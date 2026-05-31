Опытные дачники уже наточили тяпки: урожай картофеля увеличится вдвое, если успеть до цветения

Садоводство

Окучивание картофеля — не механическая повинность, а способ управления жизненным циклом растения. Ошибка на этом этапе лишает урожая ещё до начала цветения кустов.

Фото: Own work by Ezhuttukari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картошка, картофель

Когда приступать к работе

Многие дачники стремятся окучить картошку по графику, но ориентироваться нужно на рост ботвы. Оптимальный момент — высота куста 20 сантиметров. Важно успеть до того, как растения выбросят цветоносы.

"Опоздание с окучиванием — классическая ошибка новичков. Если наступило цветение, растение переключает все ресурсы на надземную часть, и закладка клубней прекращается", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Биология столонов

Присыпание стебля землей стимулирует появление придаточных корней. Именно на них образуются столоны — подземные побеги, на концах которых зреет урожай. Высокий гребень (20-25 см) увеличивает объем подземного пространства для формирования клубней.

Метод Результат
Низкое окучивание Минимум столонов, риск позеленения клубней
Высокий гребень (25 см) Увеличение числа столонов до 2 раз

Правильная техника окучивания

Рыхлая почва — основа здоровья корней. Не допускайте уплотнения земли около стеблей. Глубина подгребания составляет 5-7 см. Оставляйте вершину куста открытой, чтобы не остановить рост. Если почва пересохла, сначала полейте участок.

"Главный враг урожая — уплотнение грунта. Корни должны дышать, поэтому никакого прессования земли вокруг куста быть не может. Используйте методы ленивого земледелия, чтобы почва дольше сохраняла структуру", — пояснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Если вы пропустили фазу бутонизации, полноценное окучивание уже не даст прироста массы. Но стоит присыпать клубни, если они показались над поверхностью — это предотвратит их позеленение под солнечными лучами.

"В июне следите за плотностью покрытия грядок. Ищите баланс аэрации, чтобы защитить корень от температурного шока, не создавая рассадник болезней", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Может ли окучивание заменить полив?

Нет, создание гребня лишь сохраняет влагу в почве, но не добавляет её. В засуху полив остается обязательным этапом.

Обязательно ли окучивать при мульчировании?

Если слой мульчи достаточно толстый и рыхлый, он заменяет процесс подгребания почвы, обеспечивая темноту и влажность для формирования столонов.

Зачем оставлять верхушки растений открытыми?

Точка роста отвечает за развитие ботвы. Засыпав её землей, вы спровоцируете стресс и замедлите фотосинтез.

Можно ли окучивать в жару?

Повреждение корневой системы в полуденный зной ведет к увяданию. Выбирайте утренние часы или облачную погоду.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
