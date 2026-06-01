Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пора избавиться от вредных иллюзий: картофель полон витаминов, а не лишних килограммов
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
Купальный сезон под угрозой: безопасных зон на Ставрополье стало вдвое меньше
Важный сюрприз для отпускников: тропическое королевство внедрило жесткий цифровой барьер
Театр на Трубной: душевную историю возвращения любви покажут 8 и 22 июня
Тюменцы против шаров: экологический компромисс спас День защиты детей
Кремниевая долина осталась не у дел: почему гики теперь везут миллионы в Шэньчжэнь
Не гадайте по количеству звёзд: как выбрать отель без опоры на бесполезные рейтинги

Фиалки обожают этот аптечный раствор — бешено зацветут даже старые розетки

Садоводство » Комнатные цветы

Старые фиалки часто превращаются в "деревянные" кусты, которые почти не цветут. Цветоводы с досадой смотрят на пыльные розетки и спешат от них избавиться. А ведь существует проверенный способ вдохнуть жизнь в увядающее растение, превратив процесс ухода в сотворчество с природой.

Фиалка в цветении
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фиалка в цветении

Алгоритм омоложения фиалки

Растение не нужно выбрасывать. Его "старость" — это лишь длинный оголившийся стебель. Для восстановления верните фиалку в стадию активного роста.

Вытащите кустик из горшка. Острым ножом укоротите корень, оставив около двух сантиметров под розеткой. Тщательно соскоблите с него одеревеневший слой. Обработайте срез толченым углем для профилактики гнили. Удалите старые нижние листья. Поставьте верхушку в воду, создав тепличные условия под прозрачным куполом. Корни появятся через 14-18 дней.

"Корневая система после такой процедуры требует максимальной бережности. Не заливайте черенок, воды должно быть минимум, иначе начнется процесс гниения мягких тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Секреты бюджетной подкормки

После высадки в новый грунт фиалке нужна поддержка. Используйте аптечный йод и древесную золу. Это рабочий метод органического земледелия, не требующий химии.

Йод стимулирует закладку бутонов и укрепляет молодые корешки. Растворяйте 1 каплю в 3 литрах воды. Поливайте раз в полтора месяца. Зола — источник калия и фосфора. Залейте столовую ложку золы литром воды, дайте настояться сутки и процедите. Такой коктейль снижает кислотность почвы. Применяйте раз в две недели.

Средство Эффект
Йод (аптечный) Стимуляция цветения, укрепление корней
Древесная зола Нормализация кислотности, калиевое питание

"Важно соблюдать график и не совмещать эти поливы. Избыток питательных веществ нарушает клеточный обмен, что губительнее для фиалки, чем легкий голод", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Передозировка — главный риск при реанимации. Если следовать правилам, фиалка полностью восстановится за два-три месяца и начнет выбрасывать цветоносы.

Ответы на популярные вопросы о фиалках

Можно ли использовать золу от сгоревшего пластика или журналов?

Категорически нет. Нужна только чистая зола от древесины, без примесей химии, красок и полимеров.

Почему срезы нужно присыпать углем?

Уголь — природный антисептик. Он закрывает "ворота" для бактерий, блокируя развитие патогенов на свежей ране.

Нужно ли подсвечивать фиалку в период укоренения?

Свет необходим, но он должен быть рассеянным. Прямые лучи сожгут слабые ткани растения.

Что делать, если через месяц корни не появились?

Проверьте, нет ли гниения на стволе. Возможно, нужно обновить срез и поставить растение в свежую воду с каплей того же аптечного стимулятора.

"Древесная зола не только раскисляет грунт, но и работает как пролонгированный микроэлементный комплекс, делая почву на участке или в горшке более структурированной", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Авто
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Домашние животные
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Еда и рецепты
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Последние материалы
Фиалки обожают этот аптечный раствор — бешено зацветут даже старые розетки
Оказался рядом с тонущим: когда помощь станет преступлением?
Шаньги с клубникой: пекарь Иван Терентьев раскрыл технологию приготовления уральской выпечки
Купальный сезон под угрозой: безопасных зон на Ставрополье стало вдвое меньше
Важный сюрприз для отпускников: тропическое королевство внедрило жесткий цифровой барьер
Театр на Трубной: душевную историю возвращения любви покажут 8 и 22 июня
Тюменцы против шаров: экологический компромисс спас День защиты детей
Кремниевая долина осталась не у дел: почему гики теперь везут миллионы в Шэньчжэнь
Больше, чем просто скручивания: 3 базовых упражнения для идеального пресса
Не гадайте по количеству звёзд: как выбрать отель без опоры на бесполезные рейтинги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.