Садоводство

Мульчирование в июне предотвращает критическую потерю влаги и перегрев корневой системы. Однако ошибки в технике укладки превращают защитный слой в рассадник слизней и источник гнили. Разберем, как правильно изолировать почву и какие материалы подходят для летних грядок.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механика работы защитного слоя

Летом голая земля превращается в термос наоборот. Солнечные лучи раскаляют поверхность, провоцируя испарение воды из глубоких слоев. Корни молодых растений лишаются питания и кислорода из-за образования плотной почвенной корки. Мульча прерывает этот процесс, создавая физический барьер для ветра и света.

"Мульчирование весной — это всегда риск законсервировать холод в земле. Но в июне почва уже аккумулировала достаточно тепла, поэтому защитный слой начинает работать на сохранение структуры грунта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Органическое покрытие блокирует рост однолетних сорных трав. Лишенные солнечного света семена не могут прорасти. Это избавляет садовода от механической прополки, которая часто травмирует поверхностные корни культурных растений. Правильно подобранный слой поддерживает стабильную температуру в прикорневой зоне в течение суток.

Выбор материала для летнего сезона

Эффективность защиты зависит от пористости и состава материала. Для овощных грядок часто используют подвяленную скошенную траву. Важно избегать свежей зелени: она быстро слеживается, перекрывая доступ кислорода к микрофлоре почвы. Перед укладкой траву выдерживают на солнце несколько часов для удаления лишней влаги.

Солома считается более долговечным вариантом. Она медленно разлагается и хорошо пропускает воду при поливе. Это идеальный выбор для земляники и садовой клубники, так как ягоды остаются чистыми и защищенными от серой гнили. Древесная кора или щепа больше подходят для приствольных кругов многолетних деревьев и кустарников.

"При использовании древесных отходов нужно учитывать дефицит азота. Разлагающаяся древесина вытягивает его из верхнего слоя земли, поэтому перед засыпкой щепы полезно внести органические добавки", — отметил в интервью Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Материал Срок службы и специфика
Подвяленная трава 2–4 недели. Быстро превращается в гумус.
Зерновая солома Весь сезон. Отлично аэрирует почву.
Зрелый компост 1 год. Работает как мягкое удобрение.

Технология укладки без риска гниения

Главная ошибка — укладка мульчи вплотную к стеблям растений. В зоне контакта возникает высокая влажность, что ведет к поражению черной ножкой или грибковыми заболеваниями. Необходимо оставлять зазор в 5 сантиметров вокруг корневой шейки. Это обеспечит вентиляцию и предотвратит подопревание тканей.

Толщина слоя регулируется в зависимости от типа почвы. На тяжелых глинистых грунтах достаточно 3–4 сантиметра органики. Избыточная толщина на плотной земле создаст застой воды. На легких песчаных участках слой можно увеличить до 8 сантиметров, чтобы максимально замедлить дренаж влаги после полива.

"Слизни обожают влажную среду под травой. Чтобы снизить их популяцию, мульчируйте грядки только по утрам после высыхания росы и не увлекайтесь чрезмерным поливом поверх слоя", — объяснил специально для Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Перед началом работ важно подготовить поверхность. Сначала удаляют многолетние корни сорняков и проводят обильный полив. Укладывать изоляцию на сухую землю бессмысленно: она будет препятствовать проникновению влаги от легких дождей. Оптимально совмещать укрытие с системами капельного полива.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать свежескошенную траву из газонокосилки?

Свежая трава измельчена слишком мелко и быстро превращается в воздухонепроницаемую корку. Это провоцирует анаэробные процессы и гниение. Ее следует просушить в течение дня перед отправкой на грядку.

Поможет ли мульча защитить от сорняков навсегда?

Органический слой подавляет только те сорняки, которые прорастают из семян. Пырей или вьюнок легко прошивают даже плотную солому. Для полной защиты часто используют почвопокровные растения в качестве живого щита.

Нужно ли убирать мульчу на зиму?

Органику оставляют на месте. К весне большая часть перепреет, улучшая структуру почвы. Однако под плодовыми деревьями старый слой лучше обновлять, чтобы не давать убежища вредителям.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Эдигаров, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
