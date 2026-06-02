Кабачков станет слишком много: этот июньский раствор ускоряет появление новых завязей

Садоводство

Лист лопухом, а плодов нет — типичный июньский сценарий на кабачковой грядке. Чтобы кусты не превратились в декоративные лопухи, в начале лета нужно перестроить схему питания. Фокус смещается с роста зеленой массы на формирование завязей, для чего растениям требуются калий, фосфор и бор.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиуловa is licensed under Free for commercial use
Сигналы о голодании куста

В июне кабачки переходят в режим активного воспроизводства. Если питания не хватает, растение сбрасывает балласт — молодые плоды желтеют и отваливаются. Калийный голод проявляется высыханием краев листьев, а кабачки принимают форму груши с узким основанием. Избыток азота в этот период опасен: куст жирует, обрастает огромной листвой, но прячет под ней пустоцветы.

"В июне азот — враг урожая. Если продолжать заливать грядки навозом, вы получите джунгли из листьев, которые через две недели съест мучнистая роса", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важно следить за оттенком листвы. Фиолетовый отлив на нижней стороне пластины указывает на дефицит фосфора, что тормозит развитие корней. Светло-зеленые, почти желтые верхушки сигнализируют о нехватке микроэлементов. Чередование корневых и внекорневых обработок помогает избежать дефицита микроэлементов и выровнять баланс веществ в почве.

Корневую подкормку проводят каждые 10—14 дней. Перед внесением удобрений обязателен полив чистой водой. На сухую землю лить составы нельзя из-за риска сжечь всасывающие корешки. Для формирования плодов используют смесь из 15 граммов сульфата калия и 20 граммов суперфосфата на 10 литров воды. Каждому кусту положено 1—2 литра раствора.

Средство Эффект
Зольный настой Снабжает калием и снижает кислотность почвы
Травяной настой Активирует полезную микрофлору грунта
Борная кислота Стимулирует появление новых завязей

"Многие зацикливаются на химии, забывая про органику. Травяной настой из крапивы — это концентрат калия в доступной форме, который кабачки усваивают мгновенно", — объяснила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Секрет массовой завязи

Когда кабачки массово цветут, ключевым элементом становится бор. Его недостаток приводит к опаданию цветков. Для опрыскивания по листу берут 2 грамма борной кислоты на 10 литров воды. Порошок сначала растворяют в стакане горячей воды, иначе он осядет на дно. Эту процедуру проводят вечером, когда солнце уже не может оставить ожоги на мокрых листьях.

В теплицах кабачки подкармливают чаще — раз в 7 дней. Объем грунта там ограничен, а интенсивность роста выше. Важно помнить, что в знойную погоду растения переходят в особый режим и могут временно прекратить плодоношение. В такие периоды концентрацию удобрений снижают вдвое, чтобы не провоцировать стресс.

"Кабачок потребляет много калия, но без рыхлой почвы корни задыхаются. Мульчируйте грядку скошенной травой — это сохранит влагу и даст дополнительное питание", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Использование холодной воды из скважины для полива и подкормок блокирует работу корней. Температура раствора должна быть около 20—22 градусов. При грамотном подходе и вовремя внесенном суперфосфате и золе кабачки будут плодоносить до первых заморозков. Для сторонников природного подхода отличным вариантом станет выращивание кабачков на компосте, где питание поступает к корням постепенно.

Ответы на популярные вопросы о кабачках

Почему завязи желтеют и гниют?

Обычно это происходит из-за нехватки бора или избытка азота. Еще одной причиной может быть плохая вентиляция куста, когда из-за густой листвы влага застаивается у основания плода.

Можно ли использовать золу в сухом виде?

Да, но эффект наступит позже. Жидкий настой быстрее проникает к корням. Сухую золу лучше рассыпать перед поливом или заделывать во влажную мульчу.

Как часто нужно использовать дрожжевую подкормку?

Не чаще одного раза в месяц. Дрожжи — это стимулятор почвенных бактерий, а не полноценное удобрение. После их применения обязательно внесите золу, так как дрожжи активно расходуют калий из почвы.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
