

Галловая тля выбирает преимущественно белую и красную смородину. Она протыкает нежную ткань молодых побегов, заставляя растение формировать аномальные наросты — галлы.

Эти "волдыри" блокируют фотосинтез. Лист перестает кормить куст, ягоды мельчают и киснут. Борьба с тлей осложняется тем, что насекомое защищено слоем деформированной зелени от прямых контактных инсектицидов.

"Галловая тля — это не просто эстетический дефект. Поврежденные ткани становятся открытыми воротами для грибковых инфекций. Ослабленный куст в следующем сезоне гарантированно сбросит завязи или пострадает от мучнистой росы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Главные курьеры заражения — садовые муравьи. Они разносят личинок по свежим верхушкам, охраняя свои "дойные коровы" от божьих коровок. К августу тля временно мигрирует на сорняки, мяту или шалфей, но осенью возвращается на смородину, чтобы отложить яйца под кору. Поэтому обработка смородины весной критически важна для уничтожения кладок.

Комплексная стратегия защиты

Механическое удаление пораженных листьев — первый шаг. Листовые пластины с галлами уже не восстановятся, их нужно срезать и сжигать. Однако без системного подхода вредитель вернется через неделю. Защита сада требует одновременного удара по муравьям и самой тле.

Метод борьбы Результат применения Биопрепараты (Фитоверм) Безопасны за 3 дня до сбора ягод. Системные яды (Актара) Проникают в сок, убивают тлю внутри галлов. Ловчие пояса на стволы Блокируют путь муравьям-разносчикам. Настои полыни и табака Отпугивают вредителя при малом заражении.

"Опрыскивать только листья бесполезно. Муравьи притащат новую партию вредителей с соседнего пустыря. Нужно ликвидировать муравейники в радиусе 5 метров от куста", — отметил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Для профилактики ранней весной используют искореняющее опрыскивание горячей водой (до 80 градусов). Этот метод уничтожает зимующие яйца почкового клеща и галловой тли до пробуждения почек. Если время упущено, в ход идут препараты на основе имидаклоприда.

Советы экспертов по выбору сортов

Грамотное планирование посадок снижает нагрузку на садовода. Некоторые сорта смородины обладают природным иммунитетом или слишком "жесткой" для тли шкуркой листа. На Урале и в Сибири аутсайдерами по устойчивости считаются "Мила" и "Гармония" — их тля атакует первыми.

"Выбирайте сорта "Галинка" или "Забава". Они реже страдают от деформации. Также не забывайте про фосфорно-калийные подкормки во второй половине лета — они делают клеточный сок растений менее привлекательным для насекомых", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о галловой тле

Нужно ли обрывать все красные листья?

Да, если их количество не превышает 30% кроны. Фотосинтез в них все равно не идет, а колония внутри продолжает размножаться. После удаления обязательна обработка биозащитой.

Поможет ли обычное мыло?

Мыльный раствор работает только при прямом контакте. Поскольку тля сидит внутри вздутия, мыло её не достанет. Эффективнее использовать системные препараты, пропитывающие лист изнутри.

Когда тля исчезает сама?

Обычно в конце июля популяция мигрирует на травянистые растения. Но это не победа — в сентябре она вернется, чтобы оставить потомство на ваших кустах на следующий год.

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