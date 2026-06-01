Подкормка во время цветения здесь не спасет: когда на самом деле удобряют клубнику

Клубника вытягивает из почвы ресурсы во время созревания плодов. Ошибка в выборе удобрений или времени их внесения приводит к порче ягод. Разбираемся, как поддержать растение без вреда для урожая, когда кусты уже покрыты цветами или первыми плодами.

Свежая клубника

Правила питания в фазе цветения

Кормить клубнику в момент, когда лепестки уже раскрыты, не рекомендуется. Основной объем питания растение должно получить на стадии формирования бутонов. Избыток азота в июне превратит грядку в джунгли из листьев, но ягоды останутся мелкими и водянистыми. Для нормального развития завязей используют составы с калием и фосфором.

"Во время массового цветения любые корневые подкормки — это риск. Лучше сосредоточиться на защите малины и клубники от вредителей, а питание давать строго до появления цветов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Если фаза бутонизации только началась, применяют азофоску. Раствор из 20 граммов средства на 10 литров воды заливают под корень. Для стимуляции завязей используют борную кислоту. Пять граммов порошка на ведро воды обеспечат кусты необходимым бором, что предотвратит осыпание пустоцветов. Опрыскивание по листу требует меньшей концентрации — всего один грамм на тот же объем.

Признаки дефицита элементов

Когда растение голодает, оно подает сигналы через листву. Хлороз проявляется пожелтением пластины при сохранении зеленых жилок. Это верный маркер нехватки железа, особенно на щелочных почвах. Красные пятна или сухая кайма по краям листьев говорят о калийном голоде. В таких случаях завязи замирают в росте и опадают.

Проблема Решение (на 10 л воды) Недостаток железа (желтые листья) 10 г хелата железа под корень Дефицит калия и фосфора 15 г монофосфата калия Нехватка магния 5-10 г сульфата магния по листу

"На кислых грунтах клубника часто страдает от нехватки кальция. Листья деформируются, кончики чернеют. Поможет кальциевая селитра в дозировке 15 граммов на ведро", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

При использовании удобрений важно соблюдать временной лаг. Между обработками разными составами должно пройти не менее трех суток. Смешивание препаратов в одной лейке часто приводит к химическим реакциям, которые делают питание недоступным для корней. Последнюю порцию удобрений вносят минимум за две недели до сбора первой ягоды.

Особенности ухода при плодоношении

Органические удобрения, такие как навоз или птичий помет, хороши весной. Во время созревания ягод их использовать опасно. Высокое содержание азота провоцирует развитие серой гнили. Ягоды становятся рыхлыми и теряют сладость. Безопасным вариантом остается древесная зола, богатая калием. Два стакана золы заливают кипятком, настаивают сутки и поливают кусты.

"Клубника не любит избытка влаги в сочетании с органикой — это прямой путь к потере урожая. Если почва сырая, питательные вещества не усваиваются корнями", — объяснила специально для Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

В холодную погоду эффективнее работают внекорневые подкормки. Лист впитывает микроэлементы быстрее, чем корень из остывшей земли. Опрыскивание проводят рано утром или на закате. Яркое солнце в сочетании с каплями раствора вызывает ожоги. Правильный уход за растениями в этот период исключает применение народных средств вроде дрожжей или сахара.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Можно ли подкармливать клубнику нашатырным спиртом?

Нет. Это чистый азот. Его применение в июне приведет к бурному росту усов и листьев в ущерб качеству и размеру ягод.

Как часто нужно поливать клубнику при плодоношении?

Почва должна быть влажной на глубине 15-20 см. Избегайте дождевания по ягодам, лейте воду строго в междурядья, чтобы не спровоцировать грибковые болезни.

Поможет ли марганцовка увеличить урожай?

Марганцовка агрессивно окисляет органику в почве. Лучше использовать хелат марганца, который является адресным питанием и не вредит микрофлоре грунта.

