Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черный ящик алгоритма: почему люди боятся ИИ в найме
Летний детский отдых: депутаты готовят налоговые льготы
Ритуал красоты: как "разбудить" глаза, когда совсем не осталось сил
Заплыть жиром не получится: короткая домашняя серия движений раскачала метаболизм до предела
Неправильная опора при ходьбе убивает мениски: простые движения, которые спасли тысячи суставов
Языки пламени в цветнике: как покорить всех соседей с помощью одного растения
Золотая молодежь: вчерашние школьники зарабатывают шокирующие суммы
Макияж без "эффекта панды": что такое тушь с эффектом трубочек и почему она нужна каждой
Кружево, костюм и знакомство с экрана: сын Михаила Круга женился на девушке из "Давай поженимся!"

Лист не так прост: внутренние силы диктуют порядок роста, а не гены

Садоводство

Растения не так пассивны, как кажется на первый взгляд. Пока вы поливаете рассаду, внутри её листьев идет настоящая битва инженерных расчетов и физических сил. Ученые из Кембриджского университета выяснили: устьица — те самые микроскопические "рты" на коже листа — выстраиваются в ряд не только по указке генов, но и под мощным давлением механического напряжения. Представьте, что лист — это надувающийся резиновый плот, где каждая делящаяся клетка обязана подстраиваться под растяжение материала, чтобы не порвать конструкцию.

Картофельный лист с каплями росы
Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный лист с каплями росы

Геометрия против физики: кто главный на листе?

Исследователи из Лаборатории Сейнсбери (SLCU) прогнали через микроскопы более 10 000 устьиц на молодых проростках Arabidopsis thaliana. Раньше считалось, что клетка просто делится вдоль своей самой длинной оси — обычная геометрия. Однако компьютерное моделирование показало: когда лист начинает активно расти и "натягиваться", физическое напряжение буквально переламывает геометрические правила. Если подкормка томатов и других культур идет впрок, ткани растут быстро, создавая колоссальное натяжение, диктующее клеткам, куда им "смотреть".

Биологи обнаружили, что устьица — это не просто дырки для дыхания, а сложный гидравлический аппарат. От того, как они сориентированы, зависит выживаемость растения в засуху. Если устьица расположены хаотично, они менее эффективно закрываются, теряя драгоценную влагу. Механическое напряжение выступает здесь в роли дирижера, который заставляет клетки строиться в правильные ряды ради экономии ресурсов.

Фактор влияния Результат для устьиц
Геометрия клетки Деление вдоль длинной оси в спокойном состоянии
Механическое напряжение Принудительная переориентация под вектор растяжения листа

Эффект сгибания: как обмануть архитектуру растения

Чтобы доказать влияние силы на биологию, ученые пошли на хулиганство — они начали насильно сгибать крошечные листья. Это искусственно меняло структуру напряжений на поверхности. Результат был мгновенным: новые устьица тут же разворачивались в сторону созданного стресса. Аналогично тому, как обрезка томатов меняет распределение соков, внешнее давление меняет архитектуру клеточного деления.

"Это бред считать, что только гены решают всё. Механическое воздействие подавляет геометрические сигналы. Клетка чувствует, куда её тянут, и подстраивается", — констатировал в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Использование мутантов с плохой "склейкой" клеток помогло увидеть это напряжение воочию. Там, где ткань не выдерживала, появлялись микротрещины. Именно вдоль этих линий разлома и выстраивались будущие "дыхательные поры". Растение буквально латает уязвимые места, ориентируя клетки так, чтобы максимально эффективно гасить нагрузку при росте.

Разница сторон: почему верх листа хаотичнее низа?

Интересно, что спина и живот листа (адаксиальная и абаксиальная стороны) ведут себя по-разному. Верхняя часть листа растет быстрее, что приводит к "релаксации" напряжений — там царит относительный хаос. Нижняя сторона растет медленнее, напряжение распределяется ровно, и устьица там стоят как солдаты на параде — строго по оси листа. Это важно, так как именно на нижней стороне сосредоточена основная масса пор для обмена газами.

"Разный темп роста сторон листа создает внутренний конфликт. Медленный рост снизу обеспечивает четкую структуру, а быстрый сверху — расслабляет ткани", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Даже когда проводится оформление пространства под деревьями, мы подсознательно ищем баланс. Растения делают то же самое на микроуровне. Двойной контроль — геометрия плюс физика — позволяет листу не превратиться в бесформенную массу. Это знание поможет в будущем создавать культуры, которые вообще не боятся засухи, потому что их устьица будут закрываться идеально герметично под действием внутренних сил самого растения.

Ответы на популярные вопросы о физике растений

Зачем устьицам нужна строгая ориентация?

Это оптимизирует работу замыкающих клеток. Когда они выровнены по вектору напряжения листа, им легче синхронно открываться и закрываться, не тратя лишнюю энергию и лучше удерживая воду внутри.

Может ли садовод повлиять на этот процесс?

Напрямую — вряд ли, это микромир. Однако условия роста, такие как полив и освещение, меняют скорость растяжения тканей, а значит, косвенно управляют "раскладкой" устьиц на поверхности листа.

Почему устьиц на нижней стороне листа больше?

Это защитная механика: снизу меньше прямого солнца, а значит, меньше испарение воды при открытых порах. Исследование показало, что там же и более строгий физический порядок.

Что такое Arabidopsis thaliana и почему изучают именно его?

Это "лабораторная мышь" в мире ботаники. У него короткий жизненный цикл и простой геном, что позволяет ученым фиксировать тысячи делений клеток в реальном времени.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Технологии
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Последние материалы
Заплыть жиром не получится: короткая домашняя серия движений раскачала метаболизм до предела
Неправильная опора при ходьбе убивает мениски: простые движения, которые спасли тысячи суставов
Лист не так прост: внутренние силы диктуют порядок роста, а не гены
Языки пламени в цветнике: как покорить всех соседей с помощью одного растения
Золотая молодежь: вчерашние школьники зарабатывают шокирующие суммы
Макияж без "эффекта панды": что такое тушь с эффектом трубочек и почему она нужна каждой
Кружево, костюм и знакомство с экрана: сын Михаила Круга женился на девушке из "Давай поженимся!"
Точка невозврата пройдена: обычная невнимательность при осмотре стоила владельцу целого состояния
Национальный стандарт для подарков новорожденным: что изменится для семей
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.