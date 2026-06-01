Лист не так прост: внутренние силы диктуют порядок роста, а не гены

Растения не так пассивны, как кажется на первый взгляд. Пока вы поливаете рассаду, внутри её листьев идет настоящая битва инженерных расчетов и физических сил. Ученые из Кембриджского университета выяснили: устьица — те самые микроскопические "рты" на коже листа — выстраиваются в ряд не только по указке генов, но и под мощным давлением механического напряжения. Представьте, что лист — это надувающийся резиновый плот, где каждая делящаяся клетка обязана подстраиваться под растяжение материала, чтобы не порвать конструкцию.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный лист с каплями росы

Геометрия против физики: кто главный на листе?

Исследователи из Лаборатории Сейнсбери (SLCU) прогнали через микроскопы более 10 000 устьиц на молодых проростках Arabidopsis thaliana. Раньше считалось, что клетка просто делится вдоль своей самой длинной оси — обычная геометрия. Однако компьютерное моделирование показало: когда лист начинает активно расти и "натягиваться", физическое напряжение буквально переламывает геометрические правила. Если подкормка томатов и других культур идет впрок, ткани растут быстро, создавая колоссальное натяжение, диктующее клеткам, куда им "смотреть".

Биологи обнаружили, что устьица — это не просто дырки для дыхания, а сложный гидравлический аппарат. От того, как они сориентированы, зависит выживаемость растения в засуху. Если устьица расположены хаотично, они менее эффективно закрываются, теряя драгоценную влагу. Механическое напряжение выступает здесь в роли дирижера, который заставляет клетки строиться в правильные ряды ради экономии ресурсов.

Фактор влияния Результат для устьиц Геометрия клетки Деление вдоль длинной оси в спокойном состоянии Механическое напряжение Принудительная переориентация под вектор растяжения листа

Эффект сгибания: как обмануть архитектуру растения

Чтобы доказать влияние силы на биологию, ученые пошли на хулиганство — они начали насильно сгибать крошечные листья. Это искусственно меняло структуру напряжений на поверхности. Результат был мгновенным: новые устьица тут же разворачивались в сторону созданного стресса. Аналогично тому, как обрезка томатов меняет распределение соков, внешнее давление меняет архитектуру клеточного деления.

"Это бред считать, что только гены решают всё. Механическое воздействие подавляет геометрические сигналы. Клетка чувствует, куда её тянут, и подстраивается", — констатировал в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Использование мутантов с плохой "склейкой" клеток помогло увидеть это напряжение воочию. Там, где ткань не выдерживала, появлялись микротрещины. Именно вдоль этих линий разлома и выстраивались будущие "дыхательные поры". Растение буквально латает уязвимые места, ориентируя клетки так, чтобы максимально эффективно гасить нагрузку при росте.

Разница сторон: почему верх листа хаотичнее низа?

Интересно, что спина и живот листа (адаксиальная и абаксиальная стороны) ведут себя по-разному. Верхняя часть листа растет быстрее, что приводит к "релаксации" напряжений — там царит относительный хаос. Нижняя сторона растет медленнее, напряжение распределяется ровно, и устьица там стоят как солдаты на параде — строго по оси листа. Это важно, так как именно на нижней стороне сосредоточена основная масса пор для обмена газами.

"Разный темп роста сторон листа создает внутренний конфликт. Медленный рост снизу обеспечивает четкую структуру, а быстрый сверху — расслабляет ткани", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Даже когда проводится оформление пространства под деревьями, мы подсознательно ищем баланс. Растения делают то же самое на микроуровне. Двойной контроль — геометрия плюс физика — позволяет листу не превратиться в бесформенную массу. Это знание поможет в будущем создавать культуры, которые вообще не боятся засухи, потому что их устьица будут закрываться идеально герметично под действием внутренних сил самого растения.

Ответы на популярные вопросы о физике растений

Зачем устьицам нужна строгая ориентация?

Это оптимизирует работу замыкающих клеток. Когда они выровнены по вектору напряжения листа, им легче синхронно открываться и закрываться, не тратя лишнюю энергию и лучше удерживая воду внутри.

Может ли садовод повлиять на этот процесс?

Напрямую — вряд ли, это микромир. Однако условия роста, такие как полив и освещение, меняют скорость растяжения тканей, а значит, косвенно управляют "раскладкой" устьиц на поверхности листа.

Почему устьиц на нижней стороне листа больше?

Это защитная механика: снизу меньше прямого солнца, а значит, меньше испарение воды при открытых порах. Исследование показало, что там же и более строгий физический порядок.

Что такое Arabidopsis thaliana и почему изучают именно его?

Это "лабораторная мышь" в мире ботаники. У него короткий жизненный цикл и простой геном, что позволяет ученым фиксировать тысячи делений клеток в реальном времени.

