Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это просто за гранью приличия: Розамунд Пайк прервала финал спектакля ради одного замечания
Грандиозная бойня в Будапеште: Мадьяр переписывает законы ради свержения главы Венгрии
Эксперты раскритиковали алкозамки: старый автопарк может похоронить громкую реформу
Девять капельниц, потеря веса и надежда: как проходит шестая химиотерапия Лерчек в борьбе с раком
Секрет кошачьей брезгливости раскрыт: вот почему питомцы в панике убегают от воды
Турецкие отельеры взвинтили цены: 5 проверенных мест в Анталье спасли ситуацию для отдыхающих
Эпоха топливного рабства закончена: тяжелые внедорожники научились обходиться без дозаправок
Защита суставов в домашних условиях: эта четырехсекундная фаза спасет спину от боли
Приложения для шопинга: скрытая угроза в виртуальных примерочных

Садовое одиночество: отсутствие пары для популярного кустарника обрекло грядки на бесплодие

Садоводство

Жимолость — ягода для тех, кто не любит ждать. Она созревает раньше клубники, но часто разочаровывает садоводов отсутствием урожая. Если куст превратился в декоративную изгородь без плодов, значит, нарушены биологические настройки. Растение не капризно, оно просто требует знаний агротехники.

Жимолость
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Жимолость

Одиночество как причина бесплодия

Главная ошибка новичка — покупка одного саженца. Большинство сортов жимолости самобесплодны. Пыльца одного куста не способна завязать плод на своих же цветах. Чтобы урожай стал реальностью, нужно минимум два, а лучше три разных сорта. Они должны цвести одновременно, чтобы насекомые переносили пыльцу с одного на другой. Если сорта подобраны хаотично или куплены "у дороги" без названия, шансы на сбор ягод стремятся к нулю.

"Садоводы часто грешат на погоду, но жимолость выдерживает заморозки до -8 градусов во время цветения", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важно выбирать посадочный материал в проверенных питомниках. Слабые саженцы из случайных рук могут годами наращивать массу, так и не перейдя к генеративной фазе. Рост листьев не гарантирует появления цветов. Коллекционируйте сорта с разными сроками созревания — это растянет удовольствие от урожая на месяц.

Место посадки и световой режим

Плотно прижатые друг к другу кусты — это гарантированные болезни и мелкая ягода. Жимолость любит простор. Оптимальное расстояние между центрами кустов составляет 1,5-2 метра. Между рядами стоит оставить до 3 метров. Такая планировка участка обеспечит проветривание и доступ солнца к каждой ветке.

Параметр Требование для урожая
Освещенность Полное солнце (в тени ягода кислая и мелкая)
Количество сортов От 3 разных наименований для перекрестного опыления
Почва Влагоемкая, рыхлая, без застоя воды

Жимолость способна выживать в полутени, но настоящий "ягодный взрыв" случается только на хорошо освещенных пятачках. Если ландшафт вашего сада перегружен высокими деревьями, ищите для кустарника южную сторону. Помните: корни растения залегают неглубоко. Любая засуха в момент налива ягод приведет к их осыпанию.

"Многие забывают про кислотность. На слишком кислых почвах жимолость сигнализирует побледнением листвы, а на щелочных — хлорозом. Корректируйте грунт заранее, до посадки", — предупредил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Хирургия урожая: правила обрезки

Загущение — враг номер один. Грамотная обрезка заключается в прореживании. Оставляйте 6-8 крепких скелетных стволов. Всё, что растет внутрь куста или лежит на земле, безжалостно удаляйте.

Жимолость плодоносит на годовых приростах. Короткие верхушечные побеги — кузница будущего урожая. Если вы по ошибке "подстрижете" куст шариком, как цветы на клумбе, то срежете все цветочные почки. Обрезка должна быть санитарной и прореживающей, но никак не укорачивающей всё подряд.

"Не кормите жимолость азотом во время цветения. Избыток зелени затормозит развитие ягод. Лучше подкормите её зольным настоем или калием", — заявил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Если куст совсем старый, примените омоложение "на пень", срезав всё до уровня 15-20 см от земли. Растение быстро восстановится и даст крупную ягоду через пару лет. Не забывайте про мульчирование. Слой органики спасет нежные корни от перегрева, как это делают ягодные культуры в дикой природе.

Ответы на популярные вопросы о жимолости

Нужно ли укрывать жимолость на зиму?

Нет. Это одна из самых морозостойких культур. Она выдерживает сибирские морозы ниже 40 градусов без дополнительной защиты.

Почему ягоды жимолости горчат?

Горечь — сортовой признак старых селекций или результат дефицита влаги при созревании. Современные десертные сорта горечи лишены.

Когда лучше всего пересаживать или сажать жимолость?

Осенью. Вегетация у растения начинается очень рано, часто ещё в марте, поэтому весенние саженцы приживаются тяжелее.

Можно ли сажать жимолость рядом с другими кустарниками?

Рядом с жимолостью отлично чувствует себя зелень и овощи, но избегайте близкого соседства с агрессивной малиной.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Садоводство, цветоводство
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Мир. Новости мира
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последние материалы
Дорогой гаджет превратился в пустышку: владельцев популярных смартфонов лишили доступа к скоростям
Миллионы делают это при простуде зря: чем опасно раннее применение жаропонижающих средств
Вместо сильной команды — толпа бездельников: главная ошибка при наборе сотрудников
Красота, что убивает: смертельные растения, которые вы встречаете каждый день
Макрон нанес удар в спину: Израиль с позором выставили за дверь на глазах у всего мира
Люди стали дороже золота: кадровый голод в России спровоцировал резкий пересмотр бюджетов
Кабачков станет слишком много: этот июньский раствор ускоряет появление новых завязей
Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции
Техника в России станет другой: летнее наступление брендов лишило покупателей привычного выбора
Организм начал молодеть на глазах: ученые нашли способ обратить вспять деградацию жизненно важных тканей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.