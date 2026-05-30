Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мигрирующая дрожь: как быстро найти источник вибрации в машине, не перебирая всё подряд
Не дайте возрасту ограничить движения: как сохранить прочность костей до глубокой старости
Идея на ужин: как быстро приготовить изумительный куриный жюльен в обычной духовке
Забудьте о долгих занятиях в зале: эффективный силовой комплекс для домашних тренировок
Конец мужским хитростям: что заставит нерадивых отцов платить алименты до копейки
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Скрытые жильцы после покупки квартиры: как не остаться с чужими людьми на своей жилплощади

Живое золото в горшке: это растение меняет энергетику дома и радует глаз круглый год

Садоводство

Бересклет Форчуна "Emerald 'n' Gold" ломает стереотип о том, что сад обязан цвести. Этот вечнозеленый кустарник превращает грядку в витрину с драгоценными металлами без лишних телодвижений со стороны садовода. Если вы устали от борьбы за выживание нежных роз, пора переключиться на "золотой" бонсай, который растет сам по себе.

Бересклет Форчуна
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Бересклет Форчуна

Биология и внешний вид: лимонное сияние на изумруде

Бересклет "Emerald 'n' Gold" — малогабаритный вечнозеленый куст. Его высота редко превышает 60 см, зато в ширину он раскидывается почти на метр. Листья — главный актив растения. В центре они темно-зеленые, как чистый изумруд, а по краям идет жирная кайма лимонно-желтого цвета. Она занимает до 60% площади пластины. Весной и летом куст горит золотом, а с приходом холодов кайма уходит в медь и розовое золото. Растение словно охвачено тихим огнем на фоне остального спящего сада.

"Бересклет Форчуна — идеальный выбор для участков с плохой почвой. Он не требует жирного чернозема и прощает ошибки в поливе, в отличие от тех же капризных древовидных пионов, которым нужны особые условия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Гибкие ветви позволяют использовать кустарник как угодно: стричь в плотный шар, пускать по склону "ковром" или выращивать в кашпо на балконе. Междоузлия у него короткие, поэтому листва набита густо, без проплешин.

Практическая польза: больше, чем просто декор

Это растение работает как естественный отражатель. В темных углах сада или на северных подоконниках "Изумруд и золото" аккумулирует и рассеивает свет, визуально расширяя пространство. Плотная поверхность листвы активно испаряет влагу, улучшая микроклимат. Это свойство объединяет его с растениями, спасающими от жары. Кроме того, бересклет эффективно фильтрует воздух, поглощая формальдегид из мебели и отделочных материалов.

Характеристика Показатель "Emerald 'n' Gold"
Тип освещения Рассеянный свет или полутень
Морозостойкость Высокая, до -25°C
Частота полива Раз в 10-14 дней после просыхания грунта
Скорость роста Медленная, отлично держит форму

"Бересклет практически не поражается вредителями. Главное — не заливать корни и протирать листья от пыли, чтобы поддерживать яркость "золотого" пигмента", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агроном Алексей Данилов.

Фэн-шуй и символизм богатства

В восточной традиции бересклет — это живой оберег. Желтая кайма символизирует золото, а зеленый центр — изумруд. Это сочетание отвечает за накопление и удержание капитала. Когда куст разрастается горизонтально, считается, что возможности для бизнеса "расползаются" повсюду. Если вы направите ветви вверх по опоре, это сулит карьерный взлет.

Для активации денежной энергии куст сажают в керамический горшок песочного или коричневого цвета. Вялая, редкая листва считается плохим знаком — она ведет к финансовым потерям. Поэтому за здоровьем "золотого" питомца нужно следить, вовремя обновляя грунт и избегая ошибок с кофейной гущей и другими народными подкормками, которые могут закислить почву.

"Зимостойкость бересклета — его главный козырь. Даже если он подмерзнет, весной быстро восстановится от корня. Это надежная база для любого ленивого сада", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт Ирина Колесникова.

Ответы на популярные вопросы о бересклете

Почему бересклет теряет желтый цвет и становится просто зеленым?

Растению не хватает света. Пигмент вырабатывается только при хорошем освещении. Переставьте горшок ближе к окну или пересадите куст из густой тени.

Как часто нужно обрезать кустарник?

Достаточно одной формирующей стрижки весной. Благодаря медленному росту бересклет долго сохраняет заданную форму (шар, квадрат или конус).

Нужно ли укрывать бересклет на зиму?

В средней полосе молодые растения первого года посадки лучше прикрыть лапником. Взрослые кусты прекрасно зимуют под снегом.

Можно ли выращивать этот сорт только в квартире?

Да, но зимой ему нужен период покоя при температуре 12-15 градусов и защита от сухих радиаторов отопления.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, консультант по сезонным работам Ирина Колесникова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Недвижимость
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины

Мировая автоиндустрия отказывается от привычного литража в пользу компактных агрегатов, за которыми скрываются строгие расчеты конструкторов и таможенных служб.

Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Последние материалы
Мигрирующая дрожь: как быстро найти источник вибрации в машине, не перебирая всё подряд
Не дайте возрасту ограничить движения: как сохранить прочность костей до глубокой старости
Идея на ужин: как быстро приготовить изумительный куриный жюльен в обычной духовке
Забудьте о долгих занятиях в зале: эффективный силовой комплекс для домашних тренировок
Конец мужским хитростям: что заставит нерадивых отцов платить алименты до копейки
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Скрытые жильцы после покупки квартиры: как не остаться с чужими людьми на своей жилплощади
Один взмах секатора — и тюльпаны превратятся в горох: как несвоевременная обрезка ведёт к деградации сорта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.