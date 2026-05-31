Опытные дачники уже наточили тяпки: урожай картофеля увеличится вдвое, если успеть до цветения

Окучивание картофеля — не механическая повинность, а способ управления жизненным циклом растения. Ошибка на этом этапе лишает урожая ещё до начала цветения кустов.
Многие дачники стремятся окучить картошку по графику, но ориентироваться нужно на рост ботвы. Оптимальный момент — высота куста 20 сантиметров. Важно успеть до того, как растения выбросят цветоносы.
"Опоздание с окучиванием — классическая ошибка новичков. Если наступило цветение, растение переключает все ресурсы на надземную часть, и закладка клубней прекращается", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Присыпание стебля землей стимулирует появление придаточных корней. Именно на них образуются столоны — подземные побеги, на концах которых зреет урожай. Высокий гребень (20-25 см) увеличивает объем подземного пространства для формирования клубней.
|Метод
|Результат
|Низкое окучивание
|Минимум столонов, риск позеленения клубней
|Высокий гребень (25 см)
|Увеличение числа столонов до 2 раз
Рыхлая почва — основа здоровья корней. Не допускайте уплотнения земли около стеблей. Глубина подгребания составляет 5-7 см. Оставляйте вершину куста открытой, чтобы не остановить рост. Если почва пересохла, сначала полейте участок.
"Главный враг урожая — уплотнение грунта. Корни должны дышать, поэтому никакого прессования земли вокруг куста быть не может. Используйте методы ленивого земледелия, чтобы почва дольше сохраняла структуру", — пояснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
Если вы пропустили фазу бутонизации, полноценное окучивание уже не даст прироста массы. Но стоит присыпать клубни, если они показались над поверхностью — это предотвратит их позеленение под солнечными лучами.
"В июне следите за плотностью покрытия грядок. Ищите баланс аэрации, чтобы защитить корень от температурного шока, не создавая рассадник болезней", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Нет, создание гребня лишь сохраняет влагу в почве, но не добавляет её. В засуху полив остается обязательным этапом.
Если слой мульчи достаточно толстый и рыхлый, он заменяет процесс подгребания почвы, обеспечивая темноту и влажность для формирования столонов.
Точка роста отвечает за развитие ботвы. Засыпав её землей, вы спровоцируете стресс и замедлите фотосинтез.
Повреждение корневой системы в полуденный зной ведет к увяданию. Выбирайте утренние часы или облачную погоду.
